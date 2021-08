Jokaisen vastaantulijan elämä on yhtä täynnä asioita kuin oma elämäni, mutta en tiedä siitä mitään. Maailma on sellainen kuin sen koen, hänen on sellainen kuin hän sen kokee. Kokonaisia maailmankaikkeuksia kulkee ohitseni päivittäin, enkä tiedä niistä mitään.

Haikeudelle, jonka tämä ymmärrys herättää, on englanninkielinen nimi, ”sonder”. Sanan on keksinyt John Koenig. Hän on kirjoittanut vuodesta 2009 internetissä teosta The Dictionary of Obscure Sorrows, jonka voisi suomentaa Hämärien surujen sanakirjaksi. Siinä on paljon tällaisia hauskoja sanoja, jotka kuvailevat epämääräisiä eksistentiaalisia kokemuksia. Teos ilmestyy vuoden lopussa kirjana.

Määrittelemättömälle on hyvä löytää nimiä. Terapian prosessi on paljolti sen sanoittamista, mikä on ollut vaikea kohdata tai edes nähdä. Trauman yksi määritelmä on kokemus, jota ei voi sanallistaa.

The Sandman -sarjakuvassa kysytään, mikä on sana sille täsmälliselle hetkelle, kun unohtaa miltä tuntui rakastella ihmisen kanssa, josta piti paljon. Vastaus on, ettei sitä ole. On ehkä monia asioita, joille pitäisi olla nimi tai sana, mutta ei ole. Epämääräiset, määrittelemättömät tunteet lienevät yleisimpiä sellaisia kokemuksiamme, joiden tiedämme olevan todellisia, vaikka niitä ei olisi nimetty.

Kokemuksen kiteyttäminen sanaksi tuo mieleen Red Hot Chili Peppersin basistin Flean ohjeen muusikoille – ”opettele soittamaan niin, että pystyt soittamaan mielessäsi olevan musiikin”. Se on vaikeaa, eikä kyse ole vain tekniikasta. Sama pätee kirjoittamiseen. Jotain tapahtuu, siinä välissä. Jokin minussa on ollut nimettömänä ja äänettömänä, mutta se saa nimen tai äänen. Vaikeus voi johtua siitä, että sanat tai melodiat eivät asu mielessä yksin. Mukana on aina kaikenlaista muuta, mielen ympäristö, jossa sanat tuntuvat valmiimmalta kuin ne ovat. Kun tunteet ja kokemukset sanoittaa, ne muuttuvat. Niistä tulee ehkä terävärajaisempia, aineellisempia. Ainakin ne pysähtyvät, kun ne saavat muodon.

Länsimaisessa filosofisessa perinteessä ajatuksia on usein pidetty äänettömänä puheena. Mutta eivät ne ole vain sitä. Ajatukset ovat kuvia, asetelmia, muotoja, suhteita, liikkeitä, valoa ja varjostumia. Ajattelu on myös ymmärtämistä, jossa tajuaa suuriakin kokonaisuuksia tavalla, joka ikään kuin sisältää sanallista sisältöä, ilman että se on sanallistettu. Tajuan sanoja mielessäni, vaikka en sano niitä mielessäni.

Kun se kaikki pitää taivuttaa määriteltyyn, sanalliseen, toisen luettavissa olevaan muotoon, on tehtävä valtavasti työtä. Se on käännöstyötä. Ehkä alkuperäinen käännös on jo se, kun sanattomista ajatuksista tehdään sanoja mielessä.

Tästä näkökulmasta kaikkia sanoja voi pitää käännöksinä kokemuksesta. Persikan maku on aistimuksia. Kun kutsun sitä ”persikan mauksi”, käännän aistimusten kokonaisuuden kahdeksi sanaksi. En tiedä, miten sinä käännät nämä sanat kokemukseksi. Pidämme eri asioista. Mutta kun meillä on sanat, voimme ainakin puhua.

Aivotutkimuksissa on osoitettu, miten kuvitteellinen asia ja havaittu asia aiheuttavat hyvin samanlaisia tapahtumia aivoissa. Mielen sisäisessä maailmassa asian kuvittelu ja asian olemassaolo eivät eroa toisistaan. Ei ole lainkaan selvää, onko kyse löytämisestä vai luomisesta.

Kuuluisan Sapir-Worf-hypoteesin mukaan koemme maailman sanojemme mukaan. Väite on sellaisenaan liian tiukka, mutta jossain määrin vastaansanomaton. Tuntemattoman ja tunnetun raja kulkee jossain sanojen seuduilla. Suuri osa länsimaisen filosofian vaikeimmista ja tärkeimmistä keskusteluista kiersi viime vuosisadalla tämän kysymyksen ympärillä. Mikä on sanojen ja asioiden suhde ja järjestys? Jos kielemme rajat ovat maailmamme rajat, kuten Ludwig Wittgenstein sanoi, kielen laajentaminen on maailman laajentamista.

Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin mukaan filosofia on käsitteiden muodostamisen ja keksimisen taidetta. Uudet käsitteet avaavat ja luovat tilaa, ajattelulle ja olemiselle. Wittgensteinin kielipeli, Kierkegaardin ahdistus, Kantin kategorinen imperatiivi – filosofian historia tulvii uusia käsitteitä. Suomessa filosofi Esa Saarinen on aina ollut erinomainen käsitteiden keksijä. Hiljattain hän kirjoitti Facebookissa näin: ”Kauniin ajatuksen ajatus koskettaa sitä elämän suonikohtaa, missä sana kohtaa ajatuksen ja ne yhdessä paremman elämän ehkäavaruuden.”

Käsitteiden luomisen lisäksi filosofian tehtävänä on pidetty käsitteiden määrittelyä ja ajattelun täsmällisyyteen pyrkimistä. Wittgensteinin mukaan kaiken sanottavan voi sanoa selkeästi, ja se mitä ei voi, on parempi jättää sanomatta. Täsmällisen ja epämääräisen ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään. Määritelmät voivat antaa kosketuspintaa epämääräiseen. Epämääräisen liikkeeseen voi luottaa, jos ymmärtää epämääräisen aina ruokkivan täsmällistä.

Filosofi David Hume osoitti, että elämäämme eivät hallitse metafysiikan totuudet, vaan tapa ja tottumus, joiden pohjalta me kerromme kuvitelmia. Mikään ei ole niin halpa lause kuin ”se on vain fiktiota”. Hume näytti jo 1700-luvulla, kauan ennen aivotutkimusta, miten varmuutemme perustuu vain tunteelle siitä, että joku on todennäköisempää kuin toinen. Me valitsemme sen tarinan, joka tuntuu parhaimmalta.

Koska aivomme eivät erota todellista ja kuviteltua kovinkaan hyvin, uusi sana voi luoda ilmiön ja saada ihmiset uskomaan sen olemassaoloon. Varsinkin jos sitä toistetaan ja tehdään siitä tapa ja tottumus. Se ei ole koskaan viatonta tai läpinäkyvää. Uudet sanat ovat voimakas väline politiikan tekemiseen. Sanojen kuten ”väestönvaihto”, ”alustatalous” tai ”ilmastonmuutos” taakse kätkeytyy valtavia asioita.

Uudet sanat luovat uutta olemista ja nimeävät varjoon jäänyttä olemista kääntämällä sitä sanoiksi. Kun epämääräinen saa sanan ja siitä tulee jotain täsmällistä, siinä on myös vapautumisen mahdollisuus. Määrittelemätön on helpompi sivuuttaa, määritellyn on helpompi ilmaista itseään. Ehkä siksi sanoja syntyy nyt sukupuolesta, seksuaalisuudesta, mielenterveydestä, ihmisenä olemisen moninaisuudesta, kulttuurin ja biologian katoavalta rajalta.

Uuden sanan taakse kätketyn vallan ja uuden sanan vapauttavan voiman välinen jännite on yhä useamman poliittisen ja ideologisen keskustelun pääaihe. Tästä me tänään puhumme. Politiikka, valtataistelut ja uhriutuminen, hyökkäykset ja puolustukset uusien sanojen ympärillä ovat usein vain taistelua kääntämistä vastaan. Asiat eivät riitele, käännökset riitelevät.

Melkein kaikki on käännöstä, paitsi se, miten asiat ovat.

Sekä Hämärien tunteiden sanakirjassa että politiikan ja identiteetin puheessa yritetään löytää ilmaisuja sille, mikä on ollut määrittelemätöntä. Sanat ovat aina käännös, yhdestä maailmankaikkeudesta toiseen.