Koronatartuntojen määrä Varsinais-Suomessa kasvoi hypähtäen ja voimaan tuli tiukka maskisuositus – kysyimme DBTL:ltä ja Kesärauhalta, miten festivaalit järjestetään

Turussa on tarkoitus järjestää tulevana viikonloppuna Down By The Laituri, ja runsaan viikon päästä Kesärauha.

Turun kaupunkifestivaali Down By The Laituri heinäkuussa 2018.

Festivaalialue on rakennettu Turun keskustan tuntumaan, Tuomiokirkontorille ja Brahenpuistoon. Torstaina alkavaa kaupunkifestivaali Down By The Laituria (DBTL) on valmisteltu monta kuukautta hankalasta tilanteesta huolimatta. ”Kuin ajaisi autoa kaasu ja jarru pohjassa”, kuvaa tapahtumapäällikkö Henri Kulmala. Pandemiasta huolimatta DBTL järjestetään voimassa olevien viranomaisten ohjeistuksia noudattaen. On huolehdittu hygieniasta, tehostettu siivousta. Lisätty esimerkiksi vessoja ruuhkien välttämiseksi. Edellisen kerran festivaali järjestettiin vuonna 2019. Tuolloin päiväkohtainen kävijämäärä oli noin 9 000. Tänä vuonna lippuja on myyty 5 000 per päivä, ja alue on kolmisenkymmentä prosenttia suurempi. ”Ei ole varauduttu peruuntumiseen.” Ei, vaikka Varsinais-Suomen tilanne on heikentynyt. Koronatapausten määrät ovat ”kasvaneet hypähtäen”, tiedotti maakunnan sairaanhoitopiiri tiistaina 27. heinäkuuta. Viime viikolla Varsinais-Suomessa todettiin 347 tartuntaa, ja pelkästään edellisviikonloppuna uusia tapauksia kirjattiin 186. Viikon alussa viimeisten 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti oli 104,1. Viikkoa aiemmin luku oli 66,6. Tartunnat tapahtuvat kotimaassa, valtaosa keskinäisissä tapaamisissa sekä perhe- ja kaveripiirissä. Suurin osa, 60 prosenttia, todetaan 15–29-vuotiailla. Tartuntoja ja altistumisia tulee myös yöelämästä ja ulkoilmakonserteista, samoin mökkijuhlista. Sairaala- ja tehohoidon tarve ei ole kasvanut. Tiistaina sairaalahoidossa oli alle viisi potilasta. Toistaiseksi alue on kiihtymisvaiheessa. Suositukset voivat kuitenkin muuttua nopeasti. Nyt tapausmäärät ovat viime vuoden marraskuun tasoa. Silloin alkoi iso tartunta-aalto, joka kiihdytti epidemian leviämisvaiheeseen. Se tietäisi tiukempia rajoituksia: yleisötilaisuuksiin voisi osallistua sisätiloissa enintään kymmenen henkilöä, rajatuissa ulkotiloissa puolestaan 50. Jos henkilöitä olisi sen yli, pitäisi tilat jakaa lohkoihin. Mitä se tarkoittaisi festivaaleille? Viime viikkojen tilanne on aiheuttanut ”lisää harmaita hiuksia”, sanoo Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen. ”Totta kai pelottaa.” Alun perin vaihtoehto- ja indiemusiikin festivaali oli tarkoitus järjestää kesäkuussa Turun Vanhalla suurtorilla. Huhtikuussa tiedotettiin muutoksesta: tapahtuma siirtyy elokuun ensimmäiselle viikonlopulle ja väljempään tilaan, Turun linnan puistoon. Normaalioloissa puistoon rakennettavalle alueelle mahtuisi 15 000 ihmistä. Kesärauhan päiväkohtainen yleisökapasiteetti on 5 000. Neljä lavaa on sijoitettu siten, että näkyy ja kuuluu kauemmaskin. ”Ei tarvitse pakkautua lavan eteen.” Kuluvalla viikolla Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suositteli koko maakuntaan tiukinta eli leviämisvaiheen maskisuositusta. Sen mukaisesti maskia pitäisi käyttää aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Asiasta muistutetaan festivaaleilla. Muistakin viranomaisohjeista huolehditaan. ”Järjestäjien lisäksi iso vastuu on itse kävijällä”, Sepponen sanoo. Kesärauhan tuotanto on ollut täydessä vauhdissa alkuvuodesta saakka. Entä jos rajoitukset kiristyisivät? Jos aluetta pitäisi lohkoa? ”Silloin festivaali muuttuisi... jos en sano mahdottomaksi, ainakin hyvin haastavaksi.” Pitäisikö perua? ”En uskalla ajatella niin pitkälle, en spekuloida.” Tai no, Sepponen sanoo. Viimeinen ratkaisu olisi siirtää vuodella eteenpäin. Se on kuitenkin ”hypoteettista”. ”Katse on viikon päässä. Toivon, että epidemiasta huolimatta luotettaisiin tapahtumajärjestäjiin ja -asiakkaisiin, että musiikista voi nauttia vastuullisesti ilman kansanterveydellistä uhkaa.” Samaa toivoo DBTL:n Henri Kulmala. Hän ei usko, että tiukemmat rajoitukset tukahduttaisit tautia. Rokotukset ovat parempi keino. Myös maakunnan koordinaatioryhmän mukaan rokotuskattavuuden nousu on tehokkain tapa hillitä taudin leviämistä tällä hetkellä. Ryhmä puoltaa rokotusvälin lyhentämistä 12 viikosta kahdeksaan kuntien resurssien mukaan. Pandemiatilanteen lisäksi DBTL:lla voi olla myös toinen haaste. Perjantaiksi Turkuun on luvattu rankkaa sadetta. Kuten koronan leviämiseen, ei myöskään säähän voi vaikuttaa, Kulmala sanoo. ”Se, mitä voimme tehdä, on minimoida riskit. Se tehdään niin hyvin kuin mahdollista.”