Porin taidemuseo pysyy tulipalon jäljiltä suljettuna ainakin seuraavat kaksi viikkoa, mahdollisesti koko elokuun ajan.

”Palon vaikutuksia rakennuksessa on kartoitettu tämän viikon aikana. Lisäksi alkuviikon aikana saatiin vesikatto suojattua ja ensi viikon aikana aloitetaan tarkemmat neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa. Tilojen savuvahingot ovat sen verran laajat, että museo joudutaan mahdollisesti pitämään suljettuna yleisöltä koko elokuun ajan”, kertoo tilajohtamisen toimintayksikön esimies Jouni Salonen tiedotteessa.

Museossa olleiden teosten vaurioiden kartoittaminen on yhä kesken. Useat teokset kärsivät vesivahingoista, kun vesi valui sammutettavien kattorakenteiden läpi museon tiloihin.

Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelmaa esittelevä juhlanäyttely ja Noormarkun käsityöt -näyttely avataan heti kun se on mahdollista, kertoo vastaava museonjohtaja Anni Venäläinen tiedotteessa. Sen sijaan Performing the Fringe – Vaeltelua laitamilla -näyttely ei enää avaudu yleisölle, koska sille varattu näyttelytila on otettu väliaikaisesti kokoelmateosten varastointikäyttöön.

Porin taidemuseossa syttyi myöhään sunnuntaina 25. heinäkuuta tulipalo, jota sammutettiin pitkin maanantain vastaista yötä. Palokunta sai rajattua palon museon kattorakenteisiin. Poliisi epäilee alustavasti paloa tahallaan sytytetyksi. Asiaa tutkitaan törkeänä tuhotyönä.