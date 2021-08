Friikkiryhmä Suicide Squad sai vihdoin näköisensä elokuvan, jossa ohjaaja James Gunn näyttää, mitä hän tekee ilman ikärajoja.

Toiminta

The Suicide Squad: Suicide Mission. Ohjaus James Gunn. Pääosissa Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman. Kesto 132 min. K16. ★★★

Joskus epäonnea seuraa onni. Guardians of the Galaxyn tehnyt James Gunn oli yksi parhaista Disneyn Marvel-talliinsa palkkaamista ohjaajista. 2018 hän sai potkut kymmenen vuotta aiemmin kirjoittamiensa mauttomien provokaatiovitsien takia. Internet on nykyisin sellainen paikka.

Gunn uskoi uransa olevan ohi. Sitten hän hyppäsi kilpailijan Warner-DC:n leiriin ja teki Suicide Squadin, joka nyt vihdoinkin tulee ensi-iltaan koronakäänteiden jälkeen.

Gunnin potkut olivat onnenpotku supersankarielokuville. Siinä missä edellinen Suicide Squad vuodelta 2016 oli sekava suutari, Gunn ottaa kaiken irti tästä roistoryhmästä. Tulos on räävitöntä, törkeää ja aivan hirveän veristä sarjakuvahuvittelua. Tuntuu kuin Gunn olisi halunnut näyttää, mihin hän pystyy, kun Disneyn ikärajat eivät ole pidättelemässä.

Suicide Squad on nimensä mukaan joukko rikollisia, joiden hengestä ei kukaan piittaa. USA:n hallinnon hämäräosasto laittaa ryhmän tekemään epätoivoisimpia tehtäviä lupaamalla lyhyempiä vankilatuomioita. Hylkiöt yrittävät pelastaa maailman ja tajuavat, että heidän hengellään on sittenkin väliä, toisilleen. Jos henki ylipäätään säilyy. Alkuperäisen sarjakuvan hengen mukaan nämä sankarit ovat kulutustavaraa. Se on yksi porukan juju. Kun yleensä supersankarit eivät koskaan kuole, näitä kavereita menee kuin sääskiä suviyössä.

Harva toimintaelokuva menee näin suoraan siihen toimintaan. Ei esittelyjä, tiimi on koneessa matkalla tehtäväänsä ja sitten jo lävähtääkin. Tehtävänä on tuhota salaperäinen koelaboratorio fiktiivisessä eteläamerikkalaisessa Corto Maltesen saarivaltiossa, jossa on tehty sotilasvallankaappaus. Matkaan tulee monta mutkaa ja Gunn yllättää useaan kertaan juonenkäänteillä, joita on turha mennä paljastamaan.

Margot Robbien esittämä Harley Quinn on noussut johtohahmoksi eräänlaisessa DC:n sankareiden varjoketjussa, joka toimii tunnetuimpien hahmojen Supermanin, Batmanin ja Wonder Womanin rinnalla.

Kärkirooleissa ovat Margot Robbien esittämä Harley Quinn ja Idris Elban Bloodsport. Quinn on noussut johtohahmoksi eräänlaisessa DC:n varjoketjussa, joka toimii ykkössankariliigan Supermanin, Batmanin, Wonder Womanin ja kumppanien rinnalla. Kolmen elokuvan jälkeen Robbie omistaa Quinnin hahmon. Hänellä on vain pari omaa kohtausta, mutta ne ovat kuin hieman irrallisia lyhytelokuvia leffan sisällä.

Elban Bloodsport taas tuo sekoiluun kaivattua maanläheisyyttä. Ympärillä kun pyörii sellaisia tyyppejä kuin Sylvester Stallonen äänellä puhuva tyhmä haimies King Shark, joka yrittää syödä kaiken, mutta toimii samalla emotionaalisena ukkosenjohdattimena. David Dastmalchianin esittämä Polka-Dot Man on koko ajan henkisen romahduksen partaalla ja John Cenan Peacemaker taas on avoimen sadistinen versio Kapteeni Amerikasta. Ja niin edelleen, näitä riittää. Hahmojen supervoimatkin ovat parhaimmillaan pähkähulluja.

John Cenan Peacemaker-hahmon tarina jatkuu James Gunnin tekemässä HBO-tv-sarjassa, joka ilmestyy ensi vuoden alussa.

Väkivalta on karmeaa ja sitä huomaa miettivänsä, onko tämä hauskaa vai ei. Asia kyllä onneksi kyseenalaistetaan elokuvassa, edes kerran. Mutta homma ei ole pelkkää verta ja pölhöilyä. Gunn kertoo aina sydämellään. Kaikilla on kaapissaan luuranko. Jokainen kärsii perheestään tai sen menettämisestä. Guardiansin tapaan tämäkin Gunnin elokuva kertoo siitä, miten hylkiöt löytävät toisistaan uuden perheen. Toinenkin teema on supersankarisarjakuvien ydinkamaa: kysymys siitä, kenellä lopulta on todellinen valta, herroilla vai häviäjillä. Siinä mielessä elokuvassa ei ole paljoa uutta.

James Gunn on ottanut uudessa supersankarielokuvien tekijöiden sukupolvessa roolin luusereiden ja friikkien äänenä. Se on tärkeä rooli. Gunn muistuttaa, että kaikki sankarit eivät ole sankareita, vaan ihmisiä kaikkine vajavaisuuksineenkin ja vastenmielisyyksineen.

Tällä kertaa Gunnin viestin välittää vahvimmin Harley Quinn. Vaikka ote todellisuudesta on joskus hapuileva ja maailma täynnä kusipäitä, jotka ansaitsevat luodin päähänsä, kaveria ei jätetä eikä eläimiä tai lapsia kiusata.

Sylvester Stallone ääninäyttelee King Sharkia, joka toimii porukan emotionaalisena ukkosenjohdattimena. Ja yrittää syödä kaiken.

Suicide Squad on Guardians of the Galaxy -elokuvien teemojen eteenpäin kehittelyä. Se on kuitenkin riittävän erilainen, roisimpi, härskimpi ja raaempi, jotta se seisoo omilla sekopäisillä jaloillaan. Osa vitseistä vaan ei naurattanut eivätkä tunteet ole yhtä lämpimiä. Suicide Squad ei ole samanlainen täysosuma kuin ensimmäinen Guardians of the Galaxy. Voi olla, että Gunn ei koskaan enää tavoita sen spontaania iloa ja herkkyyttä, ja pitäisi pidättäytyä vertaamasta muita teoksia siihen.

Disney tuli lopulta tolkkuihinsa ja Gunn otettiin takaisin. Hän ohjaa parhaillaan kolmatta Guardians-elokuvaa Marvelille. Joskus on aika siirtyä eteenpäin ja kasvaa. Niin ihmisten, elokuvayhtiöiden kuin sarjakuvasankareidenkin.