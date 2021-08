Katsotaanpa levyvalikoimaa.

No, ainakin täältä löytyvät Karlheinz Stockhausenin kuulu avantgardeteos Momente vuodelta 1965, tunnin verran Viron Matsalussa tallennettua satakielen laulua levyllä Ööbikutund sekä turkkilaisen ud-kielisoittimen taitajan Cinuçen Tanrikorurin albumi L'Art du ud.

Elääkö tällä?

Kyllä – hölmö kysymys. Aina riittää musiikinystäviä, joita kiinnostaa säveltaide myös Gaussin jakauman reuna-alueilla.

Levykauppa Digelius on tehnyt suhdanneherkässä musiikkibisneksessä vaikuttavan uran. Liike on sijainnut eri liiketiloissa Helsingin Viiskulmassa vuodesta 1971 lähtien ja on nyt saavuttanut levykaupaksi epätodennäköisen puolen vuosisadan rajapyykin.

Digelius henkilöityi takavuosina vahvasti sen toimitusjohtajaan Ilkka ”Emu” Lehtiseen, joka kuoli äkillisesti vuonna 2017. Tällä hetkellä Digeliuksessa työskentelevät myymälänhoitaja Petri Rannikko ja Erkki Sinnemäki.

Rannikolla on työvuosia takana putiikissa 26 ja Sinnemäellä neljä vuotta.

”Teemme hyvin pitkälle samanlaisia töitä Erkin kanssa, mutta itse teen enemmän toimistotöitä kun olemme kummatkin paikalla”, kertoo Rannikko.

Erkki Sinnemäki on toinen Digeliuksen työntekijöistä.

Alkuvuosina Digeliuksessa myytiin populaarimusiikkia laidasta laitaan, mutta 1980-luvulla se keskittyi jazziin sekä kansan-, maailman- ja fuusiomusiikkiin.

Erikoistuminen on kannattanut, sillä Digelius on tällä hetkellä Suomen toiseksi vanhin yhtäjaksoisesti toiminut levykauppa. Enemmän kilometrejä on vain klassiseen musiikkiin erikoistuneella Fugalla.

Ilkka "Emu" Lehtinen Digeliuksen edustalla syyskuussa 1986. Kauppa sijaitsi tuolloin samassa osoitteessa kuin nyt eli Laivurinrinne 2:ssa, mutta pienemmässä liikehuoneistossa taksiaseman kohdalla.

Uudet vetäjät eivät silti ole orjallisia takavuosikymmenien musiikkilinjauksille. Esimerkiksi Princen tai suomalaisen elokuvamusiikin kysyjiä ei enää tarvitse neuvoa ystävällisesti toiseen kauppaan, kuten aiemmin tehtiin.

”Olemme viime vuosina laajentaneet valikoimaamme. Mukana on enemmän bluesia, rock- ja pop-levyjä ja iskelmää siinä missä kollegoidemme valikoimiin on tullut lisää jazz- ja maailmanmusalevyjä”, kertoo Rannikko.

Tämä kertoo yleisen musiikkimaun leventymisestä: kaikki jännittävä ja erikoinen ei ole enää Digeliuksen yksityisomaisuutta. Asetelmaan on epäilemättä vaikuttanut kaupan pioneerityö.

Myymälänhoitaja Petri Rannikko liikkeen edustalla Viiskulmassa.

2000-luku on ollut fyysisten musiikkitallenteiden myyjille turbulenttia aikaa. Ladattava musiikki on romahduttanut cd-levyjen ja vinyylien myynnin.

Viimeiset puolitoista vuotta on puolestaan eletty pandemian keskellä. Se on kurittanut muiden kivijalkakauppojen ohella luonnollisesti myös Digeliusta.

”Olimme keväällä 2020 kymmenen viikkoa kiinni, kun asiakkaat kaikkosivat. Sen jälkeen olemme toistaiseksi pystyneet pitämään kaupan auki”, sanoo Rannikko.

Kivijalkakaupan apuna on ollut verkkokauppa, johon Digelius satsasi hieman jälkijunassa verrattuna kilpailijoihinsa.

”Verkkokaupan avulla olemme pystyneet ylläpitämään toimintaamme korona-aikana. Lähetyksiä lähtee joka päivä niin kotimaahan kuin ulkomaillekin.”

Digelius on päässyt myös nauttimaan lp-levyjen nosteesta. Uusien ja käytettyjen vinyyleiden valikoimaa on laajennettu.

Digelius täytti 40 vuotta 2011. Asiakas etsi Django Reinhardtin levyjä, Lehtinen opasti vieressä.

Nyt Digeliuksessa – kuten kaikkialla muuallakin – odotetaan pandemian taittumista.

”Sääntelytoimet vaikeuttavat pitkäjänteistä suunnittelua. Erilaisia ideoita kehitellään kuitenkin jatkuvasti”, Rannikko sanoo.

Hän toivoo, että asiakkaat luottavat ”näinä erikoisina aikoina” hyvän musiikin positiiviseen vaikutukseen.

”Kaupassa järjestettäviä konserttejakin varmaan päästään kuulemaan kunhan rajoitteet ovat poistuneet.”