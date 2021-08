Maanantaina KokoTeatterissa saa ensi-iltansa teos Kymmenen kohtausta kirkossa. Näyttelijä Lassi Alhorinteen esittämä monologi perustuu pappi Kai Sadinmaan kirjalliseen tuotantoon ja elämään.

Tämän vuoden tammikuussa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli erotti pastori Kai Sadinmaan papin virasta kuudeksi kuukaudeksi. Päätöksen taustalla olivat Sadinmaan puheet ja kirjoitukset, joissa hän on muun muassa kehottanut hylkäämään piispat hengellisinä johtajina. Elokuussa hänet erotetaan, jos hän ei peru puheitaan.

Maanantaina 2. elokuuta KokoTeatterissa saa ensi-iltansa Sadinmaan kirjoituksiin ja elämään perustuva monologi Kymmenen kohtausta kirkossa.

Sen on tehnyt ja esittää näyttelijä Lassi Alhorinne.

Sadinmaa tunnetaan kiivassanaisena kirkon kriitikkona. Hänestä kirkko on hylännyt yhteiskunnallisen radikaaliuden, joka hänestä on kristinuskon ydin.

Kiivaan kriitikon ja saarnaajan sijaan Alhorinteen monologi esittelee kuitenkin lämminhenkisen miehen. Lavalla nähtävästä muotokuvasta puuttuu tyystin räyhähenki.

Esitys on lempeääkin lempeämpi. Lähes lapsenomainen ja hauras, vaikka siihen on sisällytetty esimerkiksi Sadinmaan esiin nostamat kirkon eläkerahaston sijoitukset, joita on tehty ydinaseteknologiaan ja perintätoimistoihin.

”Ainoa väittämä tässä on, että kunpa meillä olisi yhteys keskenään. Eikö me olla Jumalan kanssa tämänpuoleisessa maailmassa hänen läsnäolossaan eikä tuonpuoleisessa poissaolossaan?” Alhorinne sanoo.

Alhorinne ja Sadinmaa kohtasivat ensimmäisen kerran, kun Alhorinne oli näyttelijänä Kajaanin kaupunginteatterissa 2000-luvun alussa. Noihin aikoihin Sadinmaan kirjoittama monologi Toisenlainen iltahartaus sai kiitosta. Kuunnelmaksi sen ohjasi Kajaanissa tuolloin teatterinjohtajana toiminut Kristian Smeds.

Alhorinteen omassa elämässä henkinen etsintä, teatteri ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat pikkupioneeriajoista alkaen kutoutuneet yhteen. Hän on joogannut ja meditoinut ja Teatterikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen hän opiskeli teatteripedagogiksi ja Rosen-terapeutiksi.

Vasta viime vuosina hän on alkanut löytää Kymmenen kohtausta kirkossa -teoksessa olevaa yhteyttä ihmisten välille.

Kajaanin aikoina näyttelijät opetettiin Alhorinteen mukaan seisomaan eturampissa ja saarnaamaan yleisölle. ”Siitä tuli tyhjiö. Mietin, että kuka mulle puhuu.”

Kajaanin seurakunnasta Alhorinne löysi onneksi ”pari tiukkaa muijaa”, joiden saarnoja hän alkoi kuunnella. ”He paasasivat hyvin yhteiskunnallisista asioista.”

Alhorinteen hengelliset tukijat ovat kaikki olleet naisia. Ja ehkä tärkein esikuva hänelle on ollut punklaulaja Nina Hagen, henkinen etsijä hänkin.

Vuonna 2014 Alhorinne luki Sadinmaan 10 käskyä kirkolle -teoksen ja sai siitä lohtua.

”Ajattelin, että onpa terhakkaa ja oivaltavaa tekstiä. Toimin silloin vetäjänä Lahden kansanopiston näyttämötaiteen linjalla ja ajattelin, että tämä sopisi jollekin vihaiselle nuorelle naiselle.”

Kolmisen vuotta sitten Alhorinne alkoi itse valmistaa esitystä. Sadinmaan julistuksia osa pitää populistisina, mutta hänellä on myös paljon tukijoita.

Esityksen tekemiseen Alhorinne on saanut täysin vapaat kädet.

”Jos joku tekisi minusta esitystä, olisin jo joutunut vainoharhaisuudesta mielisairaalaan.”

Sadinmaa oli kuitenkin sanonut Alhorinteelle, että eikö tässä avoimesti olla.

”Näyttelijänä kuitenkin esitän mun tarinaani, vaikka teksti on hänen.”

Maanantaina 2. elokuuta KokoTeatterissa saa ensi-iltansa Kai Sadinmaan kirjoituksiin ja elämään perustuva monologi Kymmenen kohtausta kirkossa.

Monologilla 35-vuotista taiteilijuuttaan -juhlistavan Alhorinteen teos ei ole kannanotto Sadinmaan puolesta.

”Haluan näyttää, mikä Sadinmaan sanoma on.”

Esityksen on tarkoitus kiertää ympäri Suomea, ja Alhorinne haluaisi esittää sitä kirkossakin.

Alhorinne on usein elämässään palanut loppuun, mutta viime vuosina hän on alkanut nähdä omat murheensa koko maailmanhistorian kontekstissa ja rauhoittunut.

Täysin irti maallisista murheista hän ei silti elä.

Työttömyysjaksoilla häntä ärsyttää, kun hänet homoseksuaalina otetaan nykyään esittämään vain homoseksuaalia.

Alepan punaisilla ale-lapuilla merkattu pulla on myös maistunut.

Kolmikyppisenä hän halusi aina olla täydessä timmissä lavalla, mutta viisikymppisenä on toisin.

”Söin masun, laihdutin sen pois, söin sen taas ja laihdutin ja söin taas. Lopulta päätin, että ehkä papilla on kuitenkin hyvä olla pieni papillinen masu!”

Kymmenen kohtausta kirkossa -monologi KokoTeatterissa 2. ja 4.8. klo 19.