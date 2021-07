Jungle Cruise on huima jokiseikkailu mutta aivan liian pitkä ja pullollaan väkinäisiä käänteitä

Elokuvan tähdistä Dwayne Johnson on oma jäyhä itsensä, mutta Emily Bluntin suorituksessa on pilkettä, ikään kuin hänellä olisi oikeasti ollut hauskaa elokuvaa tehdessä.

Jungle Cruise, ohjaus Jaume Collet-Serra, pääosissa Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Jesse Plemons. 128 min. K12. ★★★

Kuten Pirates of the Caribbean -elokuvat, myös Jungle Cruise pohjautuu Disneylandissa tarjolla olevaan teema-ajeluun, jossa käydään jokiristeilyllä vaarallisilla viidakkovesillä. Jungle Cruise myös uhkaa kompastua samoihin asioihin kuin Pirates-elokuvat: liialliseen pituuteen ja turhiin aineksiin.

Vuonna 1916, keskellä ensimmäistä maailmansotaa, lontoolainen kasvitieteen tohtori Lily Houghton (Emily Blunt) päättää lähteä Amazonille etsimään Kuun kyyneliä, salaperäisen puun kukiston terälehtiä, joiden sanotaan parantavan kaikki sairaudet. Mukaan tulee myös Lilyn hienosteleva veli MacGregor (Jack Whitehall).

Amazonilta löytyy hieman lusmu jokikippari Frank Wolff (Dwayne Johnson), joka lupaa viedä sisarukset vaaralliseen paikkaan, josta puu pitäisi löytyä. Kuun kyynelten perässä on myös Saksan keisarin Vilhelmin nuorin poika Joachim (Jesse Plemons), joka haluaa käyttää taikakukkia sodan voittamiseen. Ja sitten ovat vielä viidakon vangeiksi ikiajoiksi kirotut 400 vuotta vanhat konkistadorit, jotka haluavat vapautua kirouksestaan.

Näyttelijät Dwayne Johnson (takana), Emily Blunt ja Jack Whitehall seikkailevat elokuvassa.

Neljän Liam Neeson -jännärin rutinoittama katalonialaisohjaaja Jaume Collet-Serra osaa pitää komediallisen seikkailutarinan vauhdissa ja imussa, mutta hänkään ei voi mitään sille, että Jungle Cruise on liian pitkä ja alkaa loppupuolellaan muuttua digitehosteiden ja jo vähän väkinäisten käänteiden massaksi.

Pirates-elokuvien yliluonnollisia hahmoja muistuttavat hirviömäiset konkistadorit ovat jo hieman liikaa, kun puhtaalla, vanhanaikaisella seikkailullakin olisi pärjätty. Konkistadoreja muuten johtaa Edgar Ramirezin esittämä Lope de Aguirre, todellinen historian hahmo, josta Klaus Kinski väänsi unohtumattoman tulkinnan Werner Herzogin elokuvaan Aguirre – Jumalan viha (1972).

Alkupuolellaan Jungle Cruise on parhaimmillaan Collet-Serran ja leikkaaja Joel Negronin annostellessa vauhtia ja esitellessä henkilöitä kiitettävän sutjakasti ja nasevasti. Mutta mitä syvemmälle viidakkoon mennään, sitä enemmän elokuva tuntuu juuttuvan käsikirjoituksensa pohjamutiin. Ei se tylsäksi muutu, mutta alkaa pyöriä jotenkin itsensä ympärillä.

Jos jotain esikuvia Jungle Cruiselle pitäisi etsiä, niin John Hustonin Afrikan kuningatar -klassikko vuodelta 1951 olisi ilmeinen, mutta myös Peter R. Huntin Wilbur Smith -filmatisointi Joka pirua kutsuu (1976) tulee mieleen.

Dwayne Johnson on oma jäyhä itsensä, mutta Emily Bluntin suorituksessa on pilkettä, ikään kuin hänellä olisi oikeasti ollut hauskaa elokuvaa tehdessä. Aina mainio Paul Giamatti on tärvätty aivan epäolennaiseen sivurooliin.

James Newton Howard on säveltänyt elokuvan taustalle tyylilleen uskollista sinfonista mössöä, joka enemmän häiritsee kuin tukee Jungle Cruisen kulkua.