Viron Narvassa järjestetyssä teatteritapahtumassa pohdittiin sananvapautta. Festivaalin ohjelmisto oli epätasainen, mutta tapahtuman pääesitys, puolalaisteatterin esittämä Mein Kampf oli vihapuheviitteineen kiinnostava.

Viron Narvassa järjestettiin edellisviikolla Vabaduse-teatteri­festivaali, jonka teemana oli vapaus. Tärkeimmäksi kysymykseksi nousi, miten ihmiset saataisiin välittämään sananvapaudesta ja käyttämään sitä.

Miten murtaa välinpitämättömyys?

Vastakkainasettelujen avaaminen moninäkökulmaisiksi olikin yksi tapa saada ennalta-arvattavat asetelmat murtumaan, aivan kuin teoksissa olisi pyritty mustavalkoisten leireihin asettumisen sijaan pitämään ilmassa montaa palloa yhtä aikaa.

Erinomainen esimerkki tästä oli Vabaduse-tapahtumassa nähty valkovenäläisen sananvapaustaistelijan ampujan tarina Error 403.

Näkökulman vaihdokset avasivat Lukašenkan puolustajien yhteiskunnallista ja sosiaalista taustaa.

Toinen festivaalin keskeinen asia koski tiedonvälitystä ja dokumenttimateriaalin aiheuttamien tunteiden käsittelyä. Useissa dokumenttiteatteriesityksissä pyrittiin pelkän tiedon tarjoamisen sijaan pääsemään kiinni tiedon takana oleviin, vielä määrittelemättömiin tunteisiin.

Dokumenttiteatterin mahdollisuudet näkyivät ennen kaikkea siinä, miten hyvin teokset analysoivat tiedon herättämiä tunteita pelkän journalistisen sisällön lisäksi.

Vabaduse oli kuitenkin tarjonnaltaan todella epätasainen.

Välillä tärkeät aiheet typistyivät yksilökeskeisiksi tarinoiksi esiintyjien omista tunteista tai pyrkivät teennäisen kepeästi jakamaan aika nopeastikin kokoon kyhättyä tietoa, kuten virolainen sinänsä tärkeästä aiheesta puhunut KGB-esitys.

Myös nopeasti valmistetut esitykset, kuten romanialainen Rovega, jättivät toivomisen varaa. Hyvin tärkeästä aiheesta, eli äitien siirtotyöläisyyden vaikutuksesta perheisiin ja etenkin lasten elämään, kertova esitys juuttui ehkä aiheen kipeyden vuoksi kertoilemaan teennäisen humoristista tarinaa aiheen vierestä. Vabaduse siis näytti myös sen, miten vaikea laji vaikuttamaan pyrkivä teatteri tänä päivänä on.

Kolmas festivaalilla esiin noussut asia oli taiteellinen laatu, joka teki teoksista aidosti ajankohtaisia.

Ajankohtaisuudella en tarkoita tässä kohtaa aiheen ajankohtaisuutta vaan ilmaisun ajankohtaisuutta. Sellaista oli esimerkiksi venäläisen Teater.docin näyttelijäntyö, missä luonnosmaiset ihmiset esitettiin aivan erityislaatuisen jännitteisesti ja tarkasti. Aivan kuin kaikki muistin eri kerrokset olisivat eläneet yhtä aikaa ihmisissä ilman että he kuitenkaan tekivät henkilökuvaa.

Teater.doc:in Kantgrad-teos, joka kertoi Kaliningradista sopi Narvaan, sillä kumpikin kaupungeista on kuulunut milloin millekin puolelle ja ne on miehitetty useita kertoja. Mitä paremmin teos oli ajateltu sopimaan juuri Narvaan, sitä enemmän se veti myös paikallista yleisöä.

Osa teatteritapahtuman esityksistä tapahtui narvalaisissa kodeissa.

Festivaalilla myös pohdittiin sitä, miten teatteri voisi tavoittaa muitakin kuin samanmielisten piirin. Yhden vastauksen antoi festivaali itse.

Ensimmäisenä esityksenä nähtiin virolainen Ihmiset ja numerot -esitys, jossa käsiteltiin Viron asumisolojen ja tulotason tilastoja ja vierailtiin narvalaisissa eri tulotason kodeissa. Festivaali kiinnittyi näin kaupunkiin.

Vahva osoitus taiteellisesta laadusta oli festivaalin pääesitys, puolalaisen Powszechny Theaterin Mein Kampf. Ryhmä on kaupungin rahoittama teatteri ja nykyisen johdon aikana se on osoittanut vastarintaa ohjelmistovalinnoissaan. Teatteri pitää majaansa Varsovassa vähemmän kehittyneellä Veiselin alueella ja on tehnyt hyvää työtä siinä, että on pyrkinyt integroitumaan naapurustoon.

Ryhmän aiempi teos, Olivier Frljićin Häpeän tulkinta aiheutti jopa teatterin eteen kuukausia kestäneen mielenosoituksen. Festivaalin teoksista se oli myös Ihmiset ja numerot -esityksen lisäksi ainoa, jossa oli todella satsattu skenografiaan.

Mein Kampf on teos, jonka vaikutusvalta on ollut valtava, mutta jota nykyään ei monikaan tekstinä tunne. Ryhmän esitys oli provokaatiossaan hyvin kiinnostava. Se liitti Mein Kampfin ja nykyisen vihapuheen yhteen hyvin mielikuvituksellisin, absurdein ja groteskein keinoin.

Eräänlainen takapuolella esitetty nukketeatteri, jättikokoiset pahviset päättäjät ja ihmisen ja eläimen sekoittaneet groteskit puvut kommentoivat milloin naisten asemaa synnytyskoneina, milloin taas sitkeästi jo kerran tapetun homofobian uudelleennousua talouspolitiikan kehyksessä. Se kysyi myös vaikeita kysymyksiä EU:sta.

Hätkähdyttävintä oli huomata, miten nykyinen puhetapa ei suinkaan jäänyt vihassaan ja kohtuuttomuudessaan lainkaan jälkeen Mein Kampfista.

Puolalainen Mein Kampf yhdisti klassikkoteoksen groteskeihin asuihin.

Festivaaliesityksistä saattoikin huomata nykypäivän tabun.

Vaikka kaiken saa sanoa eikä sensuuria ole, niin yhdestä ei saa puhua – tai siitä ei osata puhua.

Unkarilaisryhmän sosiaalisen median öyhötyksistä koostetun punk-henkisen esityksen tekijät sen muotoilivat: ”Suurin tabumme nykypäivänä on viha. Viha yhdistää kaikkia ihmisiä, meidän pitäisi puhua siitä. Siitä puhuminen olisi todellinen teko sananvapauden puolesta.”

Parhaimmillaan Vabaduse-festivaali oli juuri sitä.