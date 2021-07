Festareiden superviikonloppuna kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuvat musiikin äärelle ympäri Suomen – ”Kyllä näissä voi olla, se on vain itsestä kiinni, millaisiin tilanteisiin hakeutuu”

Sekä nousevat koronaluvut että säätiedotteet ovat näkyneet loppuviikkoa kohden hiljentyneenä lipunmyyntinä tai jopa haluna päästä jo ostetusta lipusta eroon. Joitakin artistiperuuntumisia on tullut korona-altistumisten takia.

Tänäkin viikonloppuna kymmeniä tuhansia ihmisiä kerääntyy festivaaleille ympäri Suomen. Kyse on varsinaisesta festareiden superviikonlopusta, eli ihmisiä on liikkeellä kenties enemmän kuin kertaakaan koko kesänä.

Useamman tuhannen ihmisen tapahtumia järjestetään muun muassa Oulussa, Lahdessa, Kuopiossa, Raaseporissa, Turussa ja Porissa. Pari festaria on myös peruttu tältä viikonlopulta. Tampereella järjestettävä Pispala Folk peruttiin koronaepidemian takia. Helsingissä järjestettävä merellinen Sea Sound -festivaali taas peruttiin huonojen sääolojen takia.

Samalla koronavirustilanne on heikentynyt pitkin maata. Uudet tiedot deltavariantista synkentävät näkymiä. Esimerkiksi Uudellamaalla on jo otettu käyttöön voimakas maskisuositus, joka koskee niin sisä- kuin ulkotapahtumiakin.

Suurin festivaali järjestetään Oulussa. Qstockiin odotetaan noin 20 000 kävijää päivää kohden. Tunnelma oli perjantaina odottava, kertoo festivaalin toimitusjohtaja Jouni Loponen.

”Kohta pitäisi portit aukaista yleisölle ja ennakkosäätiedoista poiketen aurinkokin ryhtyi näyttämään meille parhaita puoliaan”, Loponen kertoo.

Qstockissa noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia, eli huomiota on kiinnitetty muun muassa käsihygieniaan ja ruuhkien estämiseen.

Festareilla kehotetaan painokkaasti kaikkia käyttämään maskia. Maskisuositus koskee niin henkilökuntaa, artisteja kuin yleisöäkin, mutta ketään ei voi pakottaa maskia kantamaan, Loponen sanoo.

Qstockin festarirannekkeella alueelle saa tulla ja mennä oman mielen mukaan.

”Jos kokee että tila loppuu kesken tai on ahdasta, niin pääsylipulla pääsee ulos ja takaisin kun siltä tuntuu”, Loponen sanoo.

Tapahtuma on loppuunmyyty, mutta viime päivinä Qstock-lippuja on myyty nettitoreilla jopa rutkasti alkuperäistä huokeampaan hintaan. Se voi johtua siitä, että koronatilanteesta huolestuneet haluavat perua tulonsa festareille.

Loponen sanoo, että koronavirukseen sairastuneet tai karanteeniin asetetut saavat siirtää lippunsa sellaisenaan kesään 2022.

”Haluamme tällä toimenpiteellä madaltaa kynnystä, että ihmiset menisivät pienistäkin oireista testiin. Samalla he tietävät, että lippuun mennyt raha ei mene hukkaan, vaan siirtyy kesälle 2022”, Loponen sanoo.

Kolme yhtyettä on joutunut perumaan keikkansa Qstockissa korona-altistumisten takia. Huora, Viikate ja Kolmas nainen on paikattu korvaavilla artisteilla.

Myös Kuopiorockin perjantain ja lauantain festaripäivät on loppuunmyyty. Paikalle tulee vajaa 10 000 kävijää per päivä. Se on noin puolet alueen normaalista kapasiteetista.

Alueella on neljä lavaa, minkä odotetaan hajauttavan yleisöä. Kulkureittejä on muuteltu, jotta kulkeminen ja oleskelu olisi mahdollisimman väljää.

Henkilökunnalla on maskipakko, ja yleisöäkin kehotetaan voimakkaasti käyttämään maskeja.

”Teemme työtä kuitenkin jo omasta tahdostamme tiukemmalla otteella kuin mitä määräykset meiltä edellyttävät”, kertoo festivaalipäällikkö Ari Koskinen sähköpostitse.

Raaseporin Karjaalla vietetään viikonloppuna Raasepori-festivaalia.

Festarialue on mitoitettu tavallisesti 8 000 kävijälle, mutta nyt ylärajana on 5 000 henkeä. Paikalle odotetaan paria, kolmea tuhatta kävijää, sillä uutisointi lisääntyneistä koronatartunnoista heijastuu lipunmyyntiin, kertoo festivaalin tuottaja Toni Ruohonen.

Asiakkailla on Karjaalla mahdollisuus noudattaa turvavälejä ja nauttia musiikista omissa porukoissa, Ruohonen sanoo.

Raasepori-festivaali sijoittuu Uudenmaan alueelle, eli voimakas maskisuositus koskee tapahtumaa. Ruohosen mukaan sisäänkäynnin luona on tarjolla maskeja halukkaille, ja sisältä niitä voi myös ostaa.

Festareilla noudatetaan viranomaisten koronaohjeistuksia.

”Olen lähdössä tähän viikonloppuun ihan turvallisin mielin ja henkilökunta myöskin. Ei olla missään paniikissa, toivon että ihmisetkään eivät ole paniikissa”, Ruohonen sanoo.

Porispere-festivaali Porissa on likipitäen loppuunmyyty. Paikalle odotetaan 4 500 kävijää päivää kohden.

Porissakin kaksi bändiä, Huora ja Nyrkkitappelu, ovat joutuneet perumaan esiintymisensä korona-altistumisen takia.

Viime hetken peruuntumiset ja nousevat koronaluvut ovat aiheuttaneet stressiä tapahtumajärjestäjille, kertoo Porisperen promoottori Harri Vilkuna.

”Viikko on ollut melko raskas ja aika ahdistavakin paikoitellen, mutta tällä hetkellä tunnelma oikein hyvä. Aurinko paistaa, eikä lisäperuutuksia ole kuulunut”, Vilkuna sanoo.

Porisperessä, kuten muillakin festareilla, noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia. Satakuntakin on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen, mikä tarkoittaa sitä, että anniskelu festareilla lopetetaan puoliltaöin, ja anniskelualueen on mentävä kiinni yhdeltä yöllä.

Käsihygieniaan on panostettu ja maskeja on yleisölle tarjolla. Vilkuna painottaa, että turvallisuus on loppukädessä vierailijoiden omasta käytöksestä kiinni.

Porisperessä erikoisuutena on oma erillinen maskikatsomonsa, johon on sallittua mennä vain maski kasvoilla.

”Jos tuntee ettei muuten uskaltaisi tulla, niin siellä saa väljästi ja rauhassa seurata tilannetta parhailta paikoilta”, Vilkuna sanoo.

”Sellainen viesti ihmisille, että älkää jättäkö tulematta tapahtumiin. Kyllä näissä voi olla, se on vain itsestä kiinni, millaisiin tilanteisiin hakeutuu”, Vilkuna sanoo.

