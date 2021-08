Täydellisesti amerikkalaiseen kulttuuriin soluttautuneella agentilla oli näppinsä pelissä suurvaltojen ydinasevarustelukilvassa.

Tietokirja

Ann Hagedorn: Sleeper Agent. The Atomic Spy in America Who Got Away. Simon & Schuster. 259 s.

”Kto eto (Kuka tämä on)?” Venäjän presidentti Vladimir Putin kysyi vuonna 2006. Hän oli tutustumassa Venäjän sotilastiedustelun GRU:n päämajassa sotasankareista kertoneeseen näyttelyyn. Putin käveli ensin muotokuvan ohi, mutta kääntyi takaisin.

”Tämä” oli mies nimeltään George Koval, Georgi Abramovitš Koval.

Ei ollut ihme, ettei edes turvallisuuspalvelu KGB:n kasvatti tunnistanut miestä, jota voi pitää 20. vuosisadan yhtenä merkittävimmistä, ja kaikkein vähiten tunnetuista, vakoilijoista.

Värikkäimmät vakoilutarinat löytyvät romaaneista ja Bond-leffoista. Tosielämään perustuva, amerikkalaisen toimittaja-kirjailija Ann Hagedornin vastikään englanniksi ilmestynyt kirja ei jää niistä yhtään jälkeen.

Vakoilijan tehtävä on hankkia arvokasta tietoa, pysytellä piilossa – ja hengissä. Koval oli tällainen. Yhdysvalloilta meni lähes kuusi vuotta, ennen kuin se pääsi edes hänen jäljilleen hänen jo poistuttuaan maasta.

Hagedorn kertoo ytimekkäästi Kovalin kiemuraisen tarinan venyttelemättä sitä turhaan. Kirja ei varmaan ole koko totuus, sillä Neuvostoliitto/Venäjän tiedusteluarkistot ovat salaisimmilta osiltaan lukkojen takana.

Kovalin arvosta Kremlille kertoo paljon se, että Putin palkitsi hänet vuonna 2007 postuumisti Venäjän federaation sankarin arvonimellä. Se on korkein Venäjällä siviilille annettava tunnustus.

Kuka oli tämä Seppä (Koval tarkoittaa ukrainaksi seppää) ja mitä hän teki?

Kovalin juutalaiset vanhemmat muuttivat nykyiseltä Valko-Venäjältä pogromeja pakoon Yhdysvaltoihin. George-poika syntyi 1913 Sioux Cityssä, Iowassa.

Kommunismisympatioita tuntenut perhe muutti takaisin Neuvostoliittoon, pakoon Yhdysvaltain suurta lamaa ja sielläkin riehunutta antisemitismiä: venäjänjuutalaisia pidettiin bolševikkeina. Diktaattori Josif Stalin oli perustanut Kiinan rajan lähelle juutalaisille tarkoitetun autonomisen alueen. Kovalin perhe päätyi sen pääkaupunkiin Birobidžaniin.

George Koval pääsi kolhoosihelvetistä opiskelemaan kemiaa Moskovan Mendelejev-instituuttiin. Toisen maailmansodan kynnyksellä GRU koulutti hänet vakoojaksi ja lähetti Yhdysvaltoihin ”liikematkalle” vuonna 1940. Se kesti kahdeksan vuotta.

Koval osoittautui täydelliseksi vakoojaksi. Hänellä oli Yhdysvaltain passi, hän puhui täydellistä amerikanenglantia, pelasi ja seurasi baseballia, oli naistenmies ja ylipäätään perin juurin amerikkalainen.

New Yorkiin asettunut Koval ei joutunut heti armeijaan, koska hänen työpaikkansa, neuvostoliittolainen peiteyhtiö, vakuutti tämän olevan sotaponnistuksissa mukana olleen yrityksen avainhenkilö.

Onni potkaisi vuonna 1943. Koval pääsi armeijasta kemistitaustansa ansiosta Oak Ridgen tutkimuslaitokseen Tennesseehen. Siellä tutkittiin osana Manhattan-projektia atomipommin rakentamista. Myöhemmin Koval siirtyi Ohion Daytoniin, joka oli atomipommin rakentamisen kannalta vieläkin tärkeämpi paikka.

Kovalilla oli erittäin korkea turvaluokitus ja jopa armeijan jeeppi käytössään. Tärkeimpänä Amerikan atomisalaisuuksia Kremlille varastaneena on pitkään pidetty saksalaissyntyistä Klaus Fuchsia. Hagedornin kirjan perusteella Koval menee ohi. Lisäksi Fuchs jäi kiinni.

Putin sanoi palkintoperusteluissaan Kovalin olleen ainoa neuvostotiedustelu-upseeri, joka tunkeutui Yhdysvaltain salaisiin plutoniumia, rikastettua uraania ja poloniumia valmistaneisiin laitoksiin.

Koval välitti Putinin mukaan tietoa, joka ”auttoi Neuvostoliittoa lyhentämään merkittävästi aikaa kehittää oma atomipomminsa”. Aikajänne lyheni jopa useita vuosia. Näin alkoi suurvaltojen ydinasevarustelukilpa.

Maa alkoi polttaa Kovalin jalkojen alla, kun mccarthylainen kommunistijahti kiihtyi Yhdysvalloissa 1940-luvun loppua kohti. Kovalin naisystävä odotteli turhaan tätä: heidän piti mennä juhlaan, jonka valaistus tuli – niin, ydinenergiasta. Koval oli hypännyt laivaan.

Kovalin liikematka oli vauhdikas, mutta kalpenee Hagedornin hyvällä kynällä kuvaamissa tragikoomisissa käänteissä sen rinnalla, mitä tapahtui myöhemmin.

Mestarivakooja palasi Moskovaan. Vastassa oli taas juutalaisvaino, nyt stalinistinen. Kun vielä neuvostosotamies Kovalin sotavuosien cv oli epäilyttävän tyhjä, hän oli puilla paljailla.

Vanhan työnantajansa avustuksella Koval pääsi lopulta akateemiselle uralle. Kun Yhdysvallat pääsi hänen jäljilleen, se yritti saada hänet kuulusteluihin Moskovan-lähetystöönsä ja palautetuksi.

Kun professori Koval jäi eläkkeelle, elämä oli niukkaa. Epätoivoissaan hän jopa haki tuloksetta Yhdysvalloista veteraaneille tarkoitettua sosiaaliapua. Apua heltisi sentään GRU:lta, joka taisi säikähtää Kovalin tempausta.

Kovalin tarina punoutuu yhteen jopa Nobel-kirjailija Aleksandr Solženitsynin kanssa. Hän kirjoitti gulagista omien kokemustensa perusteella niin rankkaa proosaa, ettei se läpäissyt sensuuria.

Neuvostoliiton ulkoministeriön virkamies soitti yleisöpuhelimesta Yhdysvaltain lähetystöön ja varoitti, että Koval luovuttaisi kohta tietoja atomipommista. Puhelu katkesi yhtäkkiä.

Solženitsyn kertoo puhelusta romaanissaan Ensimmäinen piiri. Hän kuului gulagvuosinaan šaraškaan eli koulutettujen ryhmään. Hän oli ryhmässä, joka kehitti puheentunnistuslaitetta. Sillä piti tunnistaa puhelun soittanut neuvostopetturi.

Lännessä vuonna 1968 julkaistussa teoksen suppeammassa versiossa Kovalia ja puhelua ei vielä mainita. Myöhemmin julkaistussa, lyhentämättömässä versiossa ne olivat jo mukana. Siitä tehtiin myös tv-sarja. Hagedornin kirjan jälkeen voi jäädä odottelemaan elokuvaa.

Kun Kovalin nimi nousi esille, liittovaltion poliisi FBI lähetti agenttinsa haastattelemaan Solženitsyniä Vermontin osavaltioon, minne hän oli asettautunut asumaan Neuvostoliitosta karkotuksensa jälkeen. Kirjailija ei muistanut tapauksesta sen enempää.

Kovalin elämäntarina osoittaa, että totuus voi olla joskus tarua ihmeellisempää. Hagedornin suurtyössä jää harmittamaan se, että laajan lähdeluettelon vastaavat viitenumerot puuttuvat kirjan sivuilta. Se vaikeuttaa lähteiden tarkistamista kohta kohdalta. Puute on silti pieni miinus huiman agenttitarinan rinnalla.