Tämä on se hetki katastrofielokuvissa, kun toimintasankarit pomppivat tuhoutuvan maailman raunioilla.

Kaupungit ovat savuavia autioita raunioita. Hampaisiin saakka aseistetut sotilaat vartioivat katuja. Ihmisiä viedään väkivalloin kodeistaan. On vuosi 2023, covid-19 on mutatoitunut covid-23:ksi. Tästä kertoo 2020 ilmestyneen Michael Bayn tuottama katastrofielokuva Songbird.

Demi Mooren tähdittämä elokuva oli Yhdysvalloissa täydellinen floppi. Sitä on katsottu karanteeneissa, samalla kun maailmalla riehuu tauti, joka on tähän päivään asti tappanut neljä miljoonaa ihmistä.

Koronapandemia on pysäyttänyt normaalin elämän Bradley Whitfordin (vas.) ja Demi Mooren tähdittämässä elokuvassa Soundbird.

Luin hiljattain korealaisen Yun Ko-eunin ekotrillerin ja aikalaissatiirin The Disaster Tourist (2013, englanninkielinen käännös 2020), joka kertoo nimensä mukaisesti katastrofiturismista.

Romaanista löytyy selitys sille, miksi covid-elokuva ei nyt välttämättä maistu (vapaasti suomennettuna): ”On liian pelottavaa vierailla katastrofialueella lähellä kotia – – Emmekö tarvitsekin etäisyyden arkielämästämme – peitoista joiden alla nukumme, astioista, joista syömme joka päivä – jotta näkisimme tilanteen objektiivisemmin?”

Kukaan ei nauti katastrofista, jos se tulee oman peiton alle. Katastrofielokuvien lumo on seurata tuhoa ja kaaosta turvasta käsin. Katastrofiturismi perustuu pitkälti samaan elämykseen.

The Disaster Tourist kertoo korealaisesta Yonasta, kolmekymppisestä naisesta. Hän on töissä matkatoimistossa, joka järjestää täyden palvelun pakettimatkoja katastrofialueille, maanjäristyksen, taifuunin, tulivuorten, maanvyörymien, joukkomurhien, sotien ja tsunamien runtelemille alueille. Kysytyimmät kohteet ovat niitä, joissa ihmisiä on kuollut massoittain ja raunioista voi löytää merkkejä tuhotuista elämistä.

Tällaisia matkanjärjestäjiä on todella olemassa. Kun massaturismi krääsäkauppoineen ja tehtailtuine kulttuuriperformansseineen on levinnyt kaikkiin maailman kolkkiin, monet janoavat autenttista elämystä. Mikä sen autenttisempaa kuin kärsimys.

Katastrofiturismia perustellaan taloudellisesti elvyttävällä vaikutuksella. Monet matkanjärjestäjistä tarjoavat ohessa mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä. Sitten on niitä, joiden mielestä katastrofiturismi on pelkkää muiden kärsimysten hyväksikäyttöä.

Kaksi viikkoa sitten Keski-Eurooppaa korventaneiden helleaaltojen jälkeen ennennäkemättömät sateet aiheuttivat tulvia Saksassa ja Belgiassa. Poikkeuksellisessa luonnonkatastrofissa kuoli yli 200 ihmistä. Paikalle ryntäsi heti ihmettelijöitä kameroineen.

”Uteliaat haluavat katsella toisten ihmisten kurjuutta”, kommentoi Leichlintenin kaupungin työntekijä Frank Röttger Der Spiegelissä. ”Tarvitsemme solidaarisuutta, emme voyeurismia”, sanoi puolestaan pienen belgialaiskylän Olnen pormestari Cedric Halin.Hän raivostui siitä, että katastrofituristien autot tukkivat ajoväylät vaikeuttaen pelastustöitä.

Vahingoittunut auto Saksan Rech-nimisessä kylässä Rhineland-Palatinaten alueella läntisessä Saksassa.

Katastrofiturismia on ollut aina. Miljoonat ihmiset vierailevat vuosittain Pompejissa, Vesuviuksen tuhkan peittämien ruumisjäänteiden äärellä. Tuhoamis- ja keskitysleirejä on säilytetty muistutuksena yhdestä ihmiskunnan pimeimmästä hetkestä. Tšernobylin ja Pripjatin alueella rapistunut maailmanpyörä, rämettynyt uimahalli ja tyhjät lastensängyt ovat säilyneet ydinonnettomuuden kammottavina pysäytyskuvina.

Katastrofi on välähdys kaiken katoavaisuudesta. Liikenneonnettomuudesta on vaikea irrottaa katsetta. Tulipalo asuinalueella kerää yleisönsä.

The Disaster Tourist -romaanissa kuvaillaan, millaisen tunnevyöryn katastrofituristi saa tuhon raunioilla: ”Šokki -> sympatia ja myötätunto ja ehkä epämukavuus -> kiitollisuus omasta elämästä -> tunne vastuullisuudesta ja siitä, että on oppinut jotain ja ehkä aavistus ylemmyyden tunnetta siitä, että on selvinnyt.”

Kun menee lähelle tuhoa ja selviää, voi tuntea olevansa elossa, Yona toteaa.

Mutta muuttuuko suhteemme katastrofeihin pandemian sekä ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden yleistymisen myötä?

Katastrofielokuvia ainakin tehdään edelleen sinnikkäästi vaihtelevalla menestyksellä. Vuoden 2015 San Andreas (hitti) ja vuoden 2016 Geostorm (floppi) näyttävät samankaltaisia kiihdyttäviä kuvia: valtavat aallot pyyhkivät suurkaupunkeja ja pilvenpiirtäjät katkeilevat kuin hammastikut. Sankarit hyppelevät murenevan maailmanlopun laidalla kuin tasohyppelypelissä.

Sään ääri-ilmiöistä kertovassa Geostormissa hurrikaanit iskevät maisemaa säpäleiksi. Pian elokuvan julkaisun jälkeen hurrikaani tappoi yli 4 600 ihmistä ja jätti noin 60 000 ihmistä kodittomaksi Dominikaanisessa tasavallassa ja Puerto Ricossa.

Sattumoisin Facebookin omistaja Mark Zuckerberg riensi apuun ”lisäämään tietoisuutta katastrofista” järjestämällä mahdollisuuden virtuaaliselle katastrofiturismille hurrikaanin tuhoamilla alueilla. Livestriimissä sarjakuvamainen Zuckerberg-avatar liikkui tulvivilla kaduilla samalla, kun hän kehui VR-teknologiaa ”maagiseksi”.

Zuckerberg-avatar seikkailee hurrikaanin tuhoamalla alueella.

Yun Ko-eun romaanissa tuho alkaa olla niin tuottoisaa, että onnettomuuden ja tarkoituksenmukaisuuden raja alkaa ylittyä. Ihmishenkien arvoa aletaan laskea rahassa. Kyseessä onkin kuvaus myöhäiskapitalistisesta systeemistä, jossa jokaisen taloudellinen ja sosiaalinen asema on jatkuvasti uhattuna, mutta jossa kenelläkään ei ole oikeastaan päävastuusta tapahtumista, jotka etenevät vääjäämättä tragikoomiseen loppuunsa.

Kapitalismin logiikka yhdistettynä ilmastotuhoihin tuo mieleen kilpajuoksun pohjoisnavalle, jossa jääpeitteen hupeneminen houkuttelee valtioita hyödyntämään uusia öljylähteitä ekologisesti äärimmäisen hauraalta alueelta.

Samalla kun tulvat huuhtoivat heinäkuussa Euroopassa ja Kiinassa ihmisten koteja tieltään, kokonainen kylä paloi maan tasalle Kanadan liki 50 asteen helteessä. Tutkijat ovat huolissaan siitä, että olemme siirtyneet epälineaarisen ilmastonmuutoksen vaiheeseen, jossa lämpötila ja sään ääri-ilmiöt eivät lisäänny tasaisesti vaan yllättäen, useammin ja voimakkaammin.

Tuoreen tutkimuksen mukaan lähestymme ilmastonmuutoksen käännekohtaa tai olemme jopa ylittäneet sen. Se tarkoittaa dominoefektin lailla etenevää peruuttamatonta ja hallitsematonta ilmaston lämpenemistä ja ekosysteemien luhistumista.

Katastrofielokuvissa tämä on se hetki, kun Bruce Willis lähetetään poraamaan ydinpommi asteroidin sisään.

Mutta tästä tuskin tulee viihdyttävää.