Porin taidemuseon palo levisi museoon sen vieressä parkissa olleesta kuorma-autosta. Kyseessä on museon oma taidekuljetusauto.

”Se on taidemuseon oma taidekuljetusauto. Sitä on pidetty vuosikymmenet siinä”, kertoo vastaava museojohtaja Anni Venäläinen.

Hän kertoo, että auto oli viime yönä parkkeerattuna tavanomaiseen paikkaansa, eikä sillä ollut ajettu moneen päivään.

”Nyt huomasimme, ettei parkkipaikka ollut välttämättä hyvä.”

Palo levisi museorakennukseen sen seinustalle parkkeeratusta kuorma-autosta. Venäläinen kertoo, että poliisi selvittää parhaillaan palon syttymissyytä.

Poliisi epäilee alustavasti paloa tahallaan sytytetyksi. Mitä ajatuksia se herättää vastaavassa museojohtajassa?

”Järkyttävää. Toivon, että syy selviää pian. En voi muuta sanoa kuin että odotan, että poliisi selvittää, mikä se syy [palon syttymiselle] on.”

Palokunta sai yöllä rajattua palon museon kattorakenteisiin. Venäläisen mukaan museon palohälytykset menevät suoraan tiedoksi pelastuslaitokselle ja kiinteistöhuollolle. Venäläinen oli itse saanut tietää asiasta yhden aikaan yöllä ja lähtenyt paikan päälle.

Venäläisen mukaan pelastuslaitos pyrki sammuttamaan paloa mahdollisimman vähällä vesimäärällä, jotta taideteosten vauriot saatiin minimoitua. Vettä pääsi kuitenkin jonkin verran läpi tiloihin, joissa taideteoksia oli.

Venäläisen mukaan teoshyllyjä ja ripustustauluja pyrittiin suojaamaan sammutusvedeltä pressujen avulla.

Pahiten kärsivät oletettavasti teokset, jotka olivat pienehkössä, parinkymmenen neliön kokoisessa huoneessa. Kyseiseen huoneeseen pääsi sammutusvettä. Sieltä teoksia siirrettiin yön aikana näyttelytilan puolelle.

Venäläinen oli itse kantamassa teoksia turvaan yön aikana. Tässä vaiheessa savua ei ollut enää sisällä, joten siellä pystyi liikkumaan.

Venäläinen ei osaa vielä arvioida, miten paljon tulipalo aiheutti vaurioita. Hän arvioi, että teoksista jokunen kymmenen on vaurioitunut.

Vaurioituneiden teosten joukossa on maalauksia ja veistoksia. Maalauksien joukossa on niin paperille tehtyjä teoksia kuin kankaalle maalattuja öljyväritöitä. Venäläinen ei halua eritellä tässä vaiheessa, kenen taiteilijoiden teoksista on kyse. Kyseessä on Porin kaupungin kokoelmaan kuuluvia teoksia.

”Suuri osa kokoelmasta on säästynyt vaurioilta. Savuhaittoja on tullut vähän.”

Venäläinen arvioi, että savuhaittoihin saattavat riittää ionisointilaitteet.

”Käymme konservaattorin kanssa läpi jokaisen teoksen. Täytyy katsoa, minkä tyyppiset vauriot ovat kyseessä ja pystyykö puhdistamaan ja kuivaamaan.”

Tavoitteena on, että teoksia ei tarvitsisi siirtää pois taidemuseon tiloista. Suurin riski teosten vaurioitumiselle syntyy aina kuljetuksen yhteydessä, Venäläinen muistuttaa. Kuljetusta varten teokset pitäisi pakata ja ne pitäisi saada siirrettyä turvallisesti toisiin tiloihin. Tämän vuoksi Venäläinen pitää nykyistä museorakennusta parhaana paikkana teoksille siitä huolimatta, että se on osittain vaurioitunut palossa.

Porin taidemuseo on yksi Suomen merkittävimmistä nykytaiteen museoista. Se on tullut tunnetuksi niin kotimaisen kuin ulkomaisen nykytaiteen esittelijänä. Museon näyttelyissä on ollut tyypillisesti esillä yhteiskunnallisesti kantaaottavaa taidetta.

Venäläisen mukaan museo on tunnettu ja arvostettu niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Museo on toistaiseksi kiinni, eikä Venäläinen uskalla vielä arvioida, koska esillä ollutta Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelmanäyttelyä pääsee katsomaan.

Museon verkkosivujen mukaan näyttelyn oli tarkoitus olla auki 26. syyskuuta saakka.

