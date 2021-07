Oulu

Taivas on harmaa, sataa vettä. Seitsemäntoista asteen lämpötila tuntuu helteiden jälkeen hyytävältä.

Uutiset ovat täyttyneet viime päivinä huonontuneesta koronatilanteesta.

Satunnaisten kasvomaskien ja isojen käsidesikanistereiden käyttöä lukuun ottamatta Oulun Kuusisaaressa aiotaan juhlia ihan niin kuin ennenkin.

Pohjois-Suomen suurimpaan musiikkifestivaaliin Qstockiin odotetaan perjantain ja lauantain aikana yhteensä 40 000 kävijää. Kummallekin päivälle 20 000 ihmistä. Se on hurja määrä.

Kävijämäärää ei ole rajoitettu koronatilanteen takia. Festariliput on myyty loppuun kahdeksatta vuotta peräkkäin.

Samaan aikaan koronaviruksen deltavariantti liikkuu ärhäkästi ihmisestä ihmiseen ja viruksen on todettu tarttuvan myös ulkona. Asiantuntijat suosittelevat maskin, osa jykevämmän FFP2-suojaimen, käyttöä.

Festivaalivieraat Sarlotta Karonen ja Jukka-Pekka Perkaus juovat vissyä tihkusateessa märän terassipöydän ääressä loitolla muista ihmisistä. Karonen ottaa esiin puhelimen ja nappaa heistä iloisen selfien.

”Osasimme varautua ja ottaa oikeanlaiset vaatteet. Se oli tosin pieni ongelma, että kaadoin tuosta vissypullosta puolet reidelle”, Perkaus kertoo samalla, kun sade yltyy.

Karonen on samaa mieltä. Keikoille pääsyä on odotettu kuumeisesti koronapandemian aikana.

”Ja nyt päästiin ja sitten on tällainen keli, mutta ei se haittaa. Olin ostanut hameen, mutta se vaihdettiin nyt farkkuihin.”

Molemmat sanovat, ettei korona huolestuta ollenkaan.

”Me olemme sitä kalustoa, jota se ei huolestuta”, Perkaus virkkoo.

Laura Närhi ja Kalle Koivisto esiintyivät jälleen Kemopetrolissa.

Qstock on kuulemma sellainen kesäfestivaali, että siellä paistaa aina aurinko. Nyt perinne on mennyt rikki.

Puoli viiden aikaan vettä sataa Kuusisaaressa kaatamalla. Sadetakista ei ole paljon iloa, kun housut ja kengät kastuvat hetkessä.

Ihmiset vyöryvät äkkiä sisään Sirkustelttaan, jossa jyväskyläläinen trash metal -yhtye Lost Society aloittelee keikkaansa.

Ihmiset nököttävät kertakäyttöisissä sadetakeissaan kuin märät sillit purkissa. Jos äänensä haluaa kuuluviin särökitarien yli, pitää huutaa. Vain harvalla on kasvomaski. Viimeistään nyt voi sanoa hyvästit turvaväleille.

Nyt sitä sitten mennään. Eletään reunalla.

”Onko tää ihan kamala?”, kysyy yksi pitkätukkainen tyttö kaveriltaan sateen litistämästä tukastaan.

Päälavan viereisessä Vip-loungessa tilanne on vielä hurjempi. Parhaimpiinsa tälläytynyt festivaaliväki ja vip-vieraat siemailevat vieri vieressä kuohuviiniä ja kälättävät kovaan ääneen niin, että aerosolit varmasti lentävät.

Päälavan permannolla Ellinooran pophittien tahtiin huojuu kurjasta ilmasta huolimatta iso sadetakkimeri.

Läpimärät housut liimautuvat ihoon kiinni.

Syvemmällä festarialueella oululainen Janne Karjala myy oman yrityksensä, Kerma Clothing Companyn vaatteita. Kojussa on tarjolla muun muassa collegepaitoja.

”On aika kylymä täällä. Porukka on tullut ostamaan pitkähihasta. Jos olisi kumppareita tai sadeviittoja, menisi niitä kanssa kivasti.”

Housuja ei ole valitettavasti myynnissä.

Mies kukkasortseissa kävelee vastaan ja hihkaisee seuralaiselleen:

”Ei saakeli, näyttää siltä, että mä oon kussu housuun!”

Sirkusteltta-lavan katoksen alla esiintyy Suomen 2000-luvun alun suosituimpiin bändeihin kuuluva Kemopetrol.

Keikka on yhtyeen comeback-kiertueen ensimmäinen.

Sade on vihdoin hellittänyt. Mieli kevenee. Ihmiset tanssivat ja uppoutuvat Slowed Down -albumin kappaleisiin. Ihan kuin olisi matkustanut ajassa taaksepäin, hyvällä tavalla.

”If I give myself to you”, Laura Närhi laulaa heleällä äänellään Disbelief-biisissä. Pariskunta suutelee vähän matkan päässä intohimoisesti, lonkerotölkit heiluvat ihmisten käsissä.

Koronavaara väistyy mielestä, kun kappaleet notkuttavat polvia. Keikka päättyy levyn viimeiseen Without Listening -kappaleeseen. Joku huutaa, että hän haluaa tätä lisää.

Eeva-Maija ja Juhani Isoherranen ovat matkustaneet Ouluun Kemistä. Kemopetrolin keikka tuntui nostalgiselta.

Slowed Down -levy julkaistiin 21 vuotta sitten.

”Olimme silloin 21 vuotta nuorempia”, Eeva-Maija sanoo ja naurahtaa.

”Sellaisia nelikymppisiä. Silloin kuuntelimme tätä musiikkia”, Juhani jatkaa.

Oransseihin kertakäyttösadetakkeihin pukeutunut pariskunta on ollut naimisissa 36 vuotta.

Juhani Isoherranen ja Eeva-Maija saapuivat Ouluun Kemistä.

Molemmat ovat opiskelleet nuorena Oulussa. 1970-luvulla he kävivät Qstockin edeltäjässä Kuusrockissa. Qstock-nimellä festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003.

Isoherrasia kasvaneet koronatartuntaluvut huolettavat. He aikovat pitää maskin päällä aina silloin, kun turvaväliä ei voi pitää.

”Olemme molemmat sairaalassa Kemissä töissä ja tiedämme tarkalleen, mikä se tilanne päivittäin on”, Juhani sanoo.

”Varsinkin nuorten parissa korona leviää ja deltavariantti nimenomaan. Kyllä se panee miettimään. Ihmiset saisivat pitää enemmän huolta omasta terveysturvallisuudestaan.”

Kaikesta huolimatta Isoherraset halusivat päästä kuuntelemaan livemusiikkia. Eniten kiinnostaa illan pääesiintyjä Nightwish.

IIna Tukia, Jenni Kangas ja Oona Tukia olivat odottaneet Qstockia pitkään.

Teltan ulkopuolella eteenpäin viipottaa kolmen hengen kaveriporukka. Sade on yltynyt taas. Iina ja Oona Tukia sekä Jenni Kangas sanovat, ettei se kuitenkaan haittaa festivaalitunnelmaa juuri yhtään. Nauru on herkässä.

Illasta kaverukset odottavat eniten ”hyviä artisteja ja hyvää menoa”.

”Kaikki ovat odottaneet todella, todella paljon tätä iltaa”, Kangas sanoo.

Koronatilanne huolettaa, mutta ei ihan kamalasti, koska Pohjois-Suomessa tilanne on ollut parempi muuhun Suomeen verrattuna.

”Kukaan meistä ei ole tänään lähdössä minnekään jatkoille. Mennään kaikki vaan kotiin, ei mennä minnekään baariin”, Kangas sanoo.

”Ja turvavälejä yritetään pitää”, Iina Tukia lisää.

Oululaiset kaverukset ovat huomanneet, että festivaalilippuja on myyty netissä paljon pilkkahinnalla viime päivinä pois, kun koronatilanne on heikentynyt.

Erityisen Qstockista muihin festareihin verrattuna tekee kavereista se, että tänne tulee ”kaikki mahdolliset tuttavat ja perheenjäsenet”. Ja ”oululainen kulttuuri”.

”Se on täysin erilainen kuin muualla Suomessa. Pohjoisessa kaikki ovat niin ystävällisiä toisilleen ja ottaa toiset niin hyvin vastaan. Ihan sama mikä tilanne on”, puhelias Kangas sanoo.

”Tää on tuttu. Tää on loistava. Tää on turvallinen aina.”

Tukioita naurattaa.

Kaleva-lavan liepeillä Ismo Alangon keikkaa kuuntelee raumalainen Katrin Saikkinen.

Qstock tiedotti tiistaina, että Kolmas Nainen joutui perumaan keikkansa laulaja Pauli Hanhiniemen jouduttua viranomaisten määräämän koronakaranteeniin. Alanko esiintyy yhtyeen tilalla.

Saikkinen kertoo, että livemusiikkia on ollut hirveä ikävä. Siksi kurja ilma ei haittaa. Koronatilanteen takia olo on kuitenkin ristiriitainen.

Katrin Saikkista huolestutti pandemiatilanne.

”Korona-ahdistus on edelleen kova. Huolestuttaa, että oliko nyt sittenkään järkevää tulla vai ei. Kyllähän sitä miettii.”

Saikkinen kertoo pitävänsä etenkin ”raskaammasta musiikista”. Moniin muihin Suomen isoihin festivaaleihin verrattuna Qstock onkin pitänyt musiikkikattauksessaan kiinni rockista ja metallista.

Kolme minuuttia vaille puoli yhdeksän Kaleva-lavan edustalla kuuluu ulvahduksia. Ihmiset ovat painautuneet vieri viereen. Sivuilla on väljempää. Enää taivaalta ei tule pisaraakaan.

Täällä kaivataan yhtä Qstockin odotetuinta esiintyjää. Oulun omia poikia, Euroviisuista suosioon äkkiä singahtanutta Blind Channelia.

”Kun te ootte viimeks nähny nää jätkät, aika järkyttävän paljon asioita on tapahtunut. Joten, pikkasen enemmän nyt ääntä hyvänen aika. Kotikylän miehet!” Kaleva-lavan juontaja spiikkaa mikrofoniin.

Yleisö ulvoo.

”Kyl teistä lähtee enemmän ääntä.”

Yleisö ulvoo uudestaan.

Lopulta Blind Channel juoksee lavalle ja rokki pamahtaa käyntiin. Valot vilkkuvat, savukone pörisee ja yleisö pomppii.

”Me ollaan Blind Channel ja me ollaan tultu viihdyttämään teitä seuraavat 60 minuuttia!”, solisti Joel Hokka juontaa mikforoniin.

”Damn you guys are awesome”, kiittää bändin toinen laulaja Niko Moilanen kotiyleisöään.

Aiemmin backstagella Hokka ja Moilanen kertoivat, että lavalla nähtäisiin kunnon liekit. Lavalla Hokka joutuu kuitenkin tuottamaan pettymyksen.

”Me ollaan hyvin pahoillamme, ettei saatu pyroja teille. Sade pilasi kaiken.”

Uutta musiikkia on tulossa ihan lähipäivinä, mutta sitä ei vielä nyt kuulla.

Blind Channel esiintyi kotikaupunkinsa yleisölle.

Blind Channelin keikka on armotonta tykitystä alusta loppuun. Vaikka kaikki odottavat tietysti Dark Side -viisuhittiä, näyttää kotiyleisö osaavan myös bändin muut kappaleet. Blind Channel soittaa viime vuonna julkaistun Violent Pop -levyn kappaleita ja pari cover-biisiä: System of A Downin B.Y.O.B.:in ja Anastacian Left Out Side Alonen.

Kun Dark Siden, keikan viimeisen kappaleen, ensimmäiset melodiat soivat, yleisö sekoaa.

Poikajoukko repii paidat pois päältään ja hyppii kuin viimeistä päivää. Olkapäistä otetaan kiinni, jalka nousee ylös. Viereinen festarivieras saa selkäänsä tönäisyn ja mulkaisee iloittelevaa poikakloppia.

Joel Hokka hyppää lavalta alas turva-aidan viereen ja antaa eturivin yleisön koskettaa itseään. Ruudulta näkee, miten teinityttöjen silmät loistavat. Suu haukkoo kiljumiselta henkeä.

Yleisö odotti malttamattomana Blind Channelia.

Tätä en olisi kyllä jättänyt välistä, hehkuttaa yksi festarikävijä, kun ihmismassa liikehtii Kalava-lavalta pois kohti illan viimeisiä esiintyjiä.

”Joo, ei saatana”, kommentoi seuralainen.

Osa menee Maustetyttöjen keikalle, osa päälavalle katsomaan Nightwishia.

Joku yskäisee uhkaavasti. Koronapandemia palaa taas mieleen.

Päälavan liepeillä ihmisiä on niin paljon, että se tuntuu kaiken eristäytymisen jälkeen luonnottomalta. Uhkaavalta.

Tulipallot nousevat lavan edustalta ilmaan. Nightwishin keikalle saatiin sateesta huolimatta pyrotekniikkaa.

Nightwish oli Qstockin perjantai-illan pääesiintyjä.

Mies yksisarvishatussa suutelee seuralaistaan, kun Sleeping Sun langettaa yleisön horrosmaiseen tilaan.

Jostain tulee oksennuksen hajua muistuttava tuulahdus. Maassa makaava kertakäyttösadetakki tarttuu jalkoihin.

Jotkut istuvat maassa väsähtäneen näköisinä, suurin osa jatkaa loputtoman tuntuista biletystä. Ihmiset horjahtelevat päälle.

Märät vaatteet ovat kuivuneet.

Jos täältä ei saa koronaa, niin ainakin vilustumisen todennäköisyys on suuri. Sitä kukaan ei kuitenkaan näytä enää murehtivan.

Lauantaina sama jatkuu taas. Paitsi että illaksi on luvattu aurinkoa.