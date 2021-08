Perinteisen kirjeromaanin muoto elää nykyään sähköpostiromaaneissa.

Romaanit

Jukka Behm ja Katariina Hakaniemi: Piti vielä sanoa. Docendo. 225 s.

Kirjeromaani on jo vanha laji, ja sen uusi muoto on tietysti sähköpostiromaani. Jukka Behmin ja Katarina Hakaniemen Piti vielä sanoa on lajin poikkeus sikäli, että itse romaanillakin on kaksi tekijää.

Vaikea olla arvelematta, että kirjailija Jukka Behm vastaa lähinnä kirjailijahahmo Sakarista ja toimittaja ja terapeutti Katariina Hakaniemi perheterapeutti Riinasta.

Romaaniin on pakattu tiiviisti muutaman parisuhteen ongelmat puolin ja toisin. Sakari avautuu elämästään vanhalle ihastukselleen. Mennään suoraan asiaan. Seuraa varsinainen suhdemylly, jossa setvitään väljähtyneiden ja tuoreempien suhteiden käänteet ja väänteet perin pohjin.

Sakari elää erikoisessa kahden naisen loukussa. Hän on aloittanut suhteen uuden naisen kanssa avioliittonsa aikana, sitten vaimo on sairastunut ja kuollut. Tytär syyttää Sakaria avioliiton rikkomisesta, vaatii huomiota ja selvästi yrittää pitää Sakarin erossa uudesta rakkaastaan.

Mies kokee ajelehtineensa koko elämänsä ajan. Ero oli hänen ainoa suuri päätöksensä.

Riinan mies on myös lähtenyt, kun ensin elettiin vuosikausia lapsiperhearkea turhia puhumatta ja riitelemättä. Perheterapeutin oma suhde ei ollut kunnossa, eikä hän ollut noudattanut omia neuvojaan siitä, miten vanhaan suhteeseen saadaan eloa.

Kumpikin kertoo suhteistaan laveasti ja huolellisesti, ei siis lainkaan siten, kun sähköpostiviesti mielikuviemme mukaan kulkevat. Nyt ne pursuavat vuolaina kuin vanhan ajan kirjeet. Miehet vaikenevat, paitsi sähköposteissa.

Jotta tästä asetelmasta syntyisi romaani, pitää kirjeenvaihtureiden välillä kyteä jännitettä. Näin ainakin aluksi lukijan annetaan ymmärtää.

Menneen elämän tunnustukset eivät siis riitä, tarvitaan kunnon konflikti. Sellaista ei vain ole syntyä edes silloin, kun toinen epäilee toisen uuden parisuhteen täydellisyyttä.

Behmin ja HakaniEmen tapa ruotia suhteita ja siivota niiden komeroita on ansiokasta. Kunnon romaaniksi se ei oikein taivu sikäli, että kerronta puuttuu, eihän romaani kaiketi ole vain itse asiaa, vaan myös atmosfäärin luomista, tapahtumien sijoittamista ympäristöön.

Sitä on mukana, mutta jotain jää kesken. Ehkä tekijät ovat pyrkineet tekemään tutuista aineksista tarkkanäköisen parisuhdeoppaan: älkää te taas tehkö näin. Siinä he kyllä onnistuvat.