Via Silva Musica -festivaali järjestetään Keski-Suomessa elokuussa.

Via Silva Musican taiteellinen johtaja on harmonikkataiteilija Timo Kinnunen.

Elokuun alkupuolella Keski-Suomessa järjestetään ensimmäistä kertaa Via Silva Musica -tapahtuma. Sen näyttämönä toimivat pohjoisen Keski-Suomen metsä- ja kylämaisemat, kuten Pyhähäkin kansallispuisto Saarijärvellä ja Neiturin kanava Konnevedellä. Esiintymispaikat ovat joko metsässä tai metsän ympäröimiä, tapahtuman tiedotteessa kerrotaan.

Päävierailija on kahdeksanhenkinen International Extemperimental Orchestra (IEO), joka esittää musiikkia erilaisin kokoonpanoin. Orkesterin jäsenet ovat lähtöisin kuudesta eri maasta ja kolmesta maanosasta. Via Silva Musicassa kuullaan kaksi kantaesitystä. Unkarilainen Janos Bali on säveltänyt mittavan teoksen harmonikalle, hyönteisille ja orkesterille. Hyönteisten äänet säveltäjä on äänittänyt luonnossa ja muokannut ne esitettäväksi eri puolille konserttisalia sijoitettujen kaiuttimien kautta.

Toinen kiertueen kantaesityksistä on englantilaisen säveltäjän Nick Casswellin Riddle, ”Arvoitus”.

Via Silva Musicassa kuullaan myös muun muassa saksalaisen Hildegard von Bingeniläisen teos 1100-luvulta.

Via Silva Musican ja IEO:n taiteellisena johtajana toimii harmonikkataiteilija Timo Kinnunen, joka oli perustamassa Musiikin aika -festivaalia Viitasaarelle yhdessä säveltäjä Jukka Tiensuun kanssa 1980-luvun alussa.