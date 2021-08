Elokuvaohjaajana paremmin tunnettu Kornél Mundruczó pitää HS:n haastattelussa teatteria ja elokuvaa jopa toistensa vihollisina.

Tampereella striiminä nähdyssä Imitation of Life -esityksessä käsitellään köyhyyttä dokumentaarisuuden keinoin.

Tampereen teatterikesässä on totuttu näkemään yksi suuri kansainvälinen vierailuesitys. Tänä vuonna se on unkarilaisen Kornél Mundruczón ohjaus Imitation of Life, joka nähtiin Tampere-talossa suorana lähetyksenä Budapestista torstaina.

Teatterikesältä odottaa eläviä kohtaamisia etenkin juuri nyt, mutta kamera välitti budapestilaisyleisön läsnäoloa, joka muuten olisi jäänyt tavoittamatta.

Jututin ohjaaja Mundruczóa netin välityksellä, ja hän korosti paikallisuuden merkitykstä. ”Minulle on äärimmäisen tärkeää tehdä paikallisia teatteriesityksiä paikalliselle yleisölle omalla äidinkielelläni”, Mundruczó sanoi.

”Jos teatteri ei ole paikallista, siitä puuttuu juuret ja sielu. Teos on niin vahvasti unkarilainen, unkarin kieleen ja tilanteeseen sidottu, että se pitää esittää juuri Budapestissa. Toki teema on universaali.”

Mundruczó haluaa työskennellä teatterin parissa omassa maassaan. Nykypäivänä se on harvinaista, sillä Unkarissa vapaan kentän teatterintekijöitä ei valtio käytännössä tue lainkaan.

Teatterintutkija Sirató Ildikó vieraili keväällä Suomessa ja kertoi, miten moni unkarilaistaiteilija on muuttanut poliittisen tilanteen vuoksi ulkomaille. On syntynyt uusi siirtolaisteatteriliike. Mundruczó ei kritisoi niitä, jotka lähtevät:

”Vapaan kentän teatterintekijöiden tilanne on hyvin vaikea”, hän sanoi.

Kornel Mundruzcó valokuvattuna Cannesin elokuvajuhlilla heinäkuussa.

Mundruczó tunnetaan Suomessa elokuvaohjaajana, muun muassa teoksistaan Pieces of a Woman, Jupiterin kuu sekä White God, joista osa on nähtävissä tälläkin hetkellä Netflixissä. Elokuvien estetiikkaa hän on tuonut myös teatteriesitykseensä.

Mundruczóa on palkittua Cannesissa ja Oscarilla, mutta Imitation of Lifen hän halusi tehdä nimenomaan teatteriin, koska teatteri antaa hänestä enemmän vapauksia kerrontaan kuin elokuva.

Hyperrealismi on teatterissa eri asia kuin elokuvassa. Jopa striimatussa esityksessä korostuu teatterin todistusvoima tarinankerronnan sijaan sekä täysin toisenlainen suhde yhteisöllisyyteen kuin elokuvassa.

”Minusta teatteri on totaalisen eri laji kuin elokuva, oikeastaan teatteri ja elokuva ovat minusta lähes vihollisia keskenään. Yhteys omien elokuvieni ja teatteriesitysten välillä on siinä, että koen olevani hyvin näyttelijälähtöinen tekijä. Minua kiinnostaa tehdä esityksiä, jotka asettavat näyttelijät keskiöön ja ovat vaativia heille.”

Imitation of Lifen idea on lähtenyt tapauksesta, jossa romanipoika oli tapettu Unkarissa bussiin. Nousi suuri äläkkä, ja rasistisena pidetty tappo nousi otsikoihin. Lopulta selvisi, että sekä uhri että tekijä olivat romaneja, mikä aiheutti hämmennystä.

Tästä lähti liikkeelle Mundruczón halu tarkastella identiteettejä ja sitä, miksi me olemme tällä hetkellä Euroopassa niin vahvasti kiinni identiteeteissä.

Imitation of Life ei siten kuvaa maaperää, jossa rasismi elää. Teoksessa köyhistä oloista tuleva romaninuorukainen haluaa kieltää juurensa. Toisella tasolla taas kerrotaan köyhän yksinhuoltajan tapausta, missä nainen saa asuttavakseen romaninuorukaisen aiemman lapsuudenperheen kodin, josta romanit on häädetty.

Tarinat limittyvät pikemmin katsojan mielessä kuin näyttämöllä. Romaneihin kohdistuvat irrationaaliset vihanpurkaukset ikään kuin säestävät tilanteita, mutta eivät ole koko ajan keskiössä. Keskeistä on pyrkimys selviytyä – olit sitten syrjinnästä kärsivä tai köyhyyden kierteeseen joutunut. Omien juurien kieltäminen on yksi mahdollisuus selviytyä, niin järkyttävää kuin se onkin.

Teoksen surrealistisuudesta johtuen se ei ole mitään true crimea, vaan pikemmin ohjaajan yritys kuvata mielenmaisemaa, missä sorretut romanit nousevat toisiaan vastaan. Teoksen köyhyyskuvaukset hätkähdyttävät. Tällaista ei juuri näe suomalaisilla näyttämöillä.

Unkarilaisteatterin esitys välitettiin Tampereelle netin kautta.

Mundruczón teoksen kyky hyödyntää dokumentaarisuutta nimenomaan mielentilan kuvauksessa on onnistunutta, ja se tuntui antavat teokselle juuri sitä voimaa, joka rikkoo toisten elämän tirkistelyn vaarat. Teos on sukua unkarilaisen Béla Tarrin ja László Krasznahorkain Saatanatangosta tekemällä elokuvalle kuin dokumentille, sillä ihmisten jankkaava, synkkä ja absurdeihin yksityiskohtiin hukkuva budapestilaiselämä ei taivu opettavaiseen muotoon.

Mundruczó, 45, on perustanut oman Proton-teatterinsa vuonna 2009 ja mukana on pitkään toistensa kanssa työskennelleitä taiteilijoita. He kokoontuvat tekemään töitä keskenään silloin, kun olosuhteet sen sallivat.

”Olen yrittänyt työskennellä perinteisessä teatterissa ulkomailla, mutta en ole muualla omassa elementissäni. En ole repertuaariteatterin ohjaaja vaan mieluummin luon pitkäaikaisissa prosesseissa samojen ihmisten kanssa. Siten teoksista myös tulee ajankohtaisista elementeistään huolimatta ajattomampia ja universaalimpia, sillä tutkimme kuvaamamme maaperää pitkän aikaa ennen kuin teos lopulta löytää muotonsa.”