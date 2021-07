Punk-yhtye Pää Kiin solisti on ryvettynyt Punkstoo-kohussa ja perunut kaikkien yhtyeidensä keikat. Bergmanin asianajajan mukaan Bergman on jättänyt rikosilmoituksen häneen kohdistuneesta törkeästä kunnianloukkauksesta.

Punk-yhtye Pää Kiin solisti Teemu Bergman on ollut parin viikon ajan kohun keskellä, kun useat Punkstoo-tilillä Instagramissa julkaistut kertomukset häirinnästä punkpiireissä yhdistettiin häneen.

Bergman on sittemmin perunut kaikki esiintymisensä.

Bergmanin asianajaja Hannu Kaitaluoma kertoo, että Bergman on jättänyt rikosilmoituksen häneen kohdistuneesta törkeästä kunnianloukkauksesta. Todennäköisesti on tulossa vielä toinen rikosilmoitus samalla nimikkeellä.

”Pyynnön sisältöä ei ole mahdollista kommentoida tarkemmin, koska pyyntöön on liitetty salassa pidettäviä asiakirjoja. Kyse on kuitenkin Punkstoo-tilillä olleesta kirjoituksesta”, Kaitaluoma kertoo HS:lle sähköpostitse.

Bergman kommentoi asiaa yhtyeen Facebook-sivulla 19. heinäkuuta. Hän pahoitteli huonoa käytöstään, mutta kiisti häntä vastaan esitetyt rikossyytteet.

Myöhemmin julkaisua päivitettiin tiedolla, että yhtyeen kaikki keikat on peruttu. Myös muiden Bergmanin yhtyeiden keikat on sittemmin peruttu.

Punkstoo-tili on sittemmin poistanut kaikki kertomukset tililtä. Jäljellä on vain yksi julkaisu, jossa kerrotaan että ”tavoitteemme on saavutettu ja keskustelu punkskenen sisäisistä ongelmista on aloitettu”.

Bergmanin jättämästä rikosilmoituksesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.