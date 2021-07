Todennäköisellä uudella basistilla Elwood Francisillä on isot buutsit täytettävänään.

ZZ Top -yhtyeen basistin Joseph Michael “Dusty” Hillin kuolema asetti automaattisesti kysymyksen legendaarisen bändin jatkosta. Hill kuoli keskiviikkona 28. heinäkuuta 72-vuotiaana, yhtyeen mukaan nukkuessaan.

Etsittäisiinkö hänelle seuraaja, vai kävisikö ZZ Topille samoin kuin Motörheadille Lemmy Kilmisterin kuoleman jälkeen, eli koko yhtye pantaisiin lopullisesti telakalle?

Seuraaja lienee bändin pitkäaikainen kitarateknikko Elwood Francis, joka muutama päivä ennen Dustyn kuolemaa jo tuurasikin häntä keikalla. Ainakin amerikkalaiset tiedotusvälineet ovat kertoneet, että Dusty olisi halunnut bändin jatkavan ja että Francis olisi ollut hänen valintansa seuraajakseen. ZZ Topin kitaristi Billy Gibbons ja bändin tiedottaja Bob Merlis ovat tämän vahvistaneetkin.

Harva yhtye on ollut niin henkilöitynyt jäseniinsä kuin vain kolmimiehinen ZZ Top. Kitaristi Billy Gibbons ja Hill olivat bändin liuhupartaiset keulakuvat, kun taas rumpali Frank Beard oli, nimeensä nähden ironisesti, porukan parraton takatuki.

ZZ Top on ollut yhtye, joka on esimerkillisesti onnistunut surffaamaan musiikin aalloilla yli 50 vuoden ajan tyylien ympärillä vaihtuessa koko ajan. Ja hämmästyttävää se on sikälikin, ettei ZZ Topin musiikki edes yhtyeen syntyaikoina edustanut kovin arvostettua lajia.

Tosin aika on näyttänyt, että muheva perusrock pulpahtaa säännöllisin väliajoin pinnalle vajotakseen sitten taas päiväperhojen varjoon.

Dusty Hill kuvattuna syyskuussa 1986 Münchenissä Saksassa.

Vuonna 1969 perustetun ZZ Topin musiikki on alusta asti ollut yksinkertaista, rouhevaa bluesrockia, jossa on ollut vahva eteläinen, Meksikon ja Texasin rajamaiden ilmavirtaus. Jos esimerkiksi katsoo maineikkaan Rolling Stone -lehden Record Guiden arvioita bändin ensimmäisistä albumeista, ne eivät ole kovin mairittelevia. Tavallaan ZZ Topin kriittinen vastaanotto tuolloin rinnastuu toisen valtavaan suosioon nousseen aikalaisyhtyeen, Creedence Clearwater Revivalin aluksi kohtaamaan mollaukseen.

Psykedelian ja progen jyllätessä kriitikkojen aivokopissa 1960–70-lukujen taitteessa ei juureva perusrock ollut oikein muodikasta, vaan jopa simppeliä ja rahvaanomaista.

Mutta ZZ Top jatkoi sinnikkäästi jyräämistä ja onnistui kehittämään vankan suosion kotiseudullaan Houstonissa ja muualla Texasissa. “Little Ol’ Band from Texas” olikin nimike, jota ZZ Top mielellään käytti. Se henkii bändille ominaista kotiseutuhenkeä ja maanläheisyyttä.

Suuri syy kotiseutusuosioon oli siinä, että bändin musiikki oli napakkuudessaan ja tiukassa rytmikkyydessään aivan erinomaista bailumusiikkia, josta fanit eivät etsineetkään mitään syvällisempää. ZZ Topissa tavallaan tiivistyi rockin alkuperäinen sanoma: elämänilo ja asenne.

Mutta eivät Topin ukkelit mitään ladossa kasvaneita olleet. Kun tuli aika poimia musiikkiseokseen ajankohtaisia aineksia ja uudistaa hieman soundia, he olivat valmiita. Puristit puhaltelivat, mutta Billy, Dusty ja Frank lisäsivät musiikkiinsa syntetisaattoreita ja 1980-luvun tanssisoundeja sekä esiintyivät Music Television -kanavalla hulvattomilla musiikkivideoilla. Tuloksena oli bändin kaupallinen kultakausi 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun alkuun.

Hieman ZZ Topin raaka juurevuus kärsi silotelluimmista soundeista sellaisilla albumeilla kuin Eliminator, Afterburner ja Recycler, mutta pohjimmiltaan alusta säilyi silti samanlaisena bluesrockina.

Myöhemmin 1990-luvulla bändi haparoi. Uusia albumeita ilmestyi tasaiseen tahtiin, mutta ne olivat hieman vaivalloisia yrityksiä palata toisaalta vanhaan tyyliin ja toisaalta sisällyttää mukaan myös uudempia elementtejä.

2000-luvulla ZZ Top on ollut säästöliekillä. Uusia studioalbumeita on tullut vain kaksi, ja lisäksi on julkaistu pari livetaltiointia. 2012 ilmestynyt bändin toistaiseksi viimeisin studiolevy La Futura viittasi täydellisestä paluusta juurille.

Ehkä bändi on voimakkaimmin henkilöitynyt Billy Gibbonsiin, joka on huolehtinut useimmista lauluosuuksista sekä luonnollisesti kaikesta kitaratyöskentelystä. Mutta vaikka Dusty Hillin laulamia kappaleita on paljon vähemmän, on niissä oma persoonallinen kosketuksensa, kuten myös Hillin bassonsoitossa, joka on antanut teräksisen pohjan ZZ Topin musiikille.

Billy Gibbons, Frank Beard ja Dusty Hill Münchenissä Saksassa vuonna 1986.

Toisin kuin usein luullaan, Dusty Hill ei ollut ZZ Topin alkuperäinen basisti. Hän liittyi bändiin 1971 juuri ennen kuin se julkaisi esikoisalbuminsa, joten kaikilla yhtyeen albumeilla basson varressa on Dusty.

Livebändinä ZZ Top oli elementissään, sillä sen jäsenet olivat paitsi mainioita muusikoita myös omalla lakonisella tavallaan hauskoja showmiehiä, myöhempien aikojen karvakitaroineen kaikkineen. Suomessa ZZ Top esiintyi vuodesta 1986 lähtien 11 kertaa.

Keikkoja bändi heitti loppuun saakka. John Fogerty totesi Dustyn kuoltua, että hänen ja ZZ Topin yhteiskeikka vain noin viikko sitten jäikin Dustyn viimeiseksi.

ZZ Top keikala Birminghamissa Englannissa kesäkuussa 2016.

ZZ Topin jäsenet muodostivat yhden rockin tasaisimmista ja pitkäikäisimmistä kokoonpanoista. Vuonna 2010 Dusty Hill kertoi Classic Rock -lehdelle: “Kuulostaa simppeliltä kliseeltä, mutta meillä menee hyvin, koska nautimme niin paljon yhdessä soittamisesta. Meillä on tarpeeksi yhteistä, jotta siteemme pysy kasassa, mutta myös tarpeeksi eroja, jotta voimme säilyttää yksilöllisyytemme”.

Aika näyttää, kuinka ZZ Topin Dustyn lähdettyä lopulta käy, mutta Elwood Francisillä on joka tapauksessa isot buutsit täytettävänään.

“Kaipaamme sinua kovasti, amigo” kirjoittivat Billy ja Frank muistosanoissaan bändikaverilleen.

Niin mekin.