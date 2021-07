Kaksiosaisessa dokumentissa palataan katsomaan, mitä Piilotetut kyvyt -sarjassa tavatuille ihmisille kuuluu viisi vuotta myöhemmin.

Itseoppineesta maalarista Ninasta (oik.) on tullut kuninkaallisen hovin toimittaja. Hän on muun muassa maalannut prinsessa Marien muotokuvan.

Jokunen vuosi sitten nähdyssä Piilotetut kyvyt -dokumentissa seurattiin autismin kirjolla olevien tanskalaisten elämää. Selvisi, että päähenkilöille itselleen erityisyydestä on sekä iloa että murhetta.

Vaikeudet nousivat esiin varsinkin silloin, kun oltiin tekemisissä muun väestön kanssa: arkisissa asioissa, työpaikoilla, opiskeluissa. Iloa sen sijaan tuottivat aivan erityiset kyvyt, kuten taiteellisuus ja aivan erityisen nopeat hoksottimet, joilla päähenkilöt erottuivat massasta.

Kaksiosainen dokumentti Piilotetut kyvyt – 5 vuotta myöhemmin palaa katsomaan, mitä dokumentissa tavatuille ihmisille kuuluu nyt.

Itseluottamusta he ainakin ovat saaneet. Louise hämmästyttää työtovereitaan edelleen poikkeuksellisella kyvyllään käsitellä suuria tietomääriä. Samaan aikaan poikkeavuus muista painaa mieltä. Työtoveritkin myöntävät, että Louisea on toisinaan pitänyt suojella ymmärtämättömiltä. Improvisaatioillaan leuat loksauttava urkuri Kristian on saanut paljon ihailijoita, mutta kertoo silti potevansa yksinäisyyttä. Muut näkevät vain poikkeavuuden.

Mediassa autismin kirjo onkin usein kuvattu näkökulmasta, jossa poikkeuksellisuus korostuu. Ongelmana on, että samalla vedetään rajaa ihmisten välille: on nämä erilaiset ja sitten me muut.

Myös nyt erityisyys on keskiössä, mutta se toimii eräänlaisena positiivisena sisään heittona. Katse ulottuu äimistelyä pidemmälle, päähenkilöiden elämään.

Piilotetut kyvyt – 5 vuotta myöhemmin, Fem klo 22.50 ja Yle Areena.