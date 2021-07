Monitaiteellinen maratoonitapahtuma on katsottavissa Yle Areenassa.

Konsertti

Hietsu is Happening! Hietsun paviljongissa Hietaniemen uimarannalla ja Yle Teemalla perjantaina 30. heinäkuuta. Ohjelmiston suunnittelu Mikko Innanen, Petri Kumela ja Antti Lötjönen, suorien televisiolähetysten ohjaus Kimmo Kajasto ja Tiina Siniketo.

"Vene on täynnä, soutakaa", huutaa hätääntynyt näyttelijä Vesa Vierikko perjantai-iltana Hietsun paviljongin terassilla.

"Vene on uppoamiseen asti täynnä."

Mutta Vierikon hätä ei ollut sateisesta säästä huolimatta hänen näköisensä vaan osa roolia, pieni osa konserttitapahtumaa Hietsu is Happening!

Ja kyllä Hietaniemen uimarannan tuntumassa sitten tapahtuikin. Musiikillista ja hieman myös kirjallista ohjelmaa oli perjantain puolestapäivästä tarjolla kahdessa osassa yli seitsemän tuntia. Molemmat kokonaisuudet nähtiin suorana Yle Teemalla ja ovat nyt katsottavissa Yle Areenassa.

Tapahtuman ohjelmiston olivat suunnitelleet muusikot Mikko Innanen, Petri Kumela ja Antti Lötjönen, jotka ovat järjestäneet uuteen uskoon remontoidussa uimarannan vanhassa pukeutumispaviljongissa konsertteja jo viitisen vuotta. Mutta tämä järjestyksessään 22. Hietsu is Happening! oli ylivoimaisesti laajin ja ehkä myös laaja-alaisin.

Oli vanhaa ja uutta klassista musiikkia, oli vanhaa ja uutta jazzia sekä paljon sellaista tyylien väliin jäävää, jonka määrittely on sekä turhaa että turhauttavaa. Ja oli kaiken täydennykseksi vielä Markus Allan, jonka herkistävän iltaosuuden ajoitus oli lähes täydellinen – hänen laulaessaan Hietaniemen Viihdeorkesterin säestämänä kauas karkaavista pilvistä.

Laulaja Markus Allan kertoi Hietsun paviljongissa, että hänen elämänsä ensimmäinen keikka oli hyvin lähellä, kilometrin päässä sijaitsevalla Merimelojien majalla. Allania säesti Hietsu is Happening! -tapahtuman muusikoista koottu Hietaniemen Viihdeorkesteri.

Mutta Markus Allania ennen ohjelmaa oli Yle Teemalla takana jo viisi ja puoli tuntia, eikä vieläkään väsyttänyt yhtään. Päinvastoin, sekä tapahtuman pidempi Päiväfestari että yhdeksältä alkaneet Iltamat oli jaksotettu ja toteutettu niin, että mielenkiinto ei herpaantunut kiireettömässä ohjelmavirrassa kertaakaan.

Mitähän sieltä seuraavaksi tulee?

Olisiko vielä jotain muhkeammin svengaavaa kuin Petri Keskitalon tuuballa soittama The Shit Didn’t Hit The Fan? Löytyisikö jokin jännittävämpi kappale kuin viulisti Eriikka Maalismaan esittämä Dead wasps in the jam-jar, joka tuntui tiivistyvän nimeen: kuolleita ampiaisia hillopurkissa. Ja mikä oikein on peltipurkkien rooli Lauri Supposen teoksessa Tromba Marina?

Arvaamattomuus oli kuitenkin vain elävöittävää ekstraa ja ydin kauttaaltaan ensiluokkaisissa esityksissä. Niistä vastasi erilaisissa yhdistelmissä kaikkiaan 23 muusikkoa ja kaksi tanssijaa sekä yksi näyttelijä, yksi kirjailija ja yksi kuvataiteilija.

Tapahtumassa esitetty klassinen musiikki oli suurimmaksi osaksi levytettyä ja ainakin asianharrastajien tuntemaa. Ja niin oli myös jazz, tosin yhdellä erolla. Se oli kokonaan kotimaisten säveltäjien, muun muassa Iro Haarlan ja Aki Rissasen sekä ennen kaikkea Lötjösen ja Innasen, jonka tyylejä siekailemattomasti sekoittava tuore Aikahyppy oli kuin Hietsu is Happening! pienoiskoossa.

Vapauttavimmat naurut irrotti silti Innasen, Kumelan ja Lötjösen Veneretki, joka oli tarinalliselta tasoltaan muunnelma Tapio Rautavaaran levyttämästä pateettisesta Korttipakasta.

Mutta "miehekkäänä" kertojana toiminut Vierikko ei ajatellut nyt Raamattua: kutosesta muistuivat kuuden hengen yleisörajoitukset, kakkosesta turvavälit. Entä jokeri? Tietysti aluehallintovirasto!

Näyttelijä Vesa Vierikko ja kirjailija Laura Laakso lukivat Aino Kallaksen Titanic-novelleja kokoelmasta Seitsemän, jotka julkaistiin 1914, kaksi vuotta Titanicin uppoamisen jälkeen.

Vierikolla oli tärkeä rooli myös happeningin toisena lukijana, joka luki esitti kirjailija Laura Laakson kanssa pitkän illan välikkeiksi katkelmia Aino Kallaksen kirjasta Seitsemän – Titanic-novelleja (1914). Hieno löytö! Ja se palautui tapahtuman tunnukseksi kehitettyyn animaatioon, jossa Titanic lipuu hiljaa kohti Hietaniemen uimarantaa ja pientä jäävuorta.

Titaniciin päättyi myös koko ilta, orkesterin esittäessä englantilaisen Gavin Bryarsin pitkän minimalistinen orkesteriteoksen The Sinking of the Titanic, jossa hän virttä hyödyntäen kuvitteli aluksen viimeiset vaiheet. Mutta tämä Hietsun massiivinen Titanic ei uponnut.

Hietsu is Happening! -tapahtuman molemmat suorat lähetykset ovat katsottavissa toistaiseksi Yle Areenassa.