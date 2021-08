Uransa varrella Matti Asikainen muun muassa toimi elokuvien maahantuojana, ja Prahan kevään jälkeen hän loikkasi neuvostoleffojen myynnistä James Bondiin.

”Kun Tarzan hyppäsi liaanilla, me noustiin seisomaan ja tömisteltiin”, Matti Asikainen muistelee menoa Cinema-elokuvateatterissa lapsuudenkotinsa naapurissa Kasarmitorin lähellä 1930-luvulla.

Asikaisen muita suosikkeja siihen aikaa olivat muun muassa Charlie Chaplin ja Disneyn Lumikki. Hänen isänsä Aarne käytti projektoria Tenhossa. Siellä Matti näki ihan ensimmäisen elokuvansa.

”Tenho oli Kallion hienoin elokuvateatteri. Isä vei minut konehuoneeseen, kun olin ihan snadi. Sen luukusta näin mustavalkoisen Mikki Hiiri -pätkän.”

Sittemmin Asikainen teki koko elämäntyönsä elokuva-alalla. Hänen nimensä ei ole koristanut julisteita tai komeillut alkuteksteissä, mutta ilman hänenlaisiaan leffat eivät olisi pyörineet valkokankailla.

Kun talvisota syttyi, Asikaisen isä vei perheen Helsingistä turvaan Oittiin ja perusti sinne välirauhan aikaan Oitin elokuvat -teatterin. Isä joutui jatkosotaan, joten varhaisteini-ikäinen Asikainen jäi äitinsä kanssa hoitamaan teatteria.

Asikainen muistelee 1940-lukua kotimaisen elokuvan kulta-aikana. Toivo Särkän Kulkurin valssi (1941) sai yli 1,2 miljoonaa katsojaa ja oli katsotuin suomalainen, kunnes Tuntematon sotilas (1955) syrjäytti sen.

”Sota-aikaan ei paljon muuta näytettykään kuin kotimaisia, paitsi saksalaisen UFA-studion tuotantoa. Enimmäkseen se oli propagandaa, mutta sukellusvene-elokuvat olivat jänniä ja suosittuja.”

Stadin kundi ei viihtynyt maalla ja palasi 1950-luvulla Helsinkiin. Asikainen pääsi varastomieheksi Filmiseppo-yhtiöön, joka tuotti mainoksia ja uutiskatsauksia. Filmilaatikoita kanniskeltuaan hän pääsi kamera-avustajaksi.

Asikaiselle kohokohta oli Jean Sibeliuksen 90-vuotisjuhlakonsertti vuonna 1955.

”Kuvasimme Helsingin yliopiston juhlasalissa keskellä valtavaa orkesteria, jonka kapellimestarina oli Eugene Ormandy”, Asikainen muistelee.

Filmiseposta Asikainen jatkoi elokuvien maahantuonnin pariin ja työskenteli monissa eri yhtiöissä. Warnerilla hän jakoi My Fair Ladyn (1964) mainoksia kukkakauppojen ikkunoihin.

Kosmos-Filmillä Asikainen oli filmipäällikkö. 1920-luvulta aina 1980-luvun lopulle toiminut firma toi Suomeen neuvostoliittolaisia elokuvia.

”Niitä ei ollut helppo saada elokuvateattereihin, mutta televisiossa niitä esitettiin joka viikko. Myös tv-esityksistä järjestettiin lehdistönäytökset koeteatterissa. Runsaan vodkatarjoilun takia ne olivat suosittuja. Anna Kareninan ensi-illan jälkeen minäkin pääsin lähetystöön juhlimaan.”

Asikaisen kaudelle osuivat muun muassa Andrei Tarkovskin Andrei Rublev (1969) ja Akira Kurosawan Dersu Uzala (1975), jonka Mosfilm tuotti.

Jo neuvostotankkien vyöryminen Tšekkoslovakiaan Prahan keväänä 1968 oli saanut Asikaisen miettimään, että hän oli väärässä paikassa. Lopulta United Artists tarjosi töitä ja Asikainen loikkasi neuvostoelokuvista James Bondien maahantuontiin.

”Bondeja oli helpompi myydä”, Asikainen toteaa ironisesti.

Seuraava Asikaisen työantaja oli Valio-Filmi, joka toi maahan elokuvia, jakeli niitä ja pyöritti teattereita. Sen lippulaiva oli Savoy Helsingissä, mutta saleja oli myös muun muassa Turussa ja Hämeenlinnassa.

”Valio-Filmissä pomoni oli legendaarinen kapteeni Nilsson, entinen merikapteeni. Hänen mukanaan pääsin toisinaan Pariisiin, Lontooseen ja muualle etsimään elokuvia. Kapteeni kierteli kaupungilla ja valitsi elokuvia, joihin oli pitkä jono. Niin hän hankki muun muassa Pitkä pitkäperjantain.”

John MacKenzien Pitkä pitkäperjantai (1980) oli brittielokuvan uuden nousun merkkipaaluja. Valio-Filmi toi maahan sekalaisia elokuvia, joiden joukossa on paljon roskaa mutta myös James Ivoryn Eurooppalaiset (1979) ja pari John Carpenterin elokuvaa.

Lopulta Asikainen päätyi pitämään elokuvateattereita, Olympiaa Hangossa ja kolmen salin Studiota Porvoossa. Asikainen on ollut jo pitkään eläkkeellä, mutta Olympia on yhä olemassa. Studio on muuttanut Taidetehtaalle ja kantaa Bio Rexin nimeä nykyisen omistajan mukaan.

Asikainen muistelee haikeasti aikaa, jolloin Helsingissä oli erilaisia elokuvateattereita eri puolilla kaupunkia. Uudet korttelikinoyrittäjät ilahduttavat häntä.

Nykyisiä suosikkielokuvia pitää hakea historiasta, vaikkei sentään ihan Tarzaneista asti. Asikainen mainitsee Michael Curtizin Casablancan (1942), Francis Ford Coppolan Kummisedän (1972) ja Fellinin elokuvat.

Kotimaisista varsinkin Aki Kaurismäki herättää muistoja, myös henkilökohtaisia. Asikainen esitti Kauas pilvet karkaavat (1996) Porvoossa ulkoilmanäytöksessä, jossa Kaurismäki vieraili.

”Keskustelimme pitkään. Aki sanoi kunnioittavansa työtäni, koska hänelläkin oli elokuvateatteri, Andorra. Totesimme, että olemme molemmat repineet leffalippuja.”