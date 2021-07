Afrikka / Albumi

Angélique Kirjo: Mother Africa. Decca Records. ★★★★

Grammy-palkintojen ”maailmanmusiikin” kategoria on vitsi.

Ehdolla on aina samoja nimiä parista maasta. 80 prosenttia Afrikan valtioista on sarjan 38-vuotisen historian aikana sivuutettu täysin, samoin koko Itä-Eurooppa ja Lähi-itä, kuten The Guardian -lehti aiemmin tänä vuonna muistutti.

Sarja kuvastaa, kuinka totaalisen vähän ison rahan levybisneksessä ollaan kiinnostuneita oman navan ulkopuolisesta maailmasta.

Synonyymi Afrikan mantereelle on ollut sarjan perusteella jo vuosikausia beniniläislähtöinen laulaja Angélique Kidjo, 61. Hän on saanut palkinnon viimeisten kymmenen vuoden aikana kolme kertaa, viimeksi 2019.

Mutta nyt humaani ja aina kartalla oleva artisti on itse päättänyt, ettei tämä peli vetele.

Afrikan musiikissa tapahtuu paljon, viime vuosina vielä enemmän. Eri puolilta mannerta ja afrikkalaista diasporaa on vyörymässä nuorten muusikoiden aalto. Se on nähty nigerialaisen laulajan ja räppärin Burna Boyn maailmanlaajuisesta suosiosta jo tovi sitten.

Kidjo haluaa olla se, joka nopeuttaa muutosta. Siihen tarpeeseen syntyi tuore levy Mother Nature.

Nimi ja nimikappale viittaavat ilmastokriisiin ja ”Äiti maahan”, jota meidän on nyt jos koskaan syytä kunnioittaa ja kohdella paremmin. Kidjo nostaa kuitenkin levyllä itsensä ”Äiti musiikiksi”, joka lempeästi hilaa uudet kyvyt liki epätodellisen kirkkaaseen valokeilaansa.

Levy on tehty yhteistyössä nuorten muusikoiden kanssa, joiden musiikissa kaikuvat paikalliset afrikkalaiset perinteet sekä R&B, hiphop ja muut urbaanit ja modernit tyylit.

Kaikkia levyn muusikoita yhdistää yksi ja sama asia: valtava Afrikka. Oletpa kasvanut sitten Yhdysvalloissa tai Beninissä, taustasi ja sydämesi on Afrikan mantereella. Siitä pitää olla ylpeä, ja se pitää huutaa koko maailmalle.

Levyn kappaleet soljuvat ylpeydellä ja iloisella sykkeellä, eivät vihalla ja muita painamalla. Kidjon lääke muutokseen on laulu ja tanssi, kuten hän itse sanoi Rolling Stone -lehdelle.

Laulujen sanat ovat väkeviä, mutta eivät toimi itseään vastaan.

Mitä hän sitten haluaa sanoa?

Kidjo kumppaneineen julistaa voimaantumista ja itsemääräämisoikeutta, pätipä se vapaudestaan taisteleviin Afrikan kansoihin, naisiin tai uusiin sukupolviin.

Hetkittäin sanoituksissa vajotaan kliseiseen hattaraan, mutta sitten palataan takaisin virkistävään konkretiaan.

Nigerialaisen afropop-laulaja Yemi Aladen kanssa tehty Dignity kertoo Nigerian viime aikojen levottomuuksista, joissa maan nuoriso on yrittänyt riistää valtaa poliisin pelätyltä ja väkivaltaiselta SARS-yksiköltä.

”Olitko siellä / eilen / kun asemies / ampui ihmisiä.”

Sambialas-australialaisen Sampa the Greatin kanssa ohjelmassa on YK:n ihmisoikeuksien julistus, räpäten. Ei jää epäselvyyttä, mitä haetaan.

Musiikillisesti levy on kokonaisuutena hieman sekava mutta myös todella rikas matka Afrikan lukuisiin tyyleihin. Kappaleista voi kuulla esimerkiksi afrobeatia, beniniläisten heimojen lauluja, malilaisten grioottien perinnettä ja uuden polven ”bankua”.

Sointimaailmat liikkuvat Burna Boyn vocooderilla silatusta konelaulusta länsiafrikkalaisiin lyömäsoittimiin ja lukuisiin heliseviin kielisoittimiin. Historia paiskaa kättä menneen kanssa pilke silmäkulmassa.

Pandemiaolosuhteissa Ranskassa tehdyllä levyllä on mukana nousevia kykyjä muun muassa Yhdysvalloista, Malista, Beninistä, Sambiasta, Zimbabwesta, Ghanasta ja Nigeriasta.

Nigerialais-ghanalainen laulaja-räppäri Mr Eazi ja Kidjo saavat laulukaverikseen Malin kultaisen äänen Salif Keïtan, jonka vanhaa Africaa on sämplätty mukaan kappaleeseen Africa, One Of A Kind. Atlantalainen hiphop-duo Earthgang ja Kidjo saavat musiikilliseksi pohjakseen kongolaiset perinteet.

Vaivattomasti keinuvan Omon Oban myötä Kidjo palaa omille beniniläisille joruba-kansan juurilleen, yhdessä kahden muun beniniläisen kanssa.

Ihanasti keinuttaa myös todellinen retropala, kongolainen rumba eli versio Joseph Kabaselen kuuluisasta vapautuslaulusta Indépendance Cha Cha vuodelta 1960. Se on kuin Kidjon pieni muistutus siitä, mistä tultiin ja mitä voikaan olla vielä tulossa. Sitä miettiessä: juhlitaan!

Kaikkein suurin pysäytys on kuitenkin kappale nimeltä Mycelium (suom. Sienirihmasto). Se tulee täysin eri maailmasta, modernista, viileän modernista ranskalaisesta taidepopista.

Kidjo leijuu kuin taikaiskusta Afrikan mullanmakuisesta pölinästä sensuelliin maailmaan, jossa melodiat ovat äkkivääriä, syntetisaattori ulisee ujosti ja viulut paahtavat romanttista peittoa kaiken ylle.

Kappaleen ja huiman androgyynin äänen takaa löytyy Matthieu Chédid. Hän on tehnyt lauluja muun muassa Vanessa Paradisille ja Jane Birkinille.

Mikä yllätys, Afrikka-kontekstissa lähes sopimaton yllätys. Ja apua, millaisia kylmänväreitä.

Angélique Kidjo on osannut koko uransa ajan yllättää ja uudistua. Viimeksi tutkailtiin salsan kuningattaren Celia Cruzin perintöä, nyt koko Afrikan mantereen historiaa ja tulevaisuutta.

Mother Nature -levy voisi hyvinkin olla Kidjon tilinpäätös, mutta se ei sitä ole. Muusikko on häkellyttävän uudistumiskykyinen ja virkeä. Voi vain arvailla, mitä seuraavaksi.

Kriitikon valinnat: Psyko-poppia Anatoliasta, valkoinen mies Afrikassa ja Karjalan sulosoinnut

Turkki / Ep

Derya Yıldırım & Grup Şimşek: Dost 1. Bongo Joe. ★★★★★

Jos The Doorsin kotipesä olisikin ollut Turkki, kokonaisuus olisi kuulostanut ehkä tältä. Saksassa asuvan turkkilaisen muusikon Derya Yıldırımin monikansallinen yhtye soittaa 70-luvun huojuviin urku- ja kitarasoundeihin perustuvaa hypnoottista, groovaavaa ja äärityylikästä ”psyko-poppia”. Laulut ovat usein perinnemelodioita Anatolian alueelta ja sanat turkkilaisrunoilijoiden inspiroimia.

Yıldırımin turkkilainen luuttusoitin saz piirtää instrumentaalien ylle koristeellista, surumielistä melodiaa. Hänen upea laulunsakin toistaa sazin tyylipalettia. Viiltävästä kauneudesta, tuskasta ja hippijumituksesta siirrytään aika ajoin hurjempaan menoon.

Afrikka / Albumi

Ben Aylon: Xalam. Riverboat Records. ★★★★

Israelilainen perkussionisti Ben Aylon on tehnyt liki uskomattoman työn. Hän opetteli länsiafrikkalaiset soittimet, kuten sabar-rummut ja kitaran tyyppisen xalamin, lähti Länsi-Afrikkaan ja voitti paikallisten legendojen ja jopa ison yleisön sydämet vilpittömyydellään, taidollaan ja sinnikkyydellään.

Aylon on tehnyt levyään kaikkiaan kahdeksan vuotta, ja todella viimeistellyltä se kuulostaakin. Ei lainkaan siltä, että valkoinen mies on tullut uudistamaan tai hyötymään ikivanhoista perinteistä. Hänen onnistuu yhdistää omat sävellyksensä sulavasti aavikkobluesiin, Malin grioottiperinteeseen ja senegalilaiseen mbalaxiin – ja silti kuulostaa koko ajan uudelta ja tuoreelta. Aylon sai levylle mukaan laulaja- ja lyömäsoitinlegendoja, jotka tulkitsivat omia osuuksiaan jopa hotellihuoneissa.

Britannia / Albumi

Bellowhead: Reassembled. Hudson Records. ★★

Britanniassa toimi 12 vuoden ajan bändi, josta ehti tulla käsite suosion määrässä ja ainakin epätavallisessa soinnissaan. 11-jäsenisessä folk-orkesterissa sousafoni kohtasi ennakkoluulottomasti oboen, jouset kellopelin ja niin edespäin. Orkesteri lopetti vuonna 2016, mutta pandemiakurimus sai sen yhdistämään voimansa vielä kerran. Joulukuussa bändi soitti ohjelmistonsa parhaat palat striimikonsertissa, jota seurasi yli 10 000 ihmistä Nyt konsertin saa levyllä.

Bellowheadin musiikki pohjaa englantilaiseen traditioon, tummiin balladeihin ja iloisiin tansseihin. Paikoitellen homma pysyy mukavasti aisoissa, esimerkiksi balladi Captain Wedderburn on kaunis, vähäeleinen tarina, jossa pääosan saa laulu, säestys hissuttelee pizzicatoin. Haul Awayssa esiin päästetään kurinalaisesti soitinryhmä kerrallaan. Toisaalla taas tuloksena on räjähtävää ilotulitusta, joka toimisi livenä tuhat kertaa paremmin. Monin paikoin soittimia ja soitettavaa on silti yksinkertaisesti liikaa. Tuntuu siltä kuin elefantti yrittäisi tunkea itseään Spandexiin: epäluontevalta.

Suomi / Albumi

Celenka: Villoi varsa. Nordic Notes. ★★★★

Celenka-triolla on yleisöystävällinen, kiinnostava konsepti. Osa kappaleista on arvokkaan arkistotyön tuloksena peräisin suoraan monikielisestä ja -kulttuurisesta Karjalasta. Osa taas vie Balkanin hurjaan tanssimaailmaan ja keskeyttää Karjalan sulosointeihin keskittyneen kuulijan unelmoinnit.

Trion miellyttävä sointi koostuu Emmi Kujanpään herkkävireisestä laulusta ja kanteleesta, Eero Grundströmin värikkäästi soinnuttamasta harmoonimatosta sekä Jarkko Niemelän itkettävän kauniista ja kuulaasta trumpetista. Hetkittäin puhjetaan laulamaan äänissä, lievin mullilaumamielleyhtymin.

Levyltä pomppaa esiin Grundströmin balkanilaissävyinen, muheva ja menevä Työväenlaulu, joka vie historiasta päivänpolitiikkaan ja taiteilijoiden asemaan ja päätyy kehotukseen ”ime mun kulttuurityötä”. Ei ehkä tyylikkäin ratkaisu kokonaisuuteen, mutta pysäyttävä, ehdottomasti.