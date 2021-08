Modernismin uranuurtaja Eeva-Liisa Mannerin syntymästä on sata vuotta.

Säkeet kaivautuvat ihon alle, imeytyvät koko kehoon. Kokemus värisyttää, niin vahvaa teksti on.

Tänä vuonna Suomen sodanjälkeisen ajan merkittävimpiin lyyrikoihin kuuluneen Eeva-Liisa Mannerin (1921–95) syntymästä tulee kuluneeksi sata vuotta. Modernismin uranuurtajan ja sen omaleimaisen kehittäjän tuotantoon kuului runojen lisäksi romaaneja, näytelmiä, esseitä, kuunnelmia.

Eeva-Liisa Mannerin runokokoelma Kirkas, hämärä, kirkas.

Elokuun 3. päivä Tammi julkaisi viidennen painoksen vuonna 1999 ilmestyneestä kokoelmateoksesta Kirkas, hämärä, kirkas. Tuula Hökän toimittama teos kattaa Mannerin runotuotannon. On myös yksittäisten runojen rinnakkaisversioita, myöhemmin muokattuja. Kirjoittaminen oli Mannerille päättymätön prosessi. Joulukuussa ilmestyy Marja-Leena Tuurnan kirjoittama elämäkerta.

Kokoelma antaa käsityksen runoilijan vaiheista. Sävy elää, mutta ominainen pysyy: syvä tunne, ilmaisun melodisuus. Manner ei kirjoittanut yleisölle. Runot oli tehty itselle tai ”kirjoitukselle”. Teksteissään hän etsi kotiaan, eksistenssiään. Keskiössä oli hiljaisuus, ja (heideggerimainen) tyhjyys. Sieltä lähti varsinainen tehtävä: nähdä ja kuulla enemmän, sanoa sanomaton, löytää sille kieli.

Televisiosarja kuin palapeli

Alun perin piti tulla elokuva. Hakkerointikulttuuri oli kiehtonut Sam Esmailia kauan. Toinen mikä inspiroi: sosiaalisen median vaikutus arabikevään kansannousuissa. Käsikirjoitus laajeni. Esmail pohti, olisiko televisiosarja sopivampi.

Yhdysvaltalainen trillerisarja Mr. Robot alkoi 2015. Neljäs, viimeinen kausi esitettiin syksyllä 2019. Tunnustan: olen myöhäisherännyt. Katsoin sarjan vasta tänä vuonna suoratoistopalvelu HBO:sta.

Mr. Robot -sarjan pääosaa esittää Rami Malek.

Palkittu sarja seuraa mustaan huppariin pukeutunutta Elliot Aldersonia (Rami Malek). Hän on epäsosiaalinen. Idealisti, mutta myös kyyninen. Lisäksi hän on huipputason ohjelmoija ja taitava hakkeri, joka käy sarjan alussa päivätöissä kyberturvallisuusyrityksessä. Mystinen Mr. Robot (Christian Slater) värvää Elliotin hakkeriryhmä fsocietyyn kaatamaan maailman eliitin, ”ylimmän prosentin ylimmän prosentin”. Ryhmä uskoo pelastavansa maailman ja muuttavansa järjestelmää. Elliotilla on myös henkilökohtainen syy: kauna suuryritys E Corpia kohtaan.

Lopulta hakkerointi on vain osa tarinaa. Kyse on teknologian ja suuryritysten vallasta sekä vaikutuksista ihmisiin, sekä ihmisyydestä. On vaikea kertoa enemmän spoilaamatta liikaa. Sarjassa on yllättäviä käänteitä, kiinnostavaa visuaalista kerrontaa. Vihjaillaan tulevasta, joskus huijataan (johtuen osin epäluotettavasta kertojasta). Katsoja kokoaa palapeliä. Mitä lopulta muodostuu?

