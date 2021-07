Facebookista tulee metaversumiyhtiö, mutta se on vielä vain tarina

Teknologiayhtiöt yrittävät kilpaa rakentaa uudenlaista internetiä, apunaan scifi-kirjailijoiden visioita. Kestääkö planeetta sitä?

Facebook ei ole enää sosiaalisen median yhtiö vaan kohta metaversumiyhtiö, ilmoitti toimitusjohtaja Mark Zuckerberg viime viikolla.

”Metaverse” on scifi-kirjailija Neal Stephensonin vuonna 1992 romaanissaan Snow Crash keksimä sana. Sitä ei ole vielä olemassakaan, eikä ole varmaa tuleeko koskaan olemaankaan.

Metaversumin pitäisi olla seuraavan tason internet. Verkosto, joka yhdistää fyysisen todellisuuden, netin, somen, pelimaailmat, virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden. Internetistä tulisi paikka, jossa ollaan, eikä vain sivuja joita katsotaan.

Viidesosa Facebookin työntekijöistä rakentaa tätä tulevaisuutta. Yhtiö panostaa valtavasti tehdäkseen fiktiosta todellisuutta. Metaversumi on markkinointipuhetta, jolla yritetään myydä jotain, mitä olisi ennen kutsuttu internetiksi.

Olisihan se kätevää, hienoakin. Kaikki rullaisi todellisuuden tasolta toiselle esteettömästi. Voisi siirtyä työpaikan Teamsista räiskintäpeliin, käydä maksamassa laskuja ja serkkua moikkaamassa, saumattomasti samassa tilassa, avatarina heilumassa. Tällainen on totta aikaisintaan vuosikymmenien päästä, jos silloinkaan.

Facebook haluaa olla uuden maailman avain, kolmiulotteinen sosiaalisen median kerros, jonka kautta kaikkeen tähän päästäisiin sisään. Se ei ole ainoa. Samoille markkinoille haluavat ainakin Google, Microsoft ja isot peliyhtiöt. Jos joskus päädymme metaversumiin, se ei ole yhden yhtiön tuote, vaan vuosikymmenien aikana rakentuva tilkkutäkki, josta käydään veristä kilpailua, ja jossain vaiheessa poliittista sääntelysotaa.

Vision suurimmat ongelmat ovat syvemmällä. Jaksaako maailma kannatella metaversumia? Nykyisen internetin perusrakenne ei sille riitä. Uusi veisi paljon enemmän energiaa. Ja ulkona planeetta palaa.

Unelma keinotodellisuudesta on lopulta unelma toisesta, paremmasta maailmasta. Se on yhtä vanha kuin ihminen. Jos sitä todella ollaan tekemässä, paljonko se maksaa ja mitä siitä saadaan? Onko se kuin pako ulkoavaruuteen, pois maailmasta joka oli vain kotelomme? Me olisimme kaunis perhonen lentämässä pois palavalta pallolta.

Vai onko metaversumin todellisuus sitä, että lopun ajan helteissä pää virtuaalikypärästä hikisenä tavataan työkavereiden avatareja Teamsissa?