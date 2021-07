Yksi Teatterikesän esityksistä perutaan kokonaan.

Pirkanmaalle määrätty uusi kokoontumisrajoitus aiheuttaa muutoksia Tampereen teatterikesän pääohjelmistoon elokuun alussa.

Teatterikesä järjestetään 2.–8. elokuuta. Huonontuneen koronavirustilanteen takia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt alueelle kokoontumisrajoituksen sekä turvavälimääräyksen 5. elokuuta alkaen.

Teatterikesän osalta tämä tarkoittaa, että vaaditun kahden metrin turvavälin sekä kokoontumisrajoitusten vuoksi katsojien määrää joudutaan pienentämään osassa pääohjelmiston esityksiä 5.–8. elokuuta välisenä aikana. Lisäksi Tampereen yliopiston Teatterimontussa järjestettävä Familjen Bra -esitys peruuntuu.

Teatterikesän tiedotteessa todetaan, että pääohjelmiston esityksissä on jo lähtökohtaisesti rajoitettu katsojamääriä, mutta uudet määräykset pienentävät yleisöjä entisestään.

”Teatterikesä on äärimmäisen pahoillaan tilanteesta, eritoten tässä kohtaa, kun tapahtuman alkamiseen on enää pari päivää. Teatterikesän hallitus on päättänyt, että festivaalia ei lähdetä perumaan, sillä valmistelut ovat jo niin pitkällä. Festivaali toteutetaan voimassa olevien rajoitusten ja turvallisuussuositusten mukaan, vaikka se tarkoittaa tässä kohden katsomoiden tiukempaa rajaamista entisestään ja paljon ylimääräistä työtä 5.–8.8. järjestettävien sisäesitysten osalta”, festivaalin hallituksen puheenjohtaja Reino Bragge sanoo tiedotteessa.

Katsojien on mahdollista peruuttaa lippunsa uusien rajoitusten alaisiin pääohjelmiston esityksiin vapaaehtoisesti maanantaihin 2. elokuuta kello 17 asti. Tarkemmat tiedot ja ohjeet peruutuksista löytyvät Teatterikesän verkkosivuilta, teatterikesa.fi.

Mikäli tämän jälkeen halukkaita katsojia on enemmän kuin mitä esitystilojen alhaisemmat katsomokapasiteetit sallivat, katsomopaikat jaetaan aikajärjestyksessä: ensimmäisinä keväällä lipun ostaneet ja varanneet ovat etusijalla, Teatterikesän tiedotteessa sanotaan.