Bändi ilmoitti samalla etsivänsä korvaavaa soittajaa kesän keikoille.

Litku Klemetti -yhtyeen basisti on erotettu, kertoo bändi Facebookissa.

”Ikäviä uutisia. Olemme saaneet #punkstoon myötä tietoomme asioita koskien basistiamme Juhoa, minkä vuoksi hänet on erotettu yhtyeestämme,” yhtye kirjoittaa Facebookissa.

Julkaisusta ei selviä tarkemmin, millä tavoin punkstoo ja yhtyeen entinen jäsen liittyvät toisiinsa.

Helsingin Sanomat tavoitti yhtyeen, joka ei halua kommentoida asiaa enempää.

Yhtyeestä erotettu Juho Kalliolahti kommentoi asiaa hyvin niukasti Helsingin Sanomille.

”[Erottaminen] ei tullut yllätyksenä. On keskusteltu asiasta”, Kalliolahti sanoi.

Bändi kertoi samaisessa julkaisussa, että se etsii korvaavaa soittajaa kesän keikoille.

Lisäksi se tuomitsee epäasiallisen käytöksen.

”Yhtyeenä emme hyväksy misogyniaa, homo- ja transfobiaa, rasismia, ableismia, minkäänlaista häirintää, seksuaalista väkivaltaa tai muutakaan väkivaltaa, ja edellytämme tätä myös yhteistyötahoiltamme sekä keikkapaikoilta. Voimia kaikille ja kiitos rohkeudesta!” lukee julkaisussa.

Viime perjantaina yhtye teki toisen pitkän päivityksen Facebookiin, jonka allekirjoitti Sanna. Nimi viittaa yhtyeen keulahahmoon ja laulajaan Sanna Klemettiin.

Julkaisussa todetaan, että on ollut rankka mutta puhdistava viikko.

”On rankkaa mutta puhdistavaa kun kulttuurien mätäpaiseet puhkeavat ja jokainen joutuu myös miettimään omaa käyttäytymistään. Onko itse epäillyt uhria, jättänyt puuttumatta, sikaillut itse? Itse olen ollut vaikenemassa kun olisi pitänyt puuttua. Se loppuu nyt.”

Sanna Klemetti kertoo julkaisussa myös tehneensä ison henkisen loikan.

”Olen jo tehnyt ison loikan suoranaisesta naisvihasta feminismiin. Onneksi asiasta on keskusteltu niin painokkaasti että minäkin ymmärsin luopua ’yksi jätkistä’ -statuksesta ja feminiinisten piirteiden halveksunnasta. 10 vuotta sitten kehuskelin tuolla raitilla muun muassa että en kuuntele mitään naisten tekemää musiikkia. Ja kuinka erityinen olin hengailemalla poikaporukoissa, joissa kuitenkin herkkyyttä poljettiin ja tunsin itseni kireäksi ämmäksi puuttuessani ikävään puheeseen.”

Samalla Klemetti pohtii julkaisussa, että on kuvitellut joskus olleen ok saada naisena osakseen vähättelyä, tytöttelyä ja lähentelyä.

Myös tässä itsereflektoivassa julkaisussa korostetaan, että epäasialliseen käytökseen on puututtava ja ettei bändi hyväksy ahdistelua, väkivaltaa tai syrjintää.

”On puhuttava ja puhuttava ääneen ja luotava ilmapiiri, jossa jokaiseen tapaukseen suhtaudutaan vakavasti. On puututtava.”

Punkin oma #metoo-kampanja, #punkstoo on ravistellut musiikki- ja kulttuurialaa viime viikolla. Anonyymillä @punkstoo-nimisellä Instagram-tilillä on jaettu kokemuksia muun muassa punkpiireissä tapahtuneista raiskauksista, väkivallanteoista, seksuaalisesta häirinnästä ja naisvihasta. Maanantaina tili poisti julkaisunsa ja ilmoitti, että ”tavoitteemme on saavutettu ja keskustelu punkskenen sisäisistä ongelmista on aloitettu”.

Ongelmana on piirin ”mätä kulttuuri”, kertoo HS:n haastattelemat ihmiset tässä jutussa.

Kyse ei ole pelkästään punkpiirin ongelmasta, sillä #punkstoo on herättänyt keskustelua myös epäasiallisesta käytöksestä muissakin musiikkipiireissä. Instagramiin on syntynyt myös @metaltoo ”sisarkanavaksi”. Se käsittelee metalli- ja rock-musiikkipiireissä ilmenneitä tapauksia.