Pelle Hermannin luoja, kirjailija Simo Ojanen on kuollut

Ojanen tunnettiin parhaiten Pelle Hermannin luojana, mutta hän kirjoitti pitkän uransa aikana paljon muutakin.

Porilainen kirjailija ja käsikirjoittaja Simo Ojanen on kuollut. Hän kuoli syöpään Porin kaupunginsairaalassa torstaina vähän puolenyön jälkeen 80-vuotiaana.

Parhaiten Sirkuspelle Hermannin luojana tunnettu Simo Juhani Ojanen oli syntynyt Urjalassa 9. marraskuuta 1940.

Kansakoulun jälkeen hän opiskeli Työväen Akatemiassa ja työskenteli sen jälkeen kymmenen vuoden ajan sanomalehtitoimittajana.

Nuoruusvuosien kirjallisena "hätäaputoimistona" Simo Ojaselle toimi Nuoren Voiman Liitto.

Hän itse kertoi myöhemmin, että sen arvostelupalvelun kautta maaseudun yksinäisyydessä elänyt kynäilijä sai kaipaamaansa tukea ja arvostusta. 1950-luvun lopulla kirjailijan alkua avittivat ja kannustivat muiden muassa Kaisa Korhonen ja Erno Paasilinna, joka toimi sittemmin hänen ensimmäisten romaaniensa kätilönä Hämeenlinnassa.

Julkaistuaan esikoisromaaninsa 1970-luvun alussa Ojanen jättäytyi vapaaksi kirjailijaksi. Sittemmin teoksia syntyi lähes 30. Suuri osa niistä on lasten- ja nuorten kirjoja.

Näytelmiä bibliografiaan kertyi yli 20. Niitä ovat esittäneet lähinnä harrastajateatterit mutta myös esimerkiksi Tampereen Työväen Teatteri.

Tunnetuinta Hermanni-hahmoaan sittemmin vankasti porilaistunut Ojanen kirjoitti TV2:lle vuosina 1978–1988. Jaksoja kertyi lähes sata.

Vuonna 2007 Aamulehden lukijat äänestivät Pelle Hermannin TV2:n parhaaksi hahmoksi. Tuolloin tehdyssä haastattelussa käsikirjoittaja totesi, että vähintään puolet kunniasta kuului pääosaa esittäneelle Veijo Pasaselle.

Hermannin filosofian Ojanen tiivisti heikomman puolella olemiseksi:

”Lasten maailmassa on nykyään paljon kilpailua. Joka paikassa pitää olla paras. Ajattelen, että lapselle on varmaan suloista, että Hermanni on iso mies, joka ei koskaan onnistu missään.”

”Yritin koko ajan kirjoittaa niin, että Hermanni olisi niiden puolella, jotka eivät ole aina voittajia.”

Pelle Hermannin puisto avattiin Porin Kirjurinluodossa kesällä 1993. Nyt elokuussa Kirjurinluodossa alkavat puolestaan Hermanni-elokuvan kuvaukset. Ohjaaja on Timo Koivusalo.

Simo Ojanen oli myös muiden muassa Pikku Kakkosessa esitettyjen animaatiosarjojen Joonaksen ja Kolmen ässän käsikirjoittaja. Rölli-televisiosarjaankin Ojanen kirjoitti jaksoja.

Ojanen sai useita kirjallisuuspalkintoja, muun muassa Tauno Karilaan palkinnon vuonna 1982 sekä Laivakello-palkinnon ja Pertsa ja Kilu -palkinnon vuonna 1999.