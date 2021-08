Seinäjoki

Vanhoja teollisuuskiinteistöjä on viime vuosina muutettu ahkerasti kulttuurikäyttöön. Helsingissä Vallilan konepajan alue on uusimpia esimerkkejä, ja lisää löytyy maakunnista. Trendi on kansainvälinen.

Erittäin onnistuneen muodonmuutoksen on kokenut esimerkiksi Kalevan navettana tunnettu rakennus Seinäjoella, alueella, jossa on ollut niin verkatehdas kuin Itikan eli sittemmin Atrian teurastamo ja tehdas.