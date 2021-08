Rasismia käsittelevä roisin väkivaltainen Wrong Turn sijoittuu Appalakkien vuoristoon.

Kauhu

WRONG TURN, ohjaus Mike P. Nelson, pääosissa Charlotte Vega, Alain Bradley, Bill Sage, Matthew Modine. K 16. 109 min. ★★

Erämaat ovat pitkään olleet kauhuelokuvien näyttämö, jossa kaupunkilaisserkut joutuvat elämän ja kuoleman julmien lakien jauhettaviksi. Uhkaava synkkä metsä, joka kätkee murhaavan version ihmisyhteisön alkumyytistä, on parhaimpia kauhuelokuvamaisemia. Joskus sitä käytetään hyvin, tällä kertaa ei.

Vuorossa on uusintaversio vuonna 2003 ilmestyneestä Wrong Turn -elokuvasta, joka sai viisikin jatko-osaa. Näyttämönä ovat Appalakkien vuoret Yhdysvaltojen Virginiassa.

Uuden amerikkalaisen kauhun tapaan Wrong Turn käsittelee rasismia. Se yhdistää synkässä metsässä samoilun ja ennakkoluulojen maan ikuiset asukkaat, stereotyyppiset punaniskat.

Kehystarinassa isä Scott (Matthew Modine) lähtee etsimään tytärtään Jeniä (Charlotte Vega), joka katosi vaelluksella ystäviensä kanssa. Takaumassa näytetään miten heille kävi. Huonostihan siinä.

Peräkylässä etelävaltioiden lippu liehuu ja katseet ovat yrmeitä. Kaupungista tulleita ”hipstereitä” syytetään maailman pilaamisesta, vaikka hehän vain yrittävät pelastaa maailman siltä itseltään ja näyttää samalla hyvältä.

Retkellä tapahtuu ja sitten sattuu. Metsässä odottaa joku. Kuka, jääköön paljastamatta, mutta friikkiä on meno.

Ohjaaja Mike P. Nelson ei saa moneen suuntaan leviäviä palasia pysymään koossa eivätkä näyttelijätkään, Vegaa ja Modinea lukuun ottamatta, vakuuta. Perusasiatkin pettävät, kun Appalakkien mahtavat maisemat eivät herää kuvissa eloon.

Ote kimpoilee. Metsästä löytyy jälkiä synkästä menneisyydestä. Reppureissaajat joutuvat pulaan ja siitä siirrytään Yhdysvaltojen yhteiskuntaprojektin historian kipupisteisiin. Siirtymä ei ole täysin luonteva, ja sen jälkeen ollaan hyvin toisenlaisessa maailmassa. Tämä on sitä friikkiä puolta. Sitten jännitetään kuka selviää hengissä, kuka kuolee ja kuinka hirvittävästi. Tarjolla on mustavalkoisia ja anakronistisia julistuksia laista ja moraalista, hyvin vakavalla naamalla. Pari kertaa nauratti, mutta en ole varma kuinka tarkoituksellista se oli.

Käsikirjoituksena Wrong Turn on ehkä näyttänyt hyvältä. Vaihtoehtohistoria on superohut, mutta älyttömyydessään herkullinen. Kysymys, kuka on romuttamassa Amerikan ideaa on rautalankaisen napakka metafora nykypäivästä.

En kuitenkaan ole varma ottaako Nelson käsikirjoituksen ”vakavia” tasoja vakavasti, vai onko kaikki vain kehikkoa, jonka sisällä saa tehdä kauhua. Se on todella roisia ja veristä. Ehkä Nelson yrittää tavoitella liikoja. Yhteiskunnalliseksi kannanotoksi Wrong Turnissa on liikaa kohtauksia, jotka eivät sitä tehtävää palvele. Ihan pelkäksi murhakauhuelokuvaksi näin mahtipontinen yhteiskunnallisuus tuntuu epäsuhtaiselta.