Maria Ylipää ei uskonut ensin pääsevänsä Teatterikorkeakouluun, sitten hän jätti melkein hakematta suurimpaan musikaalirooliinsa, Kristina från Duvemålaan.

”Draaman ja musiikin yhdistelmä iski jo lapsena. Vanhempani ovat kertoneet, että tapitin nelivuotiaana hievahtamatta Joonas Kokkosen Viimeisten kiusausten televisiotaltioinnin” Maria Ylipää kertoo.

Ylipää on ehtinyt haastatteluun Savoy-teatterissa 1. syyskuuta ensi-iltansa saavan West Side Story -musikaalin harjoituksista. Kansainvälisessä tuotannossa Ylipää tekee Anitan roolin. Mukana on esiintyjiä Yhdysvalloista ja Ruotsista.

Myös West Side Storyyn hän tutustui lapsuudenkodissaan.

”Löysin musikaalin levytyksen kuusivuotiaana vanhempien levyhyllystä. Taisi olla hyllyn yksi harvoista ei-klassisista levyistä ja rytmimusiikki teki minuun suuren vaikutuksen.”

Rytmimusiikki ei ollut ihan jokapäiväistä leipää Ylipään kotona. Kanttori-urkuri-isän ja musiikin lehtori ja laulaja -äidin tytär sai klassisen musiikkikoulutuksen. Viulunsoiton hän aloitti viisivuotiaana, pianonsoiton vuotta myöhemmin.

”Musiikin kieli on ehkä ollut se ensimmäinen kieli, jonka olen kotoa oppinut.”

Musiikkia seurasi pian tanssi. Ensin baletti, sitten jazztanssi, steppi, moderni tanssi ja flamenco, Ylipää luettelee.

”Olen myös lapsesta asti tehnyt esityksiä, joissa yhdistyi tanssi, musiikki ja draama.”

Kahdessakymmenessä vuodessa eturivin musikaalinäyttelijäksi kasvaneelle Ylipäälle ei ollut mikään itsestäänselvyys lähteä opiskelemaan näyttelijäksi.

”Abivuonna hain sekä Sibelius-Akatemiaan että Pop & Jazz Konservatorioon. Äitini potki minua hakemaan myös Teatterikorkeakouluun, itse ajattelin etten sinne kuitenkaan pääse.”

Teatterikorkeakoulu avautui ensi yrittämällä vuonna 2000 ja myös Sibelius Akatemiaan hänet hyväksyttiin. Se, ettei kumpaakin voinut valita, harmitti pitkään.

”Teatterikoulu oli oikea valinta. Klassisen musiikkikoulutuksen myötä virheen pelko oli muodostunut itselleni niin isoksi, että jos olisin lähtenyt laulamaan sitä kautta, niin en todellakaan olisi siinä pisteessä missä nyt olen.”

Siitä pisteestä piirtyykin aika laaja ympyrä osaamista. Musikaali- elokuva- ja televisioroolien lisäksi Ylipää on laulanut niin oopperassa kuin jazzyhtyeiden, big bandien ja sinfoniaorkesterienkin solistina ja levyttänyt Emma Salokosken kanssa. Vuonna 2017 hän perusti Maria Ylipää ja Ystävät -yhtyeen.

Vauhti on ollut kova.

Jo Teatterikorkean ensivuosina Ylipää kiinnitettiin isoihin musikaalirooleihin. Ensimmäinen rooli oli Helsingin Kaupunginteatterin Cherbourgin sateenvarjoissa vuonna 2002 ja sitä seurasivat muun muassa Miss Saigon (2004) ja Evita (2006).

Läheltä piti, ettei se suurin musikaalirooli, nimirooli Kristina från Duvemålassa Svenska Teaternissa 2012, mennyt sivu suun. Ylipää kun ei ollut alun perin osallistumassa Abba-miesten Björn Ulvaeuksen ja Benny Anderssonin Vilhelm Mobergin Maastamuuttajat-romaanisarjan pohjalta tekemän musikaalin koelauluihin.

”Ajattelin, että he haluavat kuitenkin ruotsinkielisen näyttelijän.”

Lopulta Ylipää kutsuttiin koelauluihin.

”En tiennyt proggiksesta juurikaan mitään. Koelauluissa tajusin, että tämähän onkin kiinnostava juttu!”

Huippusuosittu Kristina från Duvemåla vei Ylipään pariksi vuodeksi Ruotsiin, jossa musikaalimylly jauhoi tauotta vuosina 2014–2015.

Samaan aikaan Ylipää sai toisen lapsensa. Perfektionistina hän halusi tehdä kaiken pilkulleen.

”Vuosia olin niin uupunut, että kun menin lavalle, mietin, miten taas selviän tästä. Aloin saada paniikkioireita”, Ylipää muistelee.

Hän kertookin, että hänestä löytyy monelle esiintyjälle tyypillinen ekstroverttiuden ja introverttiuden ristiriita.

”Viime vuosien aikana olen ymmärtänyt, että minussa on myös vahva introvertti puoli. Sen ymmärtäminen on ollut iso helpotus suhteessa työn tekemiseen ja itsetuntemuksen lisääntymiseen. Esiintyjä tarvitsee kumpaakin puolta: voimaa ja herkkyyttä, jotta ilmaisun skaala pysyy laajana.”

Ikä on tuonut rauhallisempaa suhtautumista työntekoon.

”Olen niin iloinen, että täytän 40. Ei se nuoruus ja oman paikan löytäminen kauhean helppoa ole ollut. Koen, että minulla on nyt enemmän annettavaa myös näyttelijänä”, Ylipää pohtii.

”Eräs oopperalaulaja sanoi minulle pari vuotta sitten, että neli-viisikymppisenä teet urasi kiinnostavimmat roolit. Ajattelin, että saas nähdä.”

Ja tadaa: tapahtui, kuten oopperalaulaja ennusti.

Ylipää on erityisen onnellinen siitä, että hänen vuonna 2009 New Yorkissa näkemänsä draamamusikaali Next to Normal saa marraskuussa ruotsinkielisen ensi-iltansa Svenska Teaternissa, hänen ja kollega Alexander Lycken aloitteesta.

Siinä hänellä on juuri sellainen kiinnostava nelikymppisen rooli kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivänä äitinä.