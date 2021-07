Bong Joon-hon Memories of Murder on paitsi elokuva sarjamurhaajajahdista myös taitava analyysi epätäydellisestä maailmasta

Parasite-elokuvan menestys toi korealaisohjaaja Bong Joon-hon varhaisemmat elokuvat uusille esityskierroksille.

Poliiseilla on rajallisesti kokemusta, kun he saavat tutkittavakseen Korean ensimmäisen sarjamurhaajatapauksen.

Draama

Memories of Murder ★★★★★

Korea 2003

C More (K15)

Korealainen poliisietsivä Park Doo-Man uskoo paljastavansa syylliset tiukalla katsekontaktillaan. Tuijotuksesta ei kuitenkaan ole hyötyä etsittäessä seksuaalisarjamurhaajaa. On syksy 1986, ja uhrien määrä kasvaa.

Elokuva Memories of Murder pohjautuu aikoinaan ratkaisemattomiksi jääneisiin tositapahtumiin. Parkia esittää Song Kang-ho, ohjaaja Bong Joon-hon (s. 1969) luottonäyttelijä.

Song nähtiin myös Bongin viimeisimmässä elokuvassa Parasite (2009). Kahden perheen ja sosiaaliluokan elämää lomittava satiiri teki ohjaajasta kansainvälisen tähden, jonka edellisiä töitä tuotiin teatterikierroksille myös Suomessa.

Televisiossa on meillä toistaiseksi nähty vain englanninkielinen tieteisjännäri Snowpiercer (2013). Nyt C More tuo tarjolle kolme Bongin elokuvaa: Barking Dogs Never Bite (2000), Mother (2009) ja Memories of Murder.

Memories of Murder on tekijälleen tyypillisesti erinomaisen huolellisesti viimeistelty, päällimmäisiä tasojaan monisyisempi teos. Se on toki vangitseva kuvaus päähenkilöistään ja heidän epätoivoisesta työstään, mutta viime kädessä analyysi epätäydellisestä maailmasta, jossa he elävät – ja jota katsoja todistaa.

Tragikoomisesti trilleri ravistelee kliseiden pintakiillon yhdestä viime vuosikymmenten viihdekulttuurin suositusta aiheesta: (anti)sankarillisista poliiseista, jotka nappaavat kiinni yhteisöä terrorisoivan sarjamurhaajan.

Memories of Murderin etsivät tuskailevat hekin julkisuuden ja odotusten paineissa yrittäen varjella rikospaikkoja todisteiden sotkemiselta. Heillä ei ole käytössään sitä kokemusta ja teknologiaa, jotka nykypäivän katsoja mieltäisi kaikkien fiktiivisten rikostutkijoiden työkalupakkiin. Erehdykset voivat olla kohtalokkaita.

Virkaveli Cho Young-koon (Kim Roi-ha) metodi on hakata epäillyistä tunnustuksia, vääriä tai oikeita. Soulista saapuva ammattimaisempi kollega Seo Tae-yoon (Kim Sang-kyung) liittyy ryhmään. Naispoliisi Kwon Kwi-ok (Go Seo-hee) tekee tutkimuksia edistäviä oivalluksia. Esimiehet joutuvat irrottamaan torailevia etsiviä toistensa kurkuista.

Viimeisessä lähikuvassa näemme Park Doo-Manin katsovan suoraan kohti, ikään kuin hän yrittäisi tunnistaa murhaajaa elokuvan katsojista.

Kohtaus sai jälkikäteistä enteellisyyttä vuonna 2019, kun DNA-tutkimukset lopulta varmistivat etsityn sarjamurhaajan henkilöllisyyden.

Tämä tunnusti kaikkiaan 14 murhaa ja 30 raiskausta mutta oli istunut elinkautista vankeusrangaistusta muista rikoksista jo vuodesta 1994 lähtien.