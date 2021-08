Urut ostanut kolmikko taktikoi huutokaupassa ja sai huudettua historialliset urut itselleen hiukan ennen huutokaupan päättymistä.

Kauhajoki

Suomenlinnan kirkossa soivat viimeisen kerran tammikuussa urut, jotka valmistettiin Kangasalan urkutehtaalla käsityönä vuosina 1963–64. Nyt 936 pilliä sisältävät urut ovat Kauhajoen Uuronkylässä, josta on matkaa Helsingin keskustaan yli 300 kilometriä.

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevassa 50 ihmisen kylässä urut vihki käyttöön Isojoen seurakunnan kanttori Niina Nikola. Urut pääsivät heti käyttöön, kun heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Uuronkylässä järjestettiin ilmaisfestivaali Uurock. Kanttori Nikola soitti festivaaleilla muun muassa Erkki Melartinin Juhlamarssin.

Urut myytiin nettihuutokaupassa.

”Esimerkiksi jonkin helsinkiläisen konservatorion työntekijät olivat käyneet tutustumassa näihin useamman kerran. Meille selvisi myöhemmin, että he olivat ymmärtäneet määräajan kolme päivää väärin. Annoimme muiden tehdä tarjouksia, emmekä kuumentaneet tilannetta, vaan teimme oman tarjouksemme kolme minuuttia ennen huutokaupan loppua”, sanoo Petteri Saari.

Ennen tarjouskilpailun päättymistä Saarikin kävi ystäviensä kanssa Suomenlinnassa. He ottivat yhteyttä urkurakentaja Tom Stenmaniin, joka toimii Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:ssä puuseppänä. Stenman on huoltanut urkuja Suomenlinnassa.

Urut ovat nyt maatilan entisessä konesuojassa. Metsien ympäröimän tilan päärakennus on valmistunut 1896. Tampereen yhteiskoulun lukiossa opettajana työskentelevä Saari asuu suvun vanhassa kantapaikassa perheensä kanssa pääosin kesäisin.

”Tom Stenman sai meidät uskomaan, että onnistumme tässä hankkeessa. Suomessa on monia vähällä käyttöasteella olevia kirkkoja, joita ei lämmitetä. Stenman sanoi, että mekaaniset urut kestävät nämä olosuhteet. Tämänlaiset urut tehdään satoja vuosia vanhalla tekniikalla”, Petteri Saari kertoo.

Saaren lisäksi hankkeeseen osallistui noin 20 ihmistä, kun huomioi muun muassa purku- ja asennustyöt sekä kuljetukset. He kokevat tehneensä tärkeän kulttuurityön.

”Tietojeni mukaan useimmat urut romutetaan ja urkupillejä voi ostaa romuliikkeistä kilohinnalla”, totesi hankkeen puuhamiehistä Ville Ranki.

Urkujen uusi sijoituspaikka on tamperelaisen Petteri Saaren (vas.) suvun maatilan entisessä konesuojassa. Urkuhankkeeseen ovat osallistuneet myös esimerkiksi tamperelainen Ville Ranki (kesk.) ja helsinkiläinen Joonas Tikkanen.

Urkujen purkutyöt tehtiin talvella.

”Meille suureksi avuksi oli Suomenlinnan kirkon suntio Juho Pajari. Teimme tarkkaa kirjanpitotyötä, miten merkitsimme pillien ja muiden osien paikat. Otimme purkuvaiheessa erittäin suuren määrän kuvia ja videoita”, Petteri Saari kertoo.

Hankkeessa mukana olleilla ei ollut mahdollisuutta tehdä kuljetuksia loma-aikoina vaan viikonloppuisin, jolloin kulkevaan lauttaan ei voinut ajaa isoa kuorma-autoa. Sen vuoksi urkuosien kuljetusmatkoja kertyi useita.

Ennen kokoamistöitä piti tilan konesuojassa tehdä muun muassa valutöitä.

”Tässä oli aiemmin puulattia. Kaivuu-, salaojitus- ja betonityöt tein isäni Antti Saaren kanssa.”

Petteri Saari arvioi, että kokoamisvaiheessa piti asetella oikeille paikoille noin 10 000 osaa. Pelkästään pillejä on 936.

”Niistä jokaiselle löysimme oikean paikan. Ihan kaikkia osia ei tarvinnut purkuvaiheessa irrottaa. Varmaan Suomenlinnan tilauksesta urkujen koko on melko kompakti. Urkujen leveys on noin kolme metriä ja korkeus reilut viisi metriä. Erilaisia pillityyppejä on yli kymmenen.”

Pisimmät takana olevat puusäleet ovat noin 2,5-metrisiä.

”Säleet ovat vahvuudeltaan vain 0,8-millisiä, että soittaminen on nopeaa ja kevyttä. Moni olettaa, että näissä uruissa olisi sähköreleitä ja solenoideja. Sähköosia ei ole yhtään. Kaikki liikkuvat mekaanisesti puu- ja metalliosien välittäminä. Puhallinmoottori on erillinen laite. Urkujen ympärille olemme rakentaneet valot ja savukoneet”, Ville Ranki ja Petteri Saari kertovat.

Entinen konesuoja on puurakenteinen.

”Kirkot ovat yleensä aika kaikuisia saleja. Mallinsimme Suomenlinnan kirkon kaiun ja täällä on urun ympärillä neljä mikkiä ja efektilaite, joka luo keinotekoisesti kaiun. Uruissa on 13 äänikertaa. Niistä 10 ehdimme virittää kahden viikon aikana ennen Uurockia mittarin kanssa ja kolme korvakuulolla”, Ranki ja Saari mainitsivat.

Kyseessä oli yhdeksästoista Uurock. Pienimuotoisella festivaaleilla esiintyi yli kymmenen alakulttuuribändiä ja artistia.