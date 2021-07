Vallitseva koronavirustilanne näkyy muun muassa lipunmyynnissä sekä viime hetken artistiperuuntumisina, festivaalijärjestäjät kertovat.

Kuluva viikonloppu on varsinainen festareiden superviikonloppu, kun ulkoilmatapahtumia järjestetään ainakin Tikkurilassa, Tampereella, Lappeenrannassa, Seinäjoella ja Muuramessa.

Nelonen Media Liven järjestämät Tammerfest ja Tikkurila-festivaali ovat tähän mennessä suurimmat ulkoilmatapahtumat, joita tänä kesänä Suomessa on järjestetty.

”Molemmat festarit ovat loppuunmyytyjä ja kysyntä on ollut valtavaa. Nyt pitääkin varoittaa, että liikkeellä voi olla huijareita myymässä tekaistuja lippuja, kun kysyntää on niin paljon”, kertoo Nelonen Media Liven markkinointipäällikkö Matti Markkola.

Tammerfestissä festivaalialue on täytetty 80-prosenttisesti normaalista, eli kävijöitä on kolmen päivän aikana yhteensä noin 24 000. Tikkurilassa kävijöitä on noin 8 000 päivää kohden, Markkola kertoo.

”Jälleen festarialueilla on ollut mahdollisuus löytää väljempiä paikkoja viettää aikaa, ja käsideseistä ja käsienpesusta on huolehdittu kunnolla. Lavojen edessä turvavälejä ei ole ollut. Yleisössä maskeja on näkynyt vain satunnaisesti, mutta festarihenkilökunta käyttää niitä koko ajan”, Markkola kertoo.

”Perinteinen turvallisuuspuoli on sujunut molemmilla festareilla hyvin, eli juurikaan mitään vakavia järjestyshäiriöitä ei ole ollut, vaan ihmiset ovat käyttäytyneet hyvin ja olleet iloisin mielin.”

Sama yhtiö järjestää Seinäjoella tänä viikonloppuna nuoremmalle yleisölle suunnatun elektronisen musiikin festivaalin Solar Soundin. Tapahtuma ei ole loppuunmyyty.

Tampereella siirryttiin tällä viikolla takaisin kiihtymisvaiheeseen, kun koronavirustartuntojen määrä on lähtenyt jälleen nousuun. Se ei kuitenkaan vaikuttanut Tammerfestien järjestelyihin, Markkola sanoo.

”Varauduttiin jo etukäteen tällaiseen skenaarioon. Uudet rajoitukset koskevat lähinnä sisätiloja ja ravintoloita, joten ne eivät vaikuta meihin. Anniskelu festarialueilla loppuu rajoitusten mukaisesti kello 24.”

Aikaisemmin kesällä järjestetyistä Himoksen juhannusfestareilta ja Iskelmä-festivaaleilta on tullut ilmi muutamia koronatartuntoja.

”Tammerfestissä ja Tikkurilassa keski-ikä on hieman korkeammalla kuin vaikkapa Himoksella. Oletusarvoisesti ihmiset ovat siis ottaneet rokotteen tai jopa kaksi, mikä vaikuttaa positiivisesti meidän työhön”, Markkola sanoo.

Toisaalta koronatartuntojen lisääntyminen vaikuttaa suoraan lipunmyyntiin, kertoo festivaalijärjestäjä RH Entertainmentsin toimitusjohtaja Riki Huhtala.

RH Entertainments järjestää tänä viikonloppuna Lappeenrannassa raskaaseen musiikkiin keskittyvät Rock in the City -festarit. Kävijöitä on pari, kolme tuhatta päivää kohden.

Sama tapahtuma oli tarkoitus järjestää seuraavana viikonloppuna Lahdessa, mutta se peruttiin kehnon lipunmyynnin takia.

”Myyntihän menee osittain myös sen mukaan, miten te mediassa kirjoitatte. Jos kirjoittaa, että tilanne näyttää hyvältä eikä sairaalassa ole ketään, niin lippuja myydään”, Huhtala sanoo.

”Lipunmyyntihän hidastui merkittävästi, kun jalkapallokisojen jälkeen alkoi tulla tartuntaketjuja. Nyt lipunmyynti on alkanut taas elpyä.”

RH Entertainmentsin kesän suurin tapahtuma järjestetään seuraavana viikonloppuna Järvenpäässä. Järvenpää soi -tapahtumaan odotetaan 5 000–10 000 kävijää päivää kohden.

Lisäksi Rock in the City -festareita on tulossa vielä neljä, ja elokuun lopussa järjestäjän päätöstapahtumaa vietetään Oulussa Kuuska soi -festareilla.

Huhtalan mukaan vessapaikkoja ja anniskelupisteitä lisäämällä alueilla on pystytty välttämään jonojen ja ruuhkien syntymistä. Käsienpesu- ja käsidesipisteitä on lisätty, ja käytössä on kuulutuksia ja julisteita, joissa muistutetaan koronatoimista. Lavan eteen muodostuu hetkittäin ruuhkaa fanilaumoista, mutta siihen järjestäjä ei voi vaikuttaa, Huhtala sanoo.

Vielä on liian aikaista sanoa, kuinka kannattava festarikesä tämä järjestäjälle on ollut, Huhtala sanoo.

”On valonpilkahduksia, ja sitten toisaalta taas negatiivisia hetkiä, kun liput eivät olekaan liikkuneet, vaikka ollaan satsattu turvallisuuteen. Hyvä, että ollaan päästy edes jotain tekemään. Työllistämme monia ja monille alihankkijoille tämä on myös ainoa elinkeino”, Huhtala sanoo.

Yleisesti festarikesä vaikuttaa sujuvan hyvin, Nelonen Media Liven Markkola sanoo. Hän iloitsee siitä, että muutkin festarijärjestäjät järjestävät tapahtumiaan.

”Nythän on meneillään esimerkiksi pieni, mutta legendaarinen Naamat-festari Muuramessa”, Markkola sanoo.

Muuramessa tunnelma on hieno, kertoo festivaalipäällikkö Foto Järvinen.

”Ihmisistä näkee, että on kaivattu sellaista yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä ja rakkauden tunnelmaa”, Järvinen sanoo.

Tavallisesti Naamoille myydään tuhatkunta lippua, mutta tänä vuonna kapasiteetti on 80 prosenttia tavallisesta.

Koronajärjestelyt on otettu huomioon myös pikkufestareilla. Tavallisesti festareilla on pidetty sisäkeikkoja navetassa, mutta tänä vuonna kaikki esitykset pidetään ulkoilmassa. Käsienpesupisteitä on lisätty ja henkilökunta kulkee maskeihin sonnustautuneena, Järvinen sanoo.

”Me ollaan pyritty tekemään viranomaisten ohjeistusten mukaisesti vastuullisesti tapahtuma, jossa ihmisillä olisi kuitenkin mukavaa”, Järvinen sanoo.

Vallitseva koronatilanne vaikuttaa myös Naamoihin, sillä kolme artistia on joutunut perumaan esityksensä altistumisen takia. Tilalle on pikaisesti etsitty paikkaajia.

”Tämän uuden normaalin kanssa joudutaan tässä elämään”, Järvinen sanoo.

Nelonen Media Live kuuluu Sanoma-konserniin, joka omistaa myös Helsingin Sanomat.

Oikaisu 24.7. kello 16:13: Korjattu otsikkoon, että festareita vietetään Vantaalla, ei Helsingissä.