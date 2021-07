Suomalaiset kapellimestarit ovat näyttävässä roolissa Promseilla. Dalia Stasevska johtaa avajaiset, Sakari Oramo päätöskonsertin.

Santtu-Matias Rouvali on juuri palannut Ranskan Montpellieristä, jossa hän johti Ranskan radion filharmonikkoja. Elokuussa hän johtaa Lontoossa.

Maailman suurin klassisen orkesterimusiikin festivaali, BBC Proms, palaa tänä vuonna kuuden viikon laajuisena yleisötapahtumana viime kesän verkkokonserttien jälkeen. Lontoossa järjestettävä festivaali käynnistyy 30. heinäkuuta ja päättyy 11. syyskuuta.

Suomalaiset kapellimestarit ovat näyttävässä roolissa kesän 2021 Promseilla (Promenadi-konsertit). Dalia Stasevska saa kunnian johtaa avauskonsertin eli First Nightin ja Sakari Oramo suositun päätöskonsertin Last Nightin. Molemmat konsertit soittaa BBC:n sinfoniaorkesteri, jossa Oramo on ylikapellimestarina ja Stasevska päävierailijana. Oramo johtaa Promseilla myös 27. elokuuta BBC:n sinfoniaorkesterin brittiläisen musiikin ohjelman.

Kapellimestari Santtu-Matias Rouvali puolestaan tekee tämän kesän festivaalilla Proms-debyyttinsä. Rouvali johtaa 14. elokuuta Lontoon Philharmonia-orkesteria, jossa hän aloittaa ylikapellimestarina syyskaudesta lähtien.

Rouvalin johtaman Proms-konsertin ohjelmassa ovat Sergei Prokofjevin 1. sinfonia ja Dmitri Šostakovitšin 9. sinfonia sekä Johann Sebastian Bachin f-mollipianokonsertto ja Wolfgang Amadeus Mozartin pianokonsertto nro 24. Solistina on toinen Proms-debytantti, islantilainen pianisti Víkingur Ólafsson.

Promseilla esiintyvät tänä kesänä myös John Storgårds ja Anna-Maria Helsing. Storgårds johtaa BBC Philharmonic -orkesteria 10. elokuuta ja Helsing BBC Concert -orkesteria 6. syyskuuta.

Tavallisesti Lontoon Proms-festivaalilla vierailee useita ulkomaisia orkestereita Yhdysvaltoja ja Aasiaa myöten.

Tänä vuonna festivaali viedään läpi brittiläisten orkesterien voimin. Eri puolilla Britanniaan toimivat BBC:n omat orkesterit saavat rinnalleen muun muassa Lontoon isoimmat orkesterit ja Birminghamin kaupunginorkesterin.

Proms-festivaalin kaikki pääkonsertit järjestetään Lontoon Royal Albert Hallissa. Tämän vuoden festivaalille on alkukesästä lähtien myyty lippuja kahdessa osassa aluksi rajoitettuja määriä. Britannian koronarajoitusten hellitettyä 19. heinäkuuta lippuja on tullut myyntiin lisää.

Konsertteja voi seurata myös suorina radiolähetyksinä maailmanlaajuisesti BBC:n verkkosivujen kautta.

