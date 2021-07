Monisyinen, hienovireinen, mielettömän koukuttava; sanoja ei oikein löydy Ylen tämänkesäisen audiodraaman kuvailulle, kirjoittaa toimittaja Sanna Kangasniemi.

”Aavikon Armi tässä terve. Synnyin syyskuussa 1958 ja kuolin tammikuun toisena 2002. Siinä välissä olin elossa.”

Kaboom, jestas, syötti nielaistu ensimmäisistä lauseista.

Ylen vuosittainen musiikkidraama ei kuulu perinteisiini, mutta nyt, nyt, siis kerta kaikkiaan.

Sanoja tai säädyllisiä ilmaisuja ei tuntunut oikein löytyvän – kuten huomaatte edeltä.

Kuuntelin Areenasta puolet kaksikymmenosaisesta Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa -kuunnelmasta kerralla. Toisen puoliskon säästin vastahakoisesti seuraavaan päivään.

Armi Aavikko, joka kruunattiin Miss Suomeksi samana vuonna kuin synnyin, ei ole koskaan erityisemmin kiinnostanut minua.

Hän oli vaalea hahmo televisiossa Dannyn vierellä, laulamassa ”Tahdot mulle olla hyvin hellä”.

En odottanut mitään ryhtyessäni kuuntelemaan.

Sain niin paljon, että sitä on vaikea kuvailla.

Ensi jaksojen jälkeen hapuilin: Tämähän on kuunnelmille se, mikä The Crown tv-sarjoille! Siis fiktiota ja dokumentaarista aineistoa sekoittava vastustamattoman laadukas kertomus menneestä. Tai kuten Armi Aavikon hahmo kuunnelmassa sanoo: ”Tämä on yksi tarina minusta.”

Hamusin tekijätietoja. Ah, käsikirjoitus Kati Kaartinen, no niin, eipä ihme. Mielettömän hienovireistä, moneen suuntaan avautuvaa kerrontaa, joka Antti Leinon ohjauksessa, yhdessä tuttujen ja tuntemattomampien musiikkikappaleiden kanssa kasvaa osiensa summaa suuremmaksi.

Äänen Armi Aavikolle antaa näyttelijä Minka Kuustonen. Hän tekee huiman suorituksen, muuttuu tämän tarinan Aavikoksi siinä määrin, että yhden jakson alun kuulleen seitsenvuotiaan lapseni silmät laajenevat: Siis miten voi kertoa olleensa elossa…

Ei ei ei, tämä on näyttelijä!

Jaksojen edetessä oli selvää, ettei The Crown -vertaus riitä, ei suomalaiselle. Tässä aukeaa nyt kotomaan psykohistoriaa, aika kipeästi uudesta näkökulmasta. Lapsuuden hajanaiset huomiot nousivat esiin. Esimerkiksi nyt vaikka missikisat, koko tuo misseyden käsite, jota 1980-luvulla tarjoiltiin pikkutytöille yhtenä mahdollisena elämänpolkuna. Apua!

Kun kaiken lisäksi kuuntelin teoksen viikolla, jolloin musiikkialan epätasa-arvo ja vääristyneet valtarakenteet hyväksikäyttökulttuureineen olivat #punkstoon myötä vahvasti esillä, resonoivat kohtaukset 1970-luvun musiikkimaailmasta vahvasti. Ja kas, Aavikonkin kerrotaan pärjänneen oikein hyvin poikaporukoissa, olleen hyvä jätkä.

Niin surullista. Ja julkisuuteen juuri kerrottujen kokemusten perusteella näemmä hyvin aikaa kestävää.

Tärkeimmän ja painavimman sanottavani tästä kuunnelmasta haluan oikeastaan tiivistää vain näin:

Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa on kuunneltavissa Areenassa 29. elokuuta asti.