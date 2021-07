Ilmasto on peto -sarjan pitäisi olla pakollista kuunneltavaa kaikille päättäjille sekä ilmastoskeptikoille

Tiedetoimittaja Pasi Toiviainen lähtee sarjassaan selvittämään, miten ilmasto on muuttunut ja voisiko siitä oppia jotakin.

Ilmasto on peto. Aika osuva audiosarjan nimi, kun uutiset tuuttaavat tuhotulvaa ja hirmumyrskyä.

”Ainahan ilmasto on muuttunut”, on ilmastoskeptikoiden kestohokema. Tiedetoimittaja Pasi Toiviainen lähtee selvittämään, miten se on muuttunut ja voisiko siitä oppia jotakin.

Dramaattiset aiemmat ilmastonmuutokset osoittavat, miten herkästi Maa-planeetan ilmasto keikahtaa uudelle tolalle. Nyt ihmiskunta on itse käynnistänyt muutoksen, joka lienee nopeampi kuin mikään aiempi.

Sarjan pitäisi olla pakollista kuunneltavaa ainakin kaikille kansanedustajille ja muille vaikuttajille. Ja toki hyvää se tekisi myös niille ilmastoskeptikoille.

Nimi tulee muuten ilmastotutkija Wallace Broeckerin kommentista, joka kuuluu kokonaisuudessaan näin: ”Maapallon ilmastojärjestelmä on kuin vihainen peto, ja me tökimme sitä kepeillä.”

Ilmasto on peto, Yle Areena sekä Radio 1 tiistaisin.