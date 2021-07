Main ContentPlaceholder

Laulaja R. Kellyn epäillään käyttäneen hyväksi hampurilais­paikassa tapaamaansa nuorta muusikko­poikaa

R. Kelly on istunut kaksi vuotta vankilassa odottamassa oikeudenkäyntejään, mutta nyt esiin on tullut taas uusi epäily. New Yorkin oikeudenkäynnin on määrä alkaa elokuussa.

R. Kelly oikeuden kuultavana Chicagossa maaliskuussa 2019

Amerikkalaista R & B -laulajaa R. Kellyä kohtaan esitetään jälleen uusia epäilyjä liittyen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Tapauksesta kertoo muun muassa BBC. Laulajaa on syytetty jo aiemmin useista seksuaalirikoksista, ja nyt esiin on tullut uusi epäily vuodelta 2006. Syyttäjien mukaan laulaja olisi käyttänyt hyväksi teini-ikäistä poikaa sen jälkeen kun oli tavannut tämän Chicagossa McDonald’s-ravintolassa. Syyttäjät haluavat esittää tulevassa oikeudenkäynnissä todisteita tästä tapauksesta sekä uusia todisteita muista aiemmin syyttämättä jääneistä tapauksista. Syyttäjät toivovat, että tuomarit ottaisivat kuultavakseen suuren joukon ihmistä, joilla olisi kerrottavanaan, kuinka Kelly on hyväksikäyttänyt, uhkaillut ja kohdellut heitä väärin. R. Kellyn, oikealta nimeltään Robert Kellyn on määrä astua oikeuden eteen New Yorkissa ensi kuussa. Tuomareiden on ratkaistava, otetaanko uudet todisteet huomioon. Käsiteltävinä ovat syytteet, jotka koskevat muun muassa teini-ikäisten tyttöjen ja naisten hyväksikäyttöä, 17-vuotiaan pojan hyväksikäyttöä, siveettömien kuvien ottamista alaikäisistä, oikeuskäsittelyn estämistä ja lahjontaa. Vanhemmat, vuonna 2020 käsittelyyn tulleet syytteet koskevat kuutta naista ja tyttöä. Tapaukset juontavat aina vuoteen 1991 asti. Kelly on aiemmin kieltänyt hyväksikäyttäneensä koskaan ketään. Hänen asianajajansa eivät ole vastanneet nyt esille tulleisiin uusiin epäilyihin. Nyt esiin tulleen uuden tapauksen keskiössä on Kellyn hampurilaisravintolassa tapaama 17-vuotias muusikko. Kelly oli tavannut pojan McDonald’sissa ja kutsunut tämän studiolleen Chicagossa. Kellyn epäillään auttaneen poikaa tämän musiikkiuralla, mutta myöhemmin harrastaneen tämän kanssa seksiä, vaikka poika oli alaikäinen. Syyttäjien mukaan poika oli esitellyt Kellyn myös omalle ystävälleen, joka oli tapahtuma-aikaan 16- tai 17-vuotias. Myös tämän pojan kanssa Kellyn epäillään aloittaneen seksisuhteen. Myöhemmin Kellyn epäillään pakottaneen useita naisystäviään ja seksikumppaneitaan harrastamaan seksiä tämän nuoren miehen kanssa ja kuvanneen itse tapahtumia. Yksi naisista oli alaikäinen. Syyttäjien mukaan epäilyissä ei ole kyse yksittäisistä tapauksista vaan kyse on Kellyn laajemmasta toimintamallista. Grammy-voittaja R. Kelly oli yksi maailman suurimmista R & B -tähdistä 1990-luvulla. Hän on ollut lähes kaksi vuotta vankilassa odottamassa oikeudenkäyntejään. Kellyä odottaa kaksi eri oikeuskäsittelyä New Yorkissa ja Illinoisissa. Rikossyytteitä on tällä hetkellä kaikkiaan 22. New Yorkin oikeuskäsittelyn on määrä alkaa 9. elokuuta.