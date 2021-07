Yhtyeellä on ollut tapana esiintyä salakeikoilla ennen maailmankiertueensa alkua. Alun perin ”Nevski & The Prospects” -nimisen yhtyeen keikan piti olla Club Teatrialla huhtikuussa 2020.

Suomen menestyneimpiin yhtyeisiin lukeutuva Nightwish teki keskiviikkoiltana erikoislaatuisen keikan. Bändi soitti yli 3 000 katsojalle Oulussa Club Teatrian lavalla.

Erikoiseksi asian teki se, että yhtye esiintyi salanimellä Nevski & The Prospects. Nimi viittaa Pietarin pääkatuun Nevski prospektiin.

Club Teatrialla esiintyvää salaperäistä pietarilaisbändiä oli mainostettu etukäteen ”Venäjän suosituimmaksi Nightwish-coverbändiksi”, joka oli buukattu paikalle ”tutun tutun kautta”.

Kaikkiaan Oulun keikalla oli yli 3 000 katsojaa, mikä sekin teki esiintymisen hyvin erityislaatuiseksi. Yhtä suuria sisäkeikkoja ei ole Suomessa koronaepidemian aikana juurikaan nähty. Club Teatria Oulun yleisökapasiteetti on noin 4 000 ihmistä.

Suomen suurimpiin rockklubeihin kuuluvan Club Teatria Oulun ravintolapäällikkö Teijo Holmström kertoo, että viimeksi heilläkin on päästy järjestämään keikkoja vuoden 2020 lopulla.

Nyt Oulussa on kuitenkin sen verran hyvä epidemiatilanne, että alun perin jo huhtikuulle 2020 suunniteltu keikka onnistui viimein.

Club Teatrialle oli saapunut yli 3000 Nightwish-fania.

Nightwishin salakeikka ei todellisuudessa ollut kovin salainen. Kun pietarilaisyhtyeen keikasta tiedotettiin alun perin tammikuussa 2020, keikka myi hetkessä loppuun.

Nightwish-coverbändin keikka oli tarkoitus pitää Oulussa 10. huhtikuuta 2020 sen kunniaksi, että Nightwish julkaisi samana päivänä yhdeksännen studioalbuminsa Human. :II: Nature.

Sana keikan todellisesta luonteesta levisi nopeasti, ja syyt siihen ovat ilmeiset: kukaan ei ollut kuullutkaan Nevski & The Prospectista, ”Venäjän kuuluisimmasta Nightwish-coverbändistä”.

Sen sijaan Nightwishilla on koko historiansa ajan ollut tapana tehdä salakeikkoja erilaisilla nimillä ennen maailmankiertueensa alkua.

Yhtyettä on kuultu ympäri maailmaa esimerkiksi nimillä Nachtwasser, Sushi Patrol ja Natuvissyset.

Salaperäisyyttä on vähentänyt myös se tosiseikka, että keikka on ollut näkyvillä yhtyeen omilla sivuilla tulevien keikkojen listalla. Yhtyeen nimi on siellä tosin ”Nevski & The Prophets”.

Nightwishin basistina toimii ainakin kesän keikkojen ajan Jukka Koskinen (vas.), joka tuli yhtyeeseen Marco Hietalan tilalle.

Alun perin Oulun-keikalle oli tarkoitus tulla jopa 4 000 kuulijaa. Uudesta keikkapäivästä päästiin ilmoittamaan julkisesti kuitenkin vasta tässä kuussa, mikä verotti jonkin verran kävijöitä.

Myös epidemiatilanne verotti kävijöitä: alkuperäiselle keikalle vuonna 2020 olisi ollut runsaasti tulijoita ympäri maailmaa, kertoo ravintolapäällikkö Holmström.

Harvoin Suomessa esiintyvä Nightwish soittaa salakeikan jälkeen vielä pari keikkaa kotimaassaan.

Viikonloppuna on luvassa keikat Oulun loppuunmyydyllä Qstock-festivaalilla sekä Kuopiorockissa. Elokuussa bändi nähdään Helsingin Kaisaniemessä.

Syksyllä yhtyeen on tarkoitus lähteä pitkälle kiertueelle, joka ulottuu Venäjältä Keski-Eurooppaan, Kiinaan, Yhdysvaltoihin ja ensi vuoden loppupuolella aina Etelä-Amerikkaan asti.

Faneja Club Teatrian lavan eturivissä.

