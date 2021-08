Laulajan hieno elämäkerta kritisoi lehdistöä ja musiikkiteollisuutta.

Minka Kuustonen on kuunnelman Armi Aavikko.

”Kaboom, jestas, syötti nielaistu ensimmäisistä lauseista”, kuvaili Sanna Kangasniemi kuuntelukokemustaan Radioteatterin Armi Aavikko -kuunnelmasta Kanavalla-kolumnissaan (HS 27.7.).

Tämän kokemuksen jakaa aika moni. Heinäkuun alussa julkaistu Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa on noussut Yle Areenassa kaikkien aikojen kuunnelluimmaksi kuunnelmaksi. Avausjakso on käynnistetty tähän mennessä 431 000 kertaa, ja kaikki sarjan jaksot ylittävät sadan tuhannen kuuntelijan rajan.

Armi on jo pessyt aiemmat ennätysten rikkojat, Gösta Sundqvistista, Kikasta ja Dingo-yhtyeestä tehdyt kuunnelmasarjat. Ennätys luultavasti kirkastuu tästä melkoisesti, sillä sarja on kuunneltavissa vielä neljän viikon ajan.

Radioteatteri on tehnyt muusikoiden elämäntarinoiden ympärille rakentuvia kesäkuunnelmasarjoja vuodesta 2010 lähtien. Viime vuosina niistä on muotoutunut todellinen hittiformaatti, joka on nostanut radiodraaman kuuntelijaluvut varsinkin netissä aivan uudelle tasolle.

Kati Kaartisen kirjoittama ja Antti Leinon ohjaama Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa tuo muusikkokuunnelmaan sopivasti uusia tuulia. Draamaan sekoittuu dokumentaarista materiaalia työryhmän tekemistä lukuisista haastatteluista. On hykerryttävää, kun esimerkiksi Pepe Willberg esiintyy ensin itsenään ja heti perään fiktiivisenä hahmona (Miika Laakso).

Musiikkina ei kuulla pelkästään Armia, vaan mukana on paljon tarinan tunnelmia komppaavaa ajankuvaa muiltakin artisteilta – tiukasti kulloinkin käsiteltävään ajankohtaan sidottuna. Valinnat eivät ole itsestäänselviä, mukana on harvinaisuuksiakin.

Armi Aavikon (Minka Kuustonen) tarina 25 vuoden matkalta on tarina myös Dannysta (Ilkka Heiskanen). Tämä saattoikin tässä yhteydessä menettää ainakin joksikin aikaa mahdollisuudet omaan nimikkomusikaaliin Radioteatterissa.

Sen sijaan Armin toisella muusikkokaverilla Kari Tapiolla voisi olla hyvätkin mahdollisuudet nousta jonkin tulevan kesän kuunnelmatähdeksi. Päärooliinkin olisi jo Jussi Lampi valmiiksi koeteltuna.

Muutenkin Armi-kuunnelmasarjassa vilisee muusikoita ja musiikkimaailmasta tuttuja nimiä. Veikkaan, että aika moni heistä on tämän myös kuunnellut – osa ehkä korvat hieman punoittaen.

Inhimillisen ja koskettavan tarinan rinnalla kuunnelmassa korostuu median ja musiikkiteollisuuden kritiikki. Käsikirjoittaja Kati Kaartisen mukaan sitä ei suunniteltu etukäteen, vaan ne tulivat mukaan tarinan myötä.

”Rinnaton ja rillipäinen tyttö nuoruuden virrassa”, teini-ikäistä Armi Aavikkoa kuvailtiin. Kuunnelman luomassa kuvassa virta jatkoi viemistään läpi elämän. Sitä ohjailivat levy-yhtiöiden ja skandaalilehtien miehet.

Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa, Yle Areena 29.8. saakka.