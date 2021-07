Kuunnelman tehneet kirjailija, säveltäjä ja äänisuunnittelija sekaantuvat toistensa tekemisiin.

Säveltäjä Riikka Talvitie on yksi kekseliään Puu – A Tree -kuunnelman tekijöistä.

Nainen istuu luennolla. Esiintyjä on kvanttifysiikan tohtori ja energiahoitaja, joka puhuu rooliensa ristiriidasta.

Kuuntelija torkahtaa. Luento alkaa häilyä. Ajatus lähtee vaeltamaan ja synnyttää omat omituiset assosiaationsa.

Alkaa syntyä kuva ihmisestä, jota piinaavat luovuuden tuska, tietotulva ja maailman kakofonia. Ne synnyttävät neuroottisuutta, joka etsii lepoa, rauhaa ja kosmista ymmärrystä.

Kirjailija Elina Snickerin, säveltäjä Riikka Talvitien ja äänisuunnittelija Tuomas Skopan kuunnelma Puu – A Tree koettelee radiodraaman rajoja monella suunnalla.

Tekijät ovat sekoittaneet omat roolinsa, eli tehneet teoksen kollektiivisena työryhmänä, jossa sekaantuvat toistensa tekemisiin.

Perinteinen kohtausrakenne on pantu tuusan nuuskaksi. Esimerkiksi kuunnelman alkukohtaus on yli kymmenen minuuttia pitkä. Ylipäätään koko teoksen jäsentäminen kohtauksina on aika tarkoituksetonta.

Petriikka Pohjanheimo onnistuu näyttelemään pääosaa niin, ettei se kuulosta lainkaan näyttelemiseltä. Ja kun tarinaan vielä nivotaan sienirihmastot, Kopernikus ja Asterixin koira Idefix, lienee selvää, ettei käsikirjoituskaan mitään oppikirjadraamaa ole.

Kuuntelukokemuksena tämä kaaos on harvinaisen meditatiivista.

