Huippuorkesterin uudet konserttipäivät Tampereella ja Helsingissä ovat ensi vuoden toukokuussa.

Lontoon Philharmonia-orkesterin syyskuiset konsertit Tampereella ja Helsingissä on peruttu ja siirretty ensi vuoden toukokuulle koronan aiheuttamien epävarmuuksien ja mahdollisten yleisörajoitusten vuoksi.

Orkesterin piti esiintyä uuden ylikapellimestarinsa Santtu-Matias Rouvalin johdolla Helsingin Musiikkitalossa 11. syyskuuta ja Tampere-talossa 12. syyskuuta. Uudet konserttipäivät ovat nyt Musiikkitalossa 2. toukokuuta 2022 ja Tampere-talossa 3. toukokuuta 2022. Orkesterin soittama ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Philharmonian Suomen-konsertit siirtyvät jo toistamiseen pandemian vuoksi. Alun perin orkesterin oli tarkoitus esiintyä Rouvalin kanssa Suomessa jo viime vuonna.

"Kurjaahan tämä on, että konsertti täytyy siirtää uudelleen, mutta kun kulurakenne on näiden tähtiorkestereiden vierailuissa tietynlainen, yleisökapasiteetti täytyy saada vastaamaan sitä. Olennaista on se, että saamme aikanaan tarjoiltua tämän konsertin mahdollisimman laajalle yleisöpohjalle”, sanoo Tampere-talon klassisen musiikin tarjonnasta vastaava ohjelmapäällikkö Suvi Leinonen.

Lippuja Philharmonian konsertteihin ehdittiin jo myydä varsin hyvin. Uudessa tilanteessa asiakas voi siirtää lippunsa toukokuulle tai saada rahansa takaisin.

Uusien konserttipäivien löytäminen jo ensi kevääksi on vaatinut jonkin verran säätöä niin Philharmonia-orkesterin kuin kapellimestarinkin aikataulujen sovittamisessa, mutta kaikilla oli halu löytää korvaavat päivät.

”Myös solistina soittavan pianisti Denis Kozhukhinin aikataulu saatiin sopimaan toukokuulle”, Suvi Leinonen kertoo.

Orkesterivierailun siirrosta huolimatta Suvi Leinonen suhtautuu varovaisen myönteisin odotuksin Tampere-talon syyskauteen.

"Kovasti odotamme, että varsinkin kotimaisia voimin tehtävät tuotannot voidaan toteuttaa mahdollisimmin täysimääräisesti. Mutta rajoituksia seurataan tietysti koko ajan. Kansainvälisten tuotantojen kanssa ollaan tarkkana. Orkesterivierailut ovat erityistapauksia, koska kyse on niin isosta joukosta.

Kesäkausi on sujunut Tampere-talossa hyvin.

"Kesänäyttelyt pyörivät parhaillaan, ja väkeä on käynyt kivasti.”