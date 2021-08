Matti Johannes Koivu tutkii maailmaa levyillään sekä Ylelle tekemissään radiosarjoissa.

Matti Johannes Koivu on ilahtunut uudesta työhuoneestaan, jossa on ensimmäistä kertaa ikkuna. ”Isäni kävi täällä äskettäin ja tokaisi, että tämä on Matti sinulle nyt sosiaalisen nousun paikka”, Koivu kertoo ja nauraa.

Kapean, pitkän ja korkean huoneen peräseinältä avautuva takapihanäkymä ei ole kesälläkään kovin kummoinen: vastapäätä on punatiiltä jäljittelevää elementtiseinää, kolmannen kerroksen ikkunoita tavoittelee teollisuustalojen välissä muutama hennon oloinen puu.

Mutta Matti Johannes Koivulle tämäkin tila on suuren ilon aihe, sillä kaikki aiemmat työhuoneet ovat olleet kellareissa ja ikkunattomia.

”Kyllä sellaisissakin voi tehdä keskittyneenä töitä, vaikka päivän jälkeen olo on usein karsea”, Koivu sanoo ja silittää tyytyväisenä mäntypuista pöytälevyä, jonka hän on sahannut tähän Herttoniemen uuteen työhuoneeseen ihan itse.

Luonnonvalon ja tuuletuksen mahdollistavassa korkeassa ikkunaparissa voi nähdä myös Koivun uraan liittyvää vertauskuvallisuutta. Hän on muusikko, laulaja ja lauluntekijä sekä historioitsija, jota kiinnostavat uudet näkymät ja näkökulmat.

”Laulun kirjoittaminen ja historian tutkiminen ovat luovia toimintoja, joissa on paljonkin samaa. Parhaimmillaan ne auttavat näkemään jotain, mitä muut eivät ole huomanneet.”

Siis vähän siihen tapaan kuin Hämeenlinnassa varttuneen Koivun kolmannella levyllä Irwin Goodmanin lauluja (2008), jonka lähtökohta oli yksinkertaisen kiteytynyt, kuten hyvät yleensä.

Levyllään Koivu häivytti Antti Hammarbergin säveltämistä ja Vexi Salmen sanoittamista lauluista niiden ”irwinismin” ja pelkistetyillä tulkinnoillaan suorastaan pakotti kuuntelemaan reteitä ja rehvakkaita tekstejä paljon tarkemmin.

Millainen Suomi synnytti esimerkiksi laulut Ei tippa tapa, Työmiehen lauantai ja Raha ratkaisee? Mitä ne voivat kertoa meille kuusikymmentäluvun Suomesta ja suomalaisista?

”Ymmärsin myöhemmin, että tekstit liittyvät kansallisen minäkuvan käännekohtaan, rakennemuutokseen. Aikaan, jolloin Suomi saattoi selkeine jakolinjoineen olla vielä ymmärrettävä, jopa hallittava”, Koivu arvelee. Hän oli levyä tehdessään aate- ja oppihistorian opiskelija eli sivistymässä teinivuosiensa unelma-alalle.

”Irwin-hankkeella oli aika suuri merkitys omien kappaleiden kirjoittamiseen ainakin välillisesti. Ja keikkaillessa sain kokea, kuinka laulut ovat vuorovaikutuksellisia tapahtumia.”

Koivu on viidessätoista vuodessa tehnyt kahdeksan albumia ja on silti edelleen ”loputtoman kiinnostunut laulujen ihmeestä”. Hän hämmästelee, että on voinut levyttää omaa musiikkia kohta kaksikymmentä vuotta, käytännössä koko aikuisiän.

Mutta sitä, millainen musiikki voi vaikuttaa tai menestyä, Koivu on haluton miettimään. Hänelle laulujen lähtökohta on aina sisällössä – että on jokin ajatus, jonka haluaa välittää.

”Sen verran olen oivaltanut, että minun tyylilajissani vahvassa kappaleessa pitää olla maailmankuva sekä kokemuksellista ja emotionaalista todellisuuspohjaa. Vaikka lopultahan yleisö on se, joka tekee laulun.”

Perjantaina neljäkymmentä vuotta täyttävä Koivu mieltää itsensä edelleen 1980-luvun lapseksi, ehkä vähän sellaiseksi kuin laulussaan 80-luvun lapset (2011). Sen kertoja paljastaa ensin kadehtivansa ”60-luvun virkamiesten naiivia utopiaa” ja sitten perään vihaavansa sitä – kehitysoptimismia.

”Muistan yhä elävästi vuoden 1999 yhteiskuntaopin kirjan, jonka mukaan länsimainen demokratia on suurin piirtein niin valmis, että voimme keskittyä kolmannen maailman auttamiseen.”

Mutta ei maailma ollutkaan valmis, eikä vapaus tuottanutkaan vapautta. Ja nyt elämme aikaa, jossa menneisyys tuntuu painavan paljon tulevaisuutta enemmän. Tai pikemminkin niin, että tulevaisuutta etsitään nyt menneisyydestä, aina sieltä Irwinin levyttämien hittien aikaisesta.

Lauluntekijänä Koivu on tiivistänyt näitä havaintoja tuoreimmalle Luonnos-levylle sekä historioitsijana myös kolmeen Ylen tilaamaan radiosarjaan, itse kirjoittamiinsa ja lukemiinsa radioesseisiin.

Neliosaiset ja noin nelituntiset Tulevaisuuksien historia (2017), Oikeudenmukaisuuden historia (2018) ja Keskeneräisyyden historia (2019) ovat työllistäneet Koivua tiiviisti työssä, josta hän haaveili jo lapsena.

Ja jatkoa seuraa. Syyskuussa Yle Radio 1 lähettää neljännen sarjan Yle, digikumous ja sinä. Siinä Koivu yrittää selvittää, kuinka Yle siirtyi digiaikaan.

”Yhteiskunta on olemassa vain silloin, kun siihen osallistutaan. Ja olen ajatellut, että tämä ajattelutyö on minun tapani osallistua.”

Hämeenlinnalainen Ultramariini-yhtye on tehnyt nyt viisi albumia, joista ensimmäinen Juuri ja juuri olemassa julkaistiin 2003. Kaksi vuotta myöhemmin yhtye valmisteli toista albumiaan Kevään ja kesän tähtikuvioita. Tuolloin Ultramariiniin kuuluivat kosketinsoittaja Tuomas Ilmavirta (vas.), basisti Teemu Vilmunen, kitaristi-laulaja Matti Johannes Koivu, rumpali Juri Kaskela ja kitaristi Ville Aalto.

Hämeenlinnalainen Matti Johannes Koivu teki ensimmäisen levynsä Porvoossa 1997 kuusitoistavuotiaana. ”Poliittista folkia” esittäneen Krokuus-yhtyeen instrumentaatio oli varsin poikkeuksellinen: Hammond-urut, huilu, viulu ja basso. Koivu soitti urkuja, kitaraan hän tutustui vasta myöhemmin. ”Olin valmis toimimaan yhteiskunnallisesti, mutta en vain tiennyt mikä yhteiskunta on tai miten siinä toimitaan. Energia oli kuitenkin kova.”