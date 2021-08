”Työelämä on tullut yhä vaativammaksi, ja siksi on entistä tärkeämpää vahvistaa hyvää”, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen sanoo.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen on tutkinut suomalaista työhyvinvointia jo parinkymmenen vuoden ajan. Edelleen tutkimusaihe imee mukaansa. ”Isoin motivaattorini on, miten koskettava asia työhyvinvointi on johtajista duunareihin. Olemme kaikki samalla viivalla.”

Kesälomakausi lähestyy loppusuoraa. Edessä häämöttävä paluu töihin ahdistaa monien mieltä.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen ei kuulu heihin, vaikka loma veteleekin viimeisiään. Hän kehaisee pääsevänsä lomamoodiin helposti – ja myös pysyvänsä siinä. Siirtymisessä auttavat rutiinit, jotka toistuvat vuodesta toiseen.

”Valmistumisen jälkeen joka kesäloma olen katsonut Ingmar Bergmanin Mansikkapaikan vaimon kanssa. Ja eka lomapäivä alkaa tyypillisesti sillä, että pesen kodin ikkunat ja kuuntelen rokkia.”

Loman lopussa taas Hakanen kaivaa esiin pastakoneen.

”Pastan vaivaaminen on hieno tapa kuvitella, että aikaa on loputtomiin.”

Hakanen jos kuka tietää, miten tärkeä osa lomalla ja vapaa-ajalla on työelämässä. Hän on parinkymmenen vuoden ajan tutkinut työhyvinvointia erityisesti työssä jaksamisen näkökulmasta.

Kontulassa varttuneesta Hakasesta tuli työn tutkija mutkien kautta. Luonnontieteissä pärjänneenä hän päätyi vähän kuin automaattiohjauksella ensin opiskelemaan diplomi-insinööriksi, mutta se ei vienyt mukanaan.

Tilalle löytyi sosiaalipsykologia.

”Ja se oli heti rakkautta. Asiat olivat monenkirjavia, sai pohtia ja kehittää omaa ajattelua.”

Hakasen gradu parantumatonta syöpää sairastavien hoitokokemuksista sai ensimmäisen sosiaalipsykologian laudaturin kahteenkymmeneen vuoteen.

”Näytti, että musta voisi tulla tutkija.”

Melkein vuosikymmen kului kuitenkin käytännönläheisemmissä duuneissa aikuiskoulutuksen parissa sekä Stakesin itsemurhien ehkäisemiseen tähdänneessä projektissa.

Tullessaan vuosituhannen vaihteessa Työterveyslaitokselle työelämätutkimuksen ulkopuolelta Hakasta ihmetytti pari asiaa.

”Ensinnäkin puhe oli niin kielteistä. Puhuttiin vain riskeistä, oireista, stressistä, työuupumuksesta, sairaspoissaoloista ja niin edelleen. Työterveyslaitoksen nimi olisi hyvin voinut olla vaikka Työsairauslaitos”, Hakanen vitsailee.

Ei pidä ymmärtää väärin. Kaikki edellä mainitut ovat totta kai tärkeitä asioita, Hakanen korostaa.

”Mutta musta tuntui, että monimutkaisia asioita lähestyttiin yksipuolisesti. Halusin kiinnittää enemmän huomiota siihen, että työpaikoilla myös nautitaan työn tekemisestä.”

Toinen Hakasta hämmentänyt asia oli, että työn ja muun elämän vuorovaikutusta tutkittiin kovin vähän.

”Ihminen oli vähän kuin työihminen. Työ ja perhe nähtiin vain konfliktin lähteenä. Onneksi nykyään on jo alettu nähdä, miten ne rikastavat toinen toisiaan.”

Monet Hakasen tutkimuskohteista ovat lähestyneet työhyvinvointia voimavaralähtöisestä näkökulmasta.

”Työelämä on tullut vaativammaksi ja siksi on pyrittävä vahvistamaan hyvää.”

Erityisesti häntä on kiinnostanut, mikä työssä kannattelee tekijäänsä. Voisiko työ kuormittavuutensa ohella jopa rikastuttaa elämää?

Ajatus alkoi itää parikymmentä vuotta sitten Hakasen tutustuttua aikansa johtavaan työuupumustutkijaan Wilmar Schaufeliin Utrechtin yliopistosta. Schaufeli kertoi kehittämästään menetelmästä, jolla tutkittiin työuupumuksen vastakohtaa, ja kysyi, olisiko Hakasella kiinnostusta tehdä vastaavaa tutkimusta Suomessa.

Schaufelin termin ”work engagement” Hakanen käänsi työn imuksi.

Termi on Hakasen mukaan vähän hönö, mutta kuvaava. Työn imussa työntekijä kokee itsensä tarmokkaaksi, omistautuneeksi ja yltää flow’n kaltaiseen uppoutumistilaan.

Usein puhutaan, että työstä innostuminen olisi ensisijaisesti persoonasta kiinni. Ei ole, Hakanen sanoo.

”Jokainen voi miettiä omaa työhistoriaansa. Oletteko aina kokeneet yhtä lailla työn imua niin, että se olisi vain omasta asenteesta kiinni?”

Tätä tukee TTL:n keväällä julkaisema tutkimus, jossa selvitettiin työn imua 87 eri työpaikassa ja 11 eri ammattiryhmässä. Kolme asiaa nousi yli muiden: työn kehittävyys, työn tulosten ja merkityksen näkeminen sekä hyvässä ja kannustavassa tiimissä työskentely.

Myös niin sanottu työn tuunaus eli mahdollisuus muokata työtä itselle sopivammaksi lisää työn mielekkyyttä. Useilla työpaikoilla asioihin on herätty.

”On makea juttu, että tämäkin on tutkimuslähtöinen asia. Kaksikymmentä vuotta on tehty tutkimusta ja saatu paljon evidenssiä siitä, miten paljon myönteisiä seurauksia näillä asioilla on työntekijän terveydelle ja elämänlaadulle. Ja sama pätee työnantajan näkökulmasta työsuoritukselle ja tuottavuudelle.”

Toteutuvatko asiat omassa työssäsi?

”Kyllä. Oman työn rajaaminen on kuitenkin tärkeää. Työssäni on paljon voimavaroja, ja ne puskuroivat työn kuormittavuutta. Mulla on joku maailmanparantajan tarve lisätä hyvää maailmassa. Samalla saan tehdä tutkimusta, kouluttaa, kirjoittaa, analysoida ja olla uuden tiedon äärellä.”

Työ on kuitenkin vain yksi osa elämää.

”Ykkösasia on oma perhe. Se on valtava voimavara ja merkityksen lähde.”