Reilun sadan hengen runofestivaali Satakunnan väljillä kulttuuritiluksilla on erinomainen vaihtoehto massatapahtumille.

Satakunnassa on ollut merkittäviä asutuskeskittymiä kivikaudelta lähtien, ja myös Suomen tunnetuin kiviesine Huittisten hirvenpää on kaivettu seudulta. Pää vaihtoi omistajaa viidellä markalla Turun markkinoilla vuonna 1904.

Paljon muualle kuin vanhoille uhripaikoille ei tien varressa olekaan opasteita, kun kulkija syöksyy synkkenevään metsään. Kohteena on Lomakeskus Sieravuori suuren Pyhäjärven rannassa.

Viereisen Köyliönjärven jäällä Lalli legendan mukaan surmasi Piispa Henrikin. Vaikka herrat kenties ovatkin runoluomuksia, se ei suinkaan ole syy huonoon postuumiin kohteluun: edellinen sai Köyliöön oman konserttitalon, jälkimmäinen tien.

Myös Euran Sieravuori on tärkeä satakuntalainen kulttuurikohde. Jopa kalifornialainen The Beach Boys on soittanut sen hiekkarannalla. Pyhäjärven selkä onkin niin aava, että järven aallot näyttävät ihan surffikelpoisilta. Lomakeskuksella on niin suuret tilukset, että tänne voisi rakentaa olympiakylän: sup-lautailu ja frisbeegolf saataneen myös lajivalikoimaan vuoteen 2040 mennessä.

Yleisöä runofestivaalille oli kertynyt satakunta.

Mutta nyt eksyin visioimaan ihan tyhmiä, tätäkin se elävä runous aiheuttaa.

Koska ulkona sataa, järjestyksessään kolmansien Sieravuoren lavarunofestivaalien perjantai-iltaa vietetään suuressa juhlasalissa, jonne satakunta maskinaamaista runon ystävää sujahtaa hyvien turvavälien päähän toisistaan.

Ravintolan kivikautisen paksut seinät vievät verkkoyhteyden mennessään, joten ennen ohjelman alkamista runopään on imettävä sisään tilan 70-lukuista luksusta ja kuviteltava mielessään täällä vuosikymmenten varrella juhlitut nousut – ja laskut.

”Taiteellisena juontajana” esittäytyvä helsinkiläisrunoilija Harri Hertell kysyy, kuinka moni paikalla on Satakunnasta. Yksi seurue viittaa. Myöhemmin juttelen festivaaleilla esiintyvän raumalaisrunoilija Nina Rintalan kanssa. Modernia luontorunoa edustava Rintala on järjestänyt runotapahtumia Raumalla ja sen lähimetsissä jo vuosien ajan. Lisää on luvassa syksyllä.

”Minulle sanottiin, että Raumalla takuulla kukaan ei tule spontaanisti esittämään runoja. Avomikin ensimmäiset kaksikymmentä paikkaa varattiin kuitenkin täyteen silmänräpäyksessä, ja elävän runouden suosio on jatkunut sen jälkeen suurena”, Rintala sanoo.

Miksi raumalaiset eivät sitten löydä läheiseen Sieravuoreen?

”Henkinen etäisyys kaupungista on yllättävän pitkä, ja pelkään että koronan aiheuttama esiintymistauko tuo monelle lisäjännitystä.”

Satakunnassa runous voi hyvin, sanoo Nina Rintala.

Yleisö on mukana lajille tyypillisesti kannustaen ja innostuen heti ensimmäisestä esiintyjästä. Pienkustantamo Esterin kirjaa pyörittävä Essi Leppänen tunnetaan taiteilijanimellä Ester Nuori Leppä, ja hänen settinsä todistaa huokoisista rajoista lavarunouden ja hiphopin välillä.

Aiemminkin biittejä hyödyntänyt Leppänen oli nyt tehnyt räpkappaleita, koska miksipä ei? Kertosäkeeseen vielä lisää tunnetta, ja ”Hellyyden sightseeing” on valmis hippien kesähitti.

Essi Leppänen aka. Ester Nuori Leppä kuvattiin kustantamonsa Esterin Kirjan myyntipöydällä.

Aiemmin räppärinä tunnettu Tiia Karoliina puolestaan debytoi lavarunoilijana ensimmäisellä keikallaan puoleentoista vuoteen, ja varsin onnistuneesti debytoikin. Siirtymää räpistä puheeseen ei parhaimmillaan edes huomaa, mutta lavarunotapahtumiin kannattaa tulla kuulemaan ensiesityksiä keskeneräisistä biiseistä.

Sieravuoren festivaaleilla ei voi olla huomaamatta kotimaisen spoken wordin kohonnutta tasoa – taustoihin on panostettu huolella, ja silloinkin kun ei ole, tekstejä on mietitty juuri esitys mielessä.

Ilman taustoja esiintyvä Aatos Ketvel olennoi korkeaa tasoa hyvin – ilmaisuvoimainen, sisä- ja ulkoriimit hallitseva, retrosti persoonallinen ja laulutaitoinen runoilija pitää yleisön näpeissään pitkien ”Kallis maa” ja ”Kaunis mieli” -runojen ajan. Ketvel rakentaa merkityksellisiä siltoja yksilöllisestä ahdistuksesta yhteiskunnalliselle tasolle. Hänelle Suomi ei ole ”maa kallis isien”, vaan ”maa kallis äitiyspakkausten ja lapsilisien”.

Amanda Gormanin hittirunon toisena suomentajanakin tunnettu Laura Eklund Nhaga on karismaattinen esiintyjä, joka hiljentää yleisönsä vaikka kuiskaisi lyriikkansa. Hän havainnollistaa mustana elämisen todellisuutta nostamalla kädet ylhäälle – aina täytyy todistella syyttömyyttään.

Nhaga on englanniksi vähintään yhtä vakuuttava kuin suomeksi, mikä korostaa aiheiden universaaliutta, mutta myös sitä, että runot ovat lähtöisin angloamerikkalaisesta perinteestä ja keskustelusta. Toivottavasti näitä kuullaan vielä isommissakin ympyröissä.

Amanda Gormanin runoja suomentanut Laura Eklund Nhaga hurmasi yleisön karismallaan.

Festivaalin toinen päivä valkenee aurinkoisena, ja 1970-lukuisista klubitiloista siirrytään sotia edeltävän ajan punaiseksi maalatun maatilan pihaan, jossa aukenee Sieravuoren puinen katsomo.

Runo- ja musiikkiesityksiä kuullaan yhdestä yli iltakymmeneen, mikä voi olla aika paljon yhdellä kertaa kovaluonteisellekin runonkäyttäjälle. Ainakin lavan yllä pesivät haarapääskyt jaksavat kuunnella jokaisen esityksen näköalapaikaltaan.

Elina Salmi ja Joonas Luomala ovat saapuneet kolmannelle Sieravuori-festivaaleilleen Kangasalta.

”Täällä on niin hyvä tunnelma joka kerta, että se houkuttelee palaamaan uudestaan”, Salmi sanoo.

Open mic on kotimaisten lavarunotapahtumien vakionumero, jossa kuka tahansa voi esiintyä viiden minuutin ajan. Salmi kirjoittaa itsekin, mutta ei suunnittele esiintyvänsä illan avomikissä. Muuan mies -yhtye on Salmen ja Luomalan suosikkeja, mutta eniten he odottavat yllättyvänsä festivaaleilla jostakin uudesta.

Elina Salmi ja Joonas Luomala nauttivat jo Sieravuoren runotunnelmasta jo kolmatta kertaa.

Ja Sieravuoressa uutta todellakin kuullaan, tämä lienee tapahtuman idea. Orvo&Kajo -duo ensiesitti sopivan äkkiväärän ja arvaamattoman runodialoginsa, joka toivottavasti kuullaan vielä muuallakin. Kalle Talosen & Nenän (muusikko Karri Laihonen) absurdismi puolestaan oli leppoisampaa.

Mainitusta, illan päättävästä Muuan Mies -yhtyeestä tuttu Ismo Puhakka esittää päivällä uusia runoja, lauluja ja raakileita yhdessä kitaristi Tero Holopaisen kanssa. Kaksikolta on hallussaan jokin leppoisan festivaalimeiningin zen, josta käsin jopa seuraavanlaiset lainit tuntuvat nerokkailta: ”Karjaa Karis/ kaljaa baaris”.

Puhakka ja Muuan mies ovat yllättävän tarkasti suurelta yleisöltä varjeltu salaisuus, jonka tekemisiin kannustan jokaista perinteisempää laululyriikkaa arvostavaa tutustumaan.

Taiteellinen juontaja Harri Hertell ja runoilija Heli Laaksonen puolestaan esittävät sadan vuoden takaisia runoja, mutta tuoreella twistillä. Laaksonen on suomentanut latvialaisklassikko Aleksandrs Čaksilta (1901-50) valikoiman Poimit sydämeni kirjahyllystä (Kynälä 2021), joka sisältää latvian ensimmäisen urbaanin lyyrikon säkeitä ja maalaiseksi identifioituvan Laaksosen vastauksia niihin.

Heli Laaksonen ja Harri Hertell lavalla.

Stadilainen Hertell on erinomainen valinta Čaksia esittämään: erityisesti kustannusmaailman ajattomia realiteetteja käsittelevä ”Kolme kirjaa” -runo herätti runoilijan ilkikurisen aaveen. Čaks ilmestyy myös äänikirjana samojen tekijöiden lukemana. Mikä loistava juttu 70 vuotta sitten kuolleelle runoilijalle – ja tulee mieleen: kunpa esiintyvät runoilijat suomentaisivat enemmänkin.

Myös lausuja Mirjami Heikkinen elävöitti vanhaa runoutta oivallisesti – tällä kertaa suomalaisia klassikoita: hänen kymmenminuuttinen räpätty teknoversionsa Leinon ”Hymyilevä apollo” -runosta on heittämällä paras kuulemani tulkinta aiheesta.

Teknoa hyödynsi setissään hengästyttävästi myös Aura Nurmi, ja viimevuotisen Leijonapatsailla-kokoelman vaikeita aiheita käsittelevät runot saivat hyperaktiivisen ja maanisen ilmiasun, jota runoilija tanssiliikkeillään vahvisti. Jos luulet tietäväsi, millaista esitetty runous on, se tuskin mielestäsi on ainakaan tällaista.

Runoilija Aura Nurmen runot saivat festivaalilavalla tanssillisen ilmaisun.

Aura Nurmen esityksessä oli luennan lisäksi musiikkia ja performanssia.

Vaikka festivaaleilla kuultiin niin monia lajienvälisiä sukkulointeja, kenties vakuuttavin esitys oli kuitenkin perinteinen, runokirjasta tekstejä lukenut runoilija ilman lisämausteita.

Kesällä Eino Leino -palkinnon ansaitusti voittaneen Miia Toivion Sukupuutot (Teos 2019) on lavoilla kuin kotonaan. Sen asuntomessuista ja luokkanoususta haaveilevat runot tavoittavat jotain olennaista ajastamme, ja Toivio esiintyy aina terävästi ja hauskasti, niin että hyvinkin monitulkintainen, puhujarooleilla leikittelevä teksti tavoittaa yleisönsä.