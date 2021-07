Elokuvan jatko-osassa lauma arkkiin ahtautuneita eläimiä seilaa edelleen aavalla merellä.

Animaatio

Kadonneen arkin metsästäjät: Yli laidan (Two by Two: Overboard!) Ohjaus Toby Genkel ja Sean McCormick. 86 min. K7 ★★

Vuonna 2014 valmistunut Kadonneen arkin metsästäjät -animaatio uitti raamatullisia aiheita valtavirran lastenanimaatioon. Hilpeän seikkailun tuoksinassa saattoi melkein unohtaa, että vedenpaisumusta pakenevista elukoista kertova tarinahan on ehtaa Vanhaa testamenttia.

Elokuvan jatko-osassa lauma arkkiin ahtautuneita eläimiä seilaa edelleen aavalla merellä. Mukana ovat tietysti myös esiosasta tutut karvakärsät Finny ja Dave sekä kissaeläimet Hazel ja Leah.

Eläinten tarkoituksena olisi löytää uusi elinympäristö. Aika on käymässä vähiin, sillä muonavarasto on lopussa ja paatti täynnä nälkäisiä lihansyöjiä.

Surkeiden sattumusten seurauksena Finny ja Leah tipahtavat kyydistä. He päätyvät paratiisisaarelle, jolla sattuu asustamaan salainen karvakärsäyhdyskunta. Tunkeilijoihin suhtaudutaan epäluuloisesti, mutta vielä suuremman uhkan muodostaa purkautumisen partaalla parahteleva tulivuori. Seuraa arvattava johtopäätös: elukoiden ei auta kuin lyödä pörröiset päänsä yhteen selvitäkseen.

Parhaimmillaan jatko-osat tuovat tuttuihin hahmoihin uutta kulmaa ja vievät tarinaa pidemmälle. Toby Genkelin ja Sean McCormickin ohjaama kakkososa on kuitenkin jatkis tylsemmästä päästä. Samat ykkösosassa jo nähdyt ideat ovat taas pöydällä. Toiveikkaan alun jälkeen seikkailu jämähtää.

Sen verran tekijät ovat sentään ymmärtäneet, ettei pelkkien karvakärsien söpöys enää riitä. Siksi mukaan on tuotu suloisuuskiintiön täyttävä meduusa.