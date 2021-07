Sannin ja JVG:n hittikavalkadeista paistoi ikävällä tavalla lähimenneisyyden taakka.

Tikkurila-festivaali Hiekkaharjun liikuntapuistossa lauantaina.

Suomalaisiin artisteihin satsaavia huomattavia festivaaleja – joita järjestetään heinäkuisina viikonloppuina pitkin Suomea useita jopa samana päivänä – on leimannut viime vuosina mielikuvitukseton Vain elämää -henki.

On helppo todeta, miten suurten kotimaisten popfestivaaliohjelmistojen perusta luotiin 2010-luvun alkupuolella ja puolivälissä. Sen jälkeen kaava on toistunut kovin yksitoikkoisena: kotimaisen radiopopin valtavirrassa ja sen huipulla on tapahtunut vain vähän muutoksia.

Tikkurila-festivaalin finaalipäivässä oli koolla huomattava otanta niistä artisteista, jotka ovat villinneet pari-kolmekymppisiä useiden vuosien ajan: JVG, Sanni, Vesala, Arttu Wiskari, Anssi Kela, Olavi Uusivirta sekä omassa kummallisessa ajattomuudessaan ja kestosuosiossaan paistatteleva Apulanta.

Tämän kesän ohjelmistoissa odotettua vähäpätöisemmässä asemassa olevat Sanni ja JVG vaikuttivat saapuneensa esitystensä perusteella jonkinlaiseen tienhaaraan. Molempien materiaalin puolesta vaikuttavista hittikavalkadeista paistoi ikävällä tavalla lähimenneisyyden taakka.

Erityisesti Sannin tapauksessa edellisistä huippusingleistä alkaa olla jo pitkä aika. Puhutaan useista vuosista.

Kun muistaa, miten suvereenina biisintekijänä Sanni näyttäytyi viime vuosikymmenen puolivälin tienoilla, Sannin viime vuosien kappaleet ovat kuulostaneet ilottomilta.

Sannin huippusingleistä on kulunut jo aikaa.

JVG esitteli kiinnostavasti uuden, ilmeisesti Bitter Sweet Symphonysta tuttua riffiä sekä ”liike on lääke” -hokemaa hyödyntäneen kappaleensa.

Muutoin yllättävän hailakka esitys muistutti arkistotallenteen seuraamista 2010-luvun suomipopin parhaasta hittisikermästä.

JVG on nykyään kuin käänteinen palokunta, joka hälytetään paikalle roihauttamaan bileet takuuvarmasti tuleen. Tämä nousi mieleen, kun seurasi johtavan rap-yhtyeen esitystä, jonka energia perustui yleisön poskettomaan sekoiluun.

Päivän vastustamattomimmasta esityksestä vastasi poikkeuksellisen vapautuneesti ja säteilevästi esiintynyt Vesala.

Suvereenin taidokas ja hauska show oli huipputuotanto. Vesalan heittäytyminen toi mieleen, että karismaansa sulkuaikana pantanneessa esiintyvässä taiteilijassa ja kevätlaitumille kirmaavassa luontokappaleessa voi löytää yhtäläisyyttä.

Keskinkertaisen edellislevyn jälkeen prosessi on taas raiteillaan:

Vesala lunastaa nyt ehkä ensimmäistä kertaa konsertissa niitä odotuksia, jotka ovat uinuneet PMMP:n lopettamisen jälkeen.

Konsertin viimeisenä kuultu fantastinen ja tärkeä Antti Tuisku -mukaelma Nyt kommentoin osui maaliin niille, jotka ovat nähneet tuoreen 7 päivää -lehden kannen: ”Kun yritän käydä treffeillä, se on lehdissä.”

Säkeet kannabiksen vapauttamisesta ja epätasa-arvoisesta asevelvollisuudesta kuulostivat vantaalaisella urheilukentällä aidosti raikkailta ja rohkeilta.

William esitti viime vuoden megahittinsä Penelopen kaksi kertaa.

Iltapäivän ”vaikeassa slotissa” kertomansa mukaan esiintynyt viime vuoden yhden megahitin ihme William ei aiheuttanut konsertissaan alkuunkaan sellaista myötähäpeää kuin ennakkotiedot olivat varoittaneet.

Penelope-hitti kuultiin toki kahteen kertaan. Flegmaattinen soul-trap kuulosti kehityskelpoiselta.

