Elokuvan pääpaino on tyylitellyissä kuvissa ja väkivallassa.

Komedia

Gunpowder Milkshake ***

USA/Saksa/Ranska 2021

Netflix (K16)

Israelilaisohjaaja Navot Papushadon elokuvassa Gunpowder Milkshake paatunut palkkamurhaaja saa rinnalleen viattoman lapsen. Yhdistelmä on tuttu vaikkapa Luc Bessonin surumielisestä Leonista (1994).

Siinä tappokone oli Jean Renon keski-ikäinen ukko, Papushadon elokuvassa hän on Karen Gillanin esittämä nuori nainen nimeltä Sam.

Sam on yksinäinen susi, joka on seurannut ammatinvalinnassaan vuosia aiemmin kadonneen äitinsä (Lena Headey) jalanjälkiä. Molempien työnantajana on hämäräperäinen organisaatio nimeltä Firma.

Erään käsiin levinneen tilaustapon jälkeen kuviot mutkistuvat. Sam ottaa hengiltä Firmalta varastaneen miehen mutta saa samalla huolehdittavakseen tämän kahdeksanvuotiaan tyttären (Chloe Coleman). Pian hänen perässään ovat niin Firman kuin erään toisen rikollisjärjestön tappajat.

Gunpowder Milkshaken väkivalta on sukupuolittunutta. Samilla on vastassaan luupäisiä äijälaumoja, joita pistellään nippuun urakalla. Tukea antaa eräänlainen salamurhaajien sisarkunta (Angela Basset, Carla Gugino, Michelle Yeoh) ja kuvioihin palaava äiti.

Papushado ja Ehud Lavski alleviivaavat sukupuolta käsikirjoituksessaan muutenkin: miesten ohjailemassa maailmassa toisiinsa turvaavat naissankarit kantavat aseitaan naisten kirjoittamien klassikkokirjojen kansissa.

Mitään varsinaista viestiä – feminististä tai muutakaan – touhusta ei silti irtoa. Pääpaino on tyylitellyissä kuvissa ja väkivallassa, joka esitetään muuhun visuaalisuuteen nähden jopa vähän tylsästi.

Ylipitkän tarinan veto kestää juuri, kiitos Gillanin kivikasvoisen karisman. Paul Giamatti tekee peruslaatua hikisenä sivuosakonnana. Elokuvasta on tekeillä jatko-osa.