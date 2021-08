Lasitarha on tarina pienestä jyväskyläläisestä yhteisöstä, jossa ystävyyssuhteet, salaisuudet ja syyllisyydentunteet ovat risteilleet vuosikymmenien ajan.

Rikosromaani

Tuire Malmstedt: Lasitarha. Aula & Co. 361 s.

Suomen dekkari­seuran vuoden parhaan esikois­dekkarin palkinnon jännärillään Pimeä jää (2018) saanut Tuire Malmstedt (s. 1974) on vaihtanut uuden dekkari­sarjansa tapahtuma­paikaksi Savonlinnan sijasta Jyväskylän. Samalla on vaihtunut kirjojen kustantaja.

Savonlinnalaisen poliisin Isa Karoksen sijasta Malmstedtin uutuudessa ovat päähenkilöinä vaitelias Matilda Metso ja paluun kotikaupunkiinsa tehnyt Elmo Vauramo, kaksi poliisia, jotka joutuvat tutkimaan leikkipuistosta kadonneen pikkupojan tapausta. Paitsi työ, Metsoa ja Vauramoa yhdistää myös tietynlainen yksinäisyys.

Uutiset kadonneesta Lennistä herättävät kuusikymppisen kuuroutuneen entisen musiikinopettajan Lilja Saariston tuskalliset muistot omasta, 27 vuotta aiemmin kadonneesta Henri-pojastaan. Lilja päättää vielä kerran yrittää selvittää, mitä Henrille kohtalokkaana koulun luontoretkipäivänä tapahtui.

Poliisi Elmo Vauramo oli lapsena sattumoisin Henrin paras ystävä, ja Lennin tapaus saa hänetkin muistelemaan kaverinsa katoamista – josta hän kaiken lisäksi syyttää itseään. Pian poliiseille selviää, että Jyväskylässä on vuosien mittaan kadonnut muitakin pieniä poikia, joita ei koskaan ole löydetty. Onko kaikilla tapauksilla yhteys?

Kuten Isa Karos -sarjan päättäneessä Enkelimetsä-romaanissa, myös Lasitarhassa unilla ja näyllä, todellisilla tai kuvitelluilla, on vahva rooli. Lasitarha on myös selkeämmin psykologinen jännäri, ja kokonaisuutena paljon hallitumpi ja uskottavampi romaani kuin Enkelimetsä.

Enemmän kuin dekkari Lasitarha on tarina pienestä jyväskyläläisestä yhteisöstä, jossa ystävyyssuhteet, salaisuudet ja syyllisyydentunteet ovat risteilleet vuosikymmenien ajan. Lapsuuden traumoilla on romaanissa keskeinen sija; juuri ne ovat kaiken hirveän katalysaattoreita. Kun kaikki paljastuu, on vaikea nähdä, kumpi on raskaampi: menneisyyden painolasti vai sen aiheuttamat veriteot.

Pieni miinus tulee siitä, että dekkariksi Lasitarha on kovin hitaasti ja tunnelmoivasti etenevä. Luonnon ja ihmisten mielenliikkeiden runsas kuvaus tuo tarinaan täyteläisyyttä, mutta hidastaa samalla dekkarijuonen etenemistä. Jos lukija kiinnostuu tarpeeksi henkilöistä, heidän taustoistaan ja mietteistään, kaikki on hyvin. Mutta jos odottaa rivakammin kääntein kulkevaa dekkaria, ei Lasitarha ole ehkä oikea valinta.

Kirjan yleissävy on surumielisen pessimistinen. Elämä on kuin lasitarha, joka heijastaa enemmän tai vähemmän vinosti todellisuutta.