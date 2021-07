Suositun Better Call Saul -sarjan päänäyttelijä Bob Odenkirk sai sairauskohtauksen kesken kuvausten, tila on ”vakaa”

Lukuisat ihmiset ovat osoittaneet tukensa sosiaalisessa mediassa.

Toivotuksia, rukouksia, kynttilöitä.

Näin sosiaalisessa mediassa on reagoitu uutisiin Bob Odenkirkin sairauskohtauksesta.

Tiistaina 27. heinäkuuta yhdysvaltalaisnäyttelijä oli suositun Better Call Saul -televisiosarjan kuudennen ja viimeisen kauden kuvauksissa New Mexicon osavaltiossa, kun hänen tilansa romahti. Odenkirk vietiin Albuquerquen sairaalaan.

Kyse oli ”sydämeen liittyvästä häiriöstä”, kertoivat Odenkirkin edustajat lyhyessä lausunnossa eilen keskiviikkona. Tarkempaa syytä sairauskohtaukselle ei toistaiseksi annettu.

Lausunnon mukaan Odenkirkin tila on vakaa. Näyttelijä lähetti perheineen kiitokset niin sairaalan henkilökunnalle kuin tv-sarjan tuotantotiimille.

Lukuisat ihmiset ovat kommentoineet Odenkirkin sairastumista. Suurin osa viesteistä on tuntemattomilta ihmisiltä, mutta joukossa on myös näyttelijöitä:

”Toivon todella, että Bob Odenkirk on ok”, twiittasi Elijah Wood.

Bryan Cranston puolestaan kommentoi Instagramissa olleensa ”ahdistunut” uutisen tavoittaessa hänet keskiviikkoaamuna. Cranston esitti Walter Whitea AMC:n rikosdraamasarja Breaking Badissa, jonka spin-off-sarja Better Call Saul on. Cranston pyysi lähettämään entiselle kollegalleen ”positiivisia ajatuksia ja rukouksia”.

Toinen Odenkirkin entinen kollega David Cross kuvasi näyttelijää ”yhtenä fyysisesti ja henkisesti vahvimmista ihmisistä”. Cross esiintyi Odenkirkin kanssa HBO:lla esitetyssä 1990-luvun sketsisarjassa Mr. Show with Bob and David.

”Hän TULEE selviämään tästä”, Cross lisäsi.

Myös Odenkirkin 22-vuotias poika Nate Odenkirk twiittasi, että isä ”tulee kuntoon”.

AMC-kanava ja tv-sarjan tuottava Sony Pictures Television eivät ole toistaiseksi vastanneet medioiden kommenttipyyntöihin.

Odenkirk tunnetaan näyttelijänä, koomikkona, käsikirjoittajana ja ohjaajana.

Hän on käsikirjoittanut muun muassa Saturday Night Liveä, Ben Stiller Show’ta sekä Late Night with Conan O’Brienia.

Hän on näytellyt Alexander Paynen Nebraskassa, Steve Spielbergin The Postissa ja Greta Gerwigin Pikku naisissa. Odenkirk oli myös pääosassa tänä vuonna ensi-iltansa saaneessa Ilya Naishullerin Nobodyssa.

Erityisesti hänet tunnetaan kuitenkin Breaking Badista (2008–2013) sekä siihen perustuvasta Better Call Saulista (2015–). Useita kertoja palkittu ja kehuttu Breaking Bad seurasi Walter Whiten (Cranston) matkaa kemianopettajasta huumekeisariksi. Odenkirk näytteli sarjassa Whiten asianajajaa Saul Goodmania. Alun perin hahmon piti esiintyä vain kolmessa jaksossa, mutta Odenkirk toi siihen niin paljon nyansseja, että sarjan luoja Vince Gilligan alkoi syventää hahmoa.

Spin-off-sarja sijoittuu aikaan ennen Breaking Badia. Sen alussa Saul on Jimmy McGill, joka yrittää tehdä asianajosta itselleen ammatin ja jättää vanhat rikollisajat taakseen. Hänen rinnallaan sarjassa on myös toinen Breaking Badista tuttu hahmo, palkkamurhaaja ja yksityisetsivä Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks).

Molemmat sarjat ovat luoneet Vince Gilligan ja Peter Gould.

Better Call Saulin kuudennen ja viimeisen kauden on tarkoitus alkaa vuoden 2022 alussa. Jaksoja on 13.

Korjaus 29.7. kello 11.45: Bryan Cranstonin etunimi oli alun perin kirjoitettu virheellisesti muodossa Ryan.