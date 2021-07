Heikki Valkaman tapa tiputella tarinankuljetuksen joukkoon faktoja ja huomioita Japanin kulttuurista, historiasta, ruuasta, politiikasta ja yakuzan härskistä toiminnasta tekee romaanista vetävän ja eloisan.

Heikki Valkama: Yakuzan kosto. Tammi. 293 s.

Yle-uutisten toimittajan, tv-kasvonakin tutun Heikki Valkaman Yakuzan kosto on neljäs teos dekkarisarjassa, jonka päähenkilö on kokki Riku Mäki. Japanissa asunut ja japania puhuva Valkama on nousevan auringon valtakunnan kulttuurin, tapojen ja yhteiskunnan tuntija, ja Riku Mäki -kirjat sijoittuvatkin pääosin Japaniin.

Yakuzan kostossa häikäilemätön ja raaka gangsteripomo Hatakeyama aikoo viedä vanhanaikaisen yakuza-rikollisorganisaation vaikka väkisin digiaikaan. Sitä ennen on päästävä eroon kilpailijoista, jotta Hatakeyaman valta olisi kiistaton. Samalla voi kostaa poliisi Daisuke Matsuzakalle ja suomalaiselle kokille Riku Mäelle, joita Hatakeyama pitää syyllisinä taannoiseen maastapakoonsa.

Omien miestensäkin mielestä Hatakeyama on menossa liian pitkälle, eikä ehkä enää ole aivan järjissäänkään.

Yakuzan kosto vilisee viittauksia Valkaman edellisiin Mäki-kirjoihin Laserjuureen (2018) ja Tulikukkaan (2019), mutta sen voi hyvin lukaista, vaikka ei edellisiin olisi tutustunutkaan.

Juonellaan Yakuzan kosto ei sinänsä loista. Alkupuoli kuluu yakuzan palkkamurhia esitellessä ja loppupuoli Rikun ja Matsuzakan paon kuvailussa. Mutta Valkaman tapa tiputella tarinankuljetuksen joukkoon faktoja ja huomioita Japanin kulttuurista, historiasta, ruuasta, politiikasta ja yakuzan härskistä toiminnasta tekee Yakuzan kostosta vetävän ja eloisan.

Äärimmäisen kohteliaan, kasvomaskeja käyttävän palkkamurhaajaporukan kuvauksessa on mustaa huumoriakin.

Lukija tuntee todella pääsevänsä helteisen Tokion kaduille, sen tuoksujen, näkymien ja ihmisjoukkojen värikkääseen maailmaan.

On myös piristävää, että Valkama on valinnut kirjojensa päähenkilöksi sympaattisen, mutta tuiki tavallisen kokin, jolla ei ole sankarin elkeitä – tai kykyjä. Poliisi Matsuzakakin on keski-ikäisenä, eronneena ja hiukan väsyneenä väkivallan virkamiehenä varsin uskottava ja samaistuttava hahmo.

Japanin politiikkaan ja virkavaltaan Valkamalla on illuusioton katse. Yakuzan lonkerot ulottuvat niin ministereihin kuin poliisijohtoonkin, eikä korruptio ole miltään alalta kaukana. Uusi teknologia tuntuu tarjoavan rikollisille haasteita, mutta myös aivan uusia, ennennäkemättömiä mahdollisuuksia käyttää ihmisiä hyväkseen.

Kaikesta tästä muodostuu taloudellisesti luotu, nopealiikkeinen tarinakudelma, josta saa sen vaikutelman, ettei tässä ratsasteta Japanin eksotiikalla vaan sen arkitodellisuudella.